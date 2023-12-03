Тур: 13.
1:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
16'
1:0
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
АПОЭЛ
Докса Катокопия
36 матчей
91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.6%
11.1%
8.3%
29 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
42 матча
78.6%
14.3%
7.1%
33 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
54.8%
33.3%
11.9%
23 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
69%
21.4%
9.6%
29 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
53
Голов в среднем за матч
2.35
2.41
Среднее время на гол
38
37
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
0.55
0.9
Среднее время на гол
165
100
Всего голов
59
71
Голов в среднем за матч
1.4
1.69
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
64
53
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|4 (1)
|0.31
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.23
|Джевфе
|2
|0.15
|Шебаке Иссам
|2
|0.15
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.15
|Креспо Хосе
|1
|0.08
|Петрович Радосав
|1
|0.08
|Эфрем Георгиос
|1
|0.08
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.08
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.08
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.08
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.08
|Труич Никола
|1
|0.08
|Велковски Димитар
|1
|0.08
|Садик Берат
|1 (1)
|0.08
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|5
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Маркиньос XXIII
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Джевфе
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|Альсё Бриан
|4
|0
|Наби Адил
|3
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Aleksa Puric
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
8
3
АПОЭЛ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Докса Катокопия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
15
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
50%
3
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Забито
18
5
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 1
1 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
3
60%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
29
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
13%
5
17%
1-15
1
13%
6
21%
16-30
3
38%
1
3%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
25%
5
17%
61-75
1
13%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2
Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5
Результаты матчей
АПОЭЛ
Докса Катокопия
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
16
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
14
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
48
48
111
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|2.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|26 - 7
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|22 - 12
|26
|4.
|13
|7
|5
|1
|27 - 14
|26
|5.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|6.
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|7.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|20 - 16
|20
|8.
|13
|5
|4
|4
|18 - 12
|19
|9.
|12
|4
|1
|7
|12 - 20
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|19 - 31
|13
|11.
|13
|2
|5
|6
|19 - 32
|11
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|13.
|13
|1
|4
|8
|13 - 28
|7
|14.
|0:1
|13
|0
|1
|12
|5 - 30
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|6.
|6
|3
|2
|1
|17 - 11
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|11.
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|14.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|8.
|6
|1
|3
|2
|12 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|14.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|1 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|АЕК Ларнака
|Понс Пере
|5