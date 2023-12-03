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  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 13.
АПОЭЛ
1:0
Первый тайм: 37'
Докса Катокопия
0'
1:0
16' Гол
Креспо Хосе

Ход матча

16'
Креспо Хосе
1:0
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АПОЭЛ
Ничья
Докса Катокопия
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7.90
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АПОЭЛ
Докса Катокопия

История личных встреч

АПОЭЛ
Докса Катокопия

36 матчей

91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
11.1%
8.3%
29 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

42 матча

78.6%
14.3%
7.1%
33 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

54.8%
33.3%
11.9%
23 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

69%
21.4%
9.6%
29 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
2:0
К
0:3
ПД
1:2
К
2:1
ПД
2:5
ПД
0:8
ПД
2:0
К
5:0
К
0:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:1
Р
0:4
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
0:0
КК
0:4
КК
4:1
ПД
5:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
3:0
К
2:3
К
2:2
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

47
53

Голов в среднем за матч

2.35
2.41

Среднее время на гол

38
37

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.55
0.9

Среднее время на гол

165
100

Всего голов

59
71

Голов в среднем за матч

1.4
1.69

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

64
53

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 4 (1) 0.31
Ндонгаля Дьемерси 3 0.23
Джевфе 2 0.15
Шебаке Иссам 2 0.15
Квилитая Георгий 2 (1) 0.15
Креспо Хосе 1 0.08
Петрович Радосав 1 0.08
Эфрем Георгиос 1 0.08
Эдуарду Уилсон 1 0.08
Вильяфаньес Лукас 1 0.08
Гавриэл Ставрос 1 0.08
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.08
Труич Никола 1 0.08
Велковски Димитар 1 0.08
Садик Берат 1 (1) 0.08

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 5 0
Костадинов Георги 4 0
Маркиньос XXIII 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Шебаке Иссам 2 1
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Джевфе 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Сациас Яннис 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Томане Антониу 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 5 0
Альсё Бриан 4 0
Наби Адил 3 0
Трайчевски Душко 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Evangelos Kyriakou 3 0
Фофана Гессума 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Мухаммед Муса 2 0
Хасселбайнк Глеофило 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Aleksa Puric 1 0
Nicolai Skoglund 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

8
3
АПОЭЛ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Докса Катокопия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
15
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
50%
3
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Забито

18
5
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 1
1 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
3
60%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
29
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
13%
5
17%
1-15
1
13%
6
21%
16-30
3
38%
1
3%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
25%
5
17%
61-75
1
13%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2
Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5

Результаты матчей

АПОЭЛ
Докса Катокопия

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
4
8
4
8
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 13 9 2 2 20 - 7 29
2.
Пафос
 0:0 13 8 3 2 26 - 7 27
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Омония Никосия
 13 7 5 1 27 - 14 26
5.
Анортосис
 13 7 4 2 22 - 11 25
6.
АЕК Ларнака
 13 5 5 3 21 - 16 20
7.
Неа Саламина
 0:0 13 5 5 3 20 - 16 20
8.
Аполлон
 13 5 4 4 18 - 12 19
9.
АЕЛ Лимасол
 12 4 1 7 12 - 20 13
10.
Этникос Ахна
 13 3 4 6 19 - 31 13
11.
Закакиу
 13 2 5 6 19 - 32 11
12.
Отеллос
 13 2 3 8 12 - 20 9
13.
Кармиотисса
 13 1 4 8 13 - 28 7
14.
Докса Катокопия
 0:1 13 0 1 12 5 - 30 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Пафос
 0:0 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
5.
Неа Саламина
 0:0 6 4 2 0 11 - 2 14
6.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 17 - 11 11
7.
Этникос Ахна
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 6 1 0 5 5 - 10 3
14.
Докса Катокопия
 0:1 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 1:0 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 0:0 6 3 2 1 12 - 4 11
4.
Омония Никосия
 6 3 2 1 10 - 7 11
5.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
6.
Аполлон
 6 2 3 1 10 - 6 9
7.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 4 - 5 9
8.
Закакиу
 6 1 3 2 12 - 12 6
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Неа Саламина
 0:0 7 1 3 3 9 - 14 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 0:1 6 0 0 6 1 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
АЕК Ларнака Понс Пере 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Г О О О О Л - Креспо Хосе бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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