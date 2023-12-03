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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 13.
Неа Саламина
0:0
Первый тайм: 38'
Пафос
0'
20' Желтая карточка
Diego Dorregaray

Ход матча

20'
Diego Dorregaray
 
27'
 
Пеладжио Педро
Родригеш Педру
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Неа Саламина
Ничья
Пафос
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Все Коэффициенты
Неа Саламина
Пафос

История личных встреч

Неа Саламина
Пафос

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
К
2:1
К
0:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.54
Abdelaye Diakite 4 0.31
Дурмишай Фиорин 2 0.15
Antonis Katsiaris 2 0.15
Даткович Нико 1 0.08
Мигелито 1 0.08
Бехарано Данни 1 0.08
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.08
Kialy Abdoul Kone 1 0.08
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 9 (1) 0.69
Танкович Муамер 4 (1) 0.31
Драгомир Влад 3 0.23
Твумаси Патрик 2 0.15
Бруно V 2 0.15
Matheus Davo 2 0.15
Валакари Онни 2 (1) 0.15
Бочкай Петар 1 0.08
Наме Мустафа 1 0.08

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 1
Тчаха Серж 5 1
Diego Dorregaray 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Abdelaye Diakite 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Daniel Celea 1 0
Kialy Abdoul Kone 1 0
Giorgos Viktoros 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 5 0
Икоко Джордан 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Жайро 2 0
Драгомир Влад 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Родригеш Педру 1 0
Рус Адриан 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Пафос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Пафос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
14
Неа Саламина
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Пафос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

23
26
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
9%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
8
35%
5
19%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
15%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3
Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3

Результаты матчей

Неа Саламина
Пафос

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:4
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
3
1
4
2.5
4
3
1
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
3
2
1
6
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
7
5
2
10
2.5
7
5
1
11
3.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 13 9 2 2 20 - 7 29
2.
Пафос
 0:0 13 8 3 2 26 - 7 27
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Омония Никосия
 13 7 5 1 27 - 14 26
5.
Анортосис
 13 7 4 2 22 - 11 25
6.
АЕК Ларнака
 13 5 5 3 21 - 16 20
7.
Неа Саламина
 0:0 13 5 5 3 20 - 16 20
8.
Аполлон
 13 5 4 4 18 - 12 19
9.
АЕЛ Лимасол
 12 4 1 7 12 - 20 13
10.
Этникос Ахна
 13 3 4 6 19 - 31 13
11.
Закакиу
 13 2 5 6 19 - 32 11
12.
Отеллос
 13 2 3 8 12 - 20 9
13.
Кармиотисса
 13 1 4 8 13 - 28 7
14.
Докса Катокопия
 0:1 13 0 1 12 5 - 30 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Пафос
 0:0 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
5.
Неа Саламина
 0:0 6 4 2 0 11 - 2 14
6.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 17 - 11 11
7.
Этникос Ахна
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 6 1 0 5 5 - 10 3
14.
Докса Катокопия
 0:1 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 1:0 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 0:0 6 3 2 1 12 - 4 11
4.
Омония Никосия
 6 3 2 1 10 - 7 11
5.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
6.
Аполлон
 6 2 3 1 10 - 6 9
7.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 4 - 5 9
8.
Закакиу
 6 1 3 2 12 - 12 6
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Неа Саламина
 0:0 7 1 3 3 9 - 14 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 0:1 6 0 0 6 1 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
АЕК Ларнака Понс Пере 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Пафос
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