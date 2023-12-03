Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
77 Edson Silva
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Неа Саламина
Пафос
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.54
|Abdelaye Diakite
|4
|0.31
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.15
|Antonis Katsiaris
|2
|0.15
|Даткович Нико
|1
|0.08
|Мигелито
|1
|0.08
|Бехарано Данни
|1
|0.08
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.08
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.08
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|9 (1)
|0.69
|Танкович Муамер
|4 (1)
|0.31
|Драгомир Влад
|3
|0.23
|Твумаси Патрик
|2
|0.15
|Бруно V
|2
|0.15
|Matheus Davo
|2
|0.15
|Валакари Онни
|2 (1)
|0.15
|Бочкай Петар
|1
|0.08
|Наме Мустафа
|1
|0.08
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|1
|Тчаха Серж
|5
|1
|Diego Dorregaray
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|5
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Жайро
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Пафос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Пафос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
14
Неа Саламина
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Пафос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
23
26
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
9%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
8
35%
5
19%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
15%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3
Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3
Результаты матчей
Неа Саламина
Пафос
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:4
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
14
43
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
34
32
16
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
75
210
75
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|2.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|26 - 7
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|22 - 12
|26
|4.
|13
|7
|5
|1
|27 - 14
|26
|5.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|6.
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|7.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|20 - 16
|20
|8.
|13
|5
|4
|4
|18 - 12
|19
|9.
|12
|4
|1
|7
|12 - 20
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|19 - 31
|13
|11.
|13
|2
|5
|6
|19 - 32
|11
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|13.
|13
|1
|4
|8
|13 - 28
|7
|14.
|0:1
|13
|0
|1
|12
|5 - 30
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|6.
|6
|3
|2
|1
|17 - 11
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|11.
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|14.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|8.
|6
|1
|3
|2
|12 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|14.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|1 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|АЕК Ларнака
|Понс Пере
|5