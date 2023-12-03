Тур: 16. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
3' ГолРодригеш Тьяго
29' Желтая карточкаLucas Noubi Ngnokam
31' Желтая карточкаВетлесен Уго
2:0
55' ГолСинкернагель Филип
67' Желтая карточкаБушанан Тажон
84' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
Ход матча
3'
31'
55'
67'
84'
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
61
Cihan
Canak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
14 Мейер Бьорн
-
91 Axl De Corte
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
99 Tom Poitoux
-
10 Noah Ohio
-
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Стандард
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
52 матча
40.4%
28.8%
30.8%
21 победа 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.8%
38.5%
32.7%
15 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
20 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
27
Голов в среднем за матч
2.22
1.08
Среднее время на гол
40
83
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.19
Среднее время на гол
59
75
Всего голов
98
59
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 83%
Меньше 17%
9
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
19
Больше 37%
Меньше 63%
33
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
47
79
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.44
|Родригеш Тьяго
|5 (1)
|0.31
|Синкернагель Филип
|4
|0.25
|Ванакен Ханс
|3
|0.19
|Ютгла Ферран
|3
|0.19
|Бушанан Тажон
|2
|0.13
|Нуса Антонио
|2
|0.13
|Кюйпер Максим
|1
|0.06
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|5
|0.31
|Канга Вилфрид
|4
|0.25
|Сова Камал
|2
|0.13
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Альсате Стивен
|1
|0.06
|Прайс Айзек
|1
|0.06
|Драгус Денис
|1
|0.06
|Nathan Ngoy
|1
|0.06
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Кюйпер Максим
|2
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Ванакен Ханс
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|5
|1
|Ванхесден Зиньо
|5
|0
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
4
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
8
Брюгге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Стандард
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
3
33%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
57%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
26
17
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
2
8%
1
6%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
7
27%
5
29%
29%
61-75
5
19%
2
12%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
5
25%
16-30
5
31%
4
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
2
13%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0
Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1
Результаты матчей
Брюгге
Стандард
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
26
25
17
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
17
25
17
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
411
411
312
213
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|12
|2
|2
|37 - 17
|38
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|16
|7
|8
|1
|26 - 18
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|31 - 13
|27
|5.
|2:0
|16
|7
|5
|4
|29 - 15
|26
|6.
|1:2
|16
|8
|1
|7
|19 - 16
|25
|7.
|16
|6
|7
|3
|30 - 17
|25
|8.
|16
|5
|7
|4
|20 - 24
|22
|9.
|0:2
|16
|5
|5
|6
|16 - 23
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|18 - 27
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|16
|4
|3
|9
|19 - 33
|15
|14.
|16
|3
|3
|10
|20 - 31
|12
|15.
|16
|2
|5
|9
|21 - 32
|11
|16.
|16
|2
|4
|10
|11 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|7
|1
|1
|23 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|4.
|2:0
|8
|4
|4
|0
|18 - 7
|16
|5.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|6.
|1:2
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|8.
|0:2
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|11 - 18
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|2:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|7.
|1:2
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|10.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|14.
|8
|1
|1
|6
|9 - 22
|4
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6