Тур: 16. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
3' ГолРодригеш Тьяго
29' Желтая карточкаLucas Noubi Ngnokam
31' Желтая карточкаВетлесен Уго
2:0
55' ГолСинкернагель Филип
67' Желтая карточкаБушанан Тажон
83' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
90'+5
Ход матча
3'
31'
55'
67'
83'
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
61
Cihan
Canak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
14 Мейер Бьорн
-
91 Axl De Corte
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
99 Tom Poitoux
-
10 Noah Ohio
-
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Стандард
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
52 матча
40.4%
28.8%
30.8%
21 победа 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.8%
38.5%
32.7%
15 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
20 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
27
Голов в среднем за матч
2.22
1.08
Среднее время на гол
40
83
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.19
Среднее время на гол
59
75
Всего голов
98
59
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 83%
Меньше 17%
9
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
19
Больше 37%
Меньше 63%
33
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
47
79
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.44
|Родригеш Тьяго
|5 (1)
|0.31
|Синкернагель Филип
|4
|0.25
|Ванакен Ханс
|3
|0.19
|Ютгла Ферран
|3
|0.19
|Бушанан Тажон
|2
|0.13
|Нуса Антонио
|2
|0.13
|Кюйпер Максим
|1
|0.06
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|5
|0.31
|Канга Вилфрид
|4
|0.25
|Сова Камал
|2
|0.13
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Альсате Стивен
|1
|0.06
|Прайс Айзек
|1
|0.06
|Драгус Денис
|1
|0.06
|Nathan Ngoy
|1
|0.06
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Кюйпер Максим
|2
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Ванакен Ханс
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|5
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
4
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
8
Брюгге
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Стандард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
57%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
28
17
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
4
24%
31-45
4
14%
2
12%
46-60
7
25%
5
29%
29%
61-75
5
18%
2
12%
76-90
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0
Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1
Результаты матчей
Брюгге
Стандард
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
26
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
17
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
511
412
313
214
313
214
115
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6