  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Брюгге
2:0
Конец матча
Стандард
0'
1:0
3' Гол
Родригеш Тьяго
29' Желтая карточка
Lucas Noubi Ngnokam
31' Желтая карточка
Ветлесен Уго
2:0
55' Гол
Синкернагель Филип
67' Желтая карточка
Бушанан Тажон
83' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
90'+5
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
9
Ютгла
Ферран
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
4
Ванхесден
Зиньо
8
Прайс
Айзек
6
Кавабэ
Хаяо
24
О'Нил
Эйден
17
Альсате
Стивен
61
Cihan
Canak
19
Дженепо
Мусса
14
Канга
Вилфрид
Брюгге
4-2-3-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Стандард

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

52 матча

40.4%
28.8%
30.8%
21 победа 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.8%
38.5%
32.7%
15 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
20 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
3:0
ПДА
2:2
ПДА
2:2
К
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
4:0
ПДА
3:0
ПДА
3:1
С
2:1
ПДА
1:1
ПДА
4:4
ПДА
1:1
К
3:2
К
4:1
ПДА
4:0
ЛП
0:3
ЛП
2:2
С
2:1
К
1:2
ЛП
2:0
ЛП
7:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
4:2
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

60
27

Голов в среднем за матч

2.22
1.08

Среднее время на гол

40
83

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.19

Среднее время на гол

59
75

Всего голов

98
59

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 83%
Меньше 17%
9
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
19
Больше 37%
Меньше 63%
33
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

47
79

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.44
Родригеш Тьяго 5 (1) 0.31
Синкернагель Филип 4 0.25
Ванакен Ханс 3 0.19
Ютгла Ферран 3 0.19
Бушанан Тажон 2 0.13
Нуса Антонио 2 0.13
Кюйпер Максим 1 0.06
Мехеле Брэндон 1 0.06
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 5 0.31
Канга Вилфрид 4 0.25
Сова Камал 2 0.13
Бокади Мервей 1 0.06
Альсате Стивен 1 0.06
Прайс Айзек 1 0.06
Драгус Денис 1 0.06
Nathan Ngoy 1 0.06
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0
Фосси Марлон 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 4 0
Кюйпер Максим 2 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Одои Денис 2 0
Миньоле Симон 2 0
Ванакен Ханс 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Баланта Эдер 2 0
Синкернагель Филип 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 5 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
4
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
8
Брюгге
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Стандард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
57%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
4
24%
31-45
4
14%
2
12%
46-60
7
25%
5
29%
29%
61-75
5
18%
2
12%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0
Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1

Результаты матчей

Брюгге
Стандард

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 37 - 17 38
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 16 7 8 1 26 - 18 29
4.
Антверпен
 16 7 6 3 31 - 13 27
5.
Брюгге
 16 7 5 4 29 - 15 26
6.
Серкль Брюгге
 16 8 1 7 19 - 16 25
7.
Генк
 16 6 7 3 30 - 17 25
8.
Сент-Трейден
 16 5 7 4 20 - 24 22
9.
Стандард
 16 5 5 6 16 - 23 20
10.
Мехелен
 16 5 3 8 16 - 21 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
АХ Лёвен
 16 3 3 10 20 - 31 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 16 2 4 10 11 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
4.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
5.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 8 3 1 4 7 - 7 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
Стандард
 8 2 2 4 8 - 16 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 8 1 1 6 9 - 22 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 9
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Брюгге 2:0 Стандард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     