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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Панатинаикос
3:0
Второй тайм: 84'
ОФИ
0'
1:0
34' Пенальти
Иоаннидис Фотис
44' Желтая карточка
Абанда Леруа
45' Желтая карточка
Каро Андреас
47' Желтая карточка
Нуха Дико
49' Желтая карточка
Мельядо Мигель
2:0
61' Гол
Канталапьерда Аитор
3:0
69' Гол
Паласиос Себастьян
73' Желтая карточка
Вурос Праксителис
77' Желтая карточка
Ларссон Эрик
83' Желтая карточка
Вербич Беньямин

Ход матча

34'
Иоаннидис Фотис
1:0
40'
 
Каро Андреас
Пасалидис Триантафиллос
44'
 
Абанда Леруа
45'
 
Каро Андреас
47'
 
Нуха Дико
49'
 
Мельядо Мигель
61'
Канталапьерда Аитор
(Паласиос Себастьян)
2:0
64'
Бернард Дуарте
Джуричич Филип
 
64'
Мансини Даниэль
Канталапьерда Аитор
 
66'
 
Тораль Хон
Luis Gallegos
66'
 
Ларссон Эрик
Маринакис Никос
66'
 
Риера Адриан
Нуха Дико
69'
Паласиос Себастьян
(Иоаннидис Фотис)
3:0
70'
Хуан Карлос
Младенович Филип
 
73'
 
Вурос Праксителис
77'
 
Ларссон Эрик
78'
Зека Карлос
Перес Рубен
 
78'
Вербич Беньямин
Паласиос Себастьян
 
78'
 
Нейра Хуан
Мельядо Мигель
83'
Вербич Беньямин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ОФИ
9.90
9.50
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Все Коэффициенты
12
Лодыгин
Юрий
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
55
Виллиан
Арао
25
Младенович
Филип
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
31
Джуричич
Филип
22
Канталапьерда
Аитор
7
Иоаннидис
Фотис
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
22
Тораринссон
Гудмундур
6
Маринакис
Никос
99
Абанда
Леруа
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
55
Глазер
Дан
11
Нуха
Дико
28
Феллипе
Луис
Панатинаикос
4-2-3-1
ОФИ
5-3-2

История личных встреч

Панатинаикос
ОФИ

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:1
К
2:1
С
2:3
С
1:2
КГ
3:0
КГ
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
3:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
3:1

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.86
1.46

Среднее время на гол

48
61

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Себастьян 4 0.33
Иоаннидис Фотис 4 (2) 0.33
Шпорар Андраж 4 (2) 0.33
Бернард Дуарте 3 0.25
Джуричич Филип 3 0.25
Мансини Даниэль 2 0.17
Гнезда-Черин Адам 2 0.17
Вербич Беньямин 2 0.17
Еремеефф Александер 2 0.17
Канталапьерда Аитор 2 (1) 0.17
Младенович Филип 1 0.08
Виллиан Арао 1 0.08
Магнуссон Хёрдур 1 0.08
Вагианнидис Георгиос 1 0.08
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.23
Феллипе Луис 3 0.23
Тораринссон Гудмундур 2 0.15
Абанда Леруа 1 0.08
Маринакис Никос 1 0.08
Нейра Хуан 1 0.08
Luis Gallegos 1 0.08
Риера Адриан 1 0.08
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 4 0
Виллиан Арао 2 1
Джуричич Филип 2 0
Перес Рубен 2 0
Шенквельд Барт 2 0
Зека Карлос 0 1
Де Вильена Тонни 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Нуха Дико 4 0
Вурос Праксителис 4 0
Мельядо Мигель 4 0
Каро Андреас 4 0
Абанда Леруа 4 0
Ларссон Эрик 3 0
Luis Gallegos 3 0
Маринакис Никос 2 0
Нейра Хуан 2 0
Бакич Марко 2 0
Глазер Дан 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Феллипе Луис 1 0
Тораль Хон 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Панатинаикос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ОФИ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

13
9
Панатинаикос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
ОФИ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

15
5
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
15%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
33%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

28
14
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
6
21%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
8
29%
2
14%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
8
29%
3
21%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1
Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2
Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2

Результаты матчей

Панатинаикос
ОФИ

Точный счет

5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
5
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
5
3
2
2.5
1
6
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
4
1.5
3
9
5
6
2.5
1
11
4
7
3.5
3
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
2.
Панатинаикос
 3:0 12 9 1 2 33 - 9 28
3.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
4.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
8.
ОФИ
 0:3 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
Волос
 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 14 2 5 7 16 - 20 11
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Панатинаикос
 3:0 6 4 1 1 19 - 4 13
6.
ОФИ
 0:3 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
12.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3:0 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ПАС Янина
 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
ОФИ
 0:3 6 0 3 3 4 - 11 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
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