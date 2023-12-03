Тур: 13. Стадион: Апостолос Николаидис.
4:0
Конец матча
0'
1:0
34' ПенальтиИоаннидис Фотис
44' Желтая карточкаАбанда Леруа
45' Желтая карточкаКаро Андреас
47' Желтая карточкаНуха Дико
49' Желтая карточкаМельядо Мигель
2:0
62' ГолКанталапьерда Аитор
3:0
69' ГолПаласиос Себастьян
73' Желтая карточкаВурос Праксителис
77' Желтая карточкаЛарссон Эрик
83' Желтая карточкаВербич Беньямин
4:0
90' ГолИоаннидис Фотис
90'+4
Ход матча
34'
1:0
44'
45'
47'
49'
62'
69'
77'
83'
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
12
Лодыгин
Юрий
55
Виллиан
Арао
33
Бауман
Ноам
99
Абанда
Леруа
55
Глазер
Дан
11
Нуха
Дико
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Панатинаикос
ОФИ
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
27 матчей
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.86
1.46
Среднее время на гол
48
61
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|5 (2)
|0.42
|Паласиос Себастьян
|4
|0.33
|Шпорар Андраж
|4 (2)
|0.33
|Бернард Дуарте
|3
|0.25
|Джуричич Филип
|3
|0.25
|Мансини Даниэль
|2
|0.17
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.17
|Вербич Беньямин
|2
|0.17
|Еремеефф Александер
|2
|0.17
|Канталапьерда Аитор
|2 (1)
|0.17
|Младенович Филип
|1
|0.08
|Виллиан Арао
|1
|0.08
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.08
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.08
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.23
|Феллипе Луис
|3
|0.23
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.15
|Абанда Леруа
|1
|0.08
|Маринакис Никос
|1
|0.08
|Нейра Хуан
|1
|0.08
|Luis Gallegos
|1
|0.08
|Риера Адриан
|1
|0.08
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Джуричич Филип
|2
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Мельядо Мигель
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Абанда Леруа
|4
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Нейра Хуан
|2
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Панатинаикос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
13
9
Панатинаикос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
ОФИ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
19
5
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
4
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
40%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
15%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
32
14
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
6
19%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
9
28%
2
14%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
9
28%
3
21%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
2
22%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
3
33%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1
Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2
Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2
Результаты матчей
Панатинаикос
ОФИ
Точный счет
5:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
42
16
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
84
310
66
112
57
39
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4