Тур: 16. Стадион: Жозеф Марьен.
2:1
Конец матча
0'
1:0
27' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
2:0
31' ГолНильссон Хокан
2:1
33' ГолДенкей Кевин
48' Желтая карточкаДенкей Кевин
49' Желтая карточкаСомерс Тибо
79' Желтая карточкаNils De Wilde
90' Желтая карточкаВанхутт Шарль
90'+7
Ход матча
27'
31'
2:0
33'
2:1
48'
49'
64'
79'
90'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
1
Варлесон
41
Сике
Уго
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Среднее время на гол
81
60
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|0.56
|Нильссон Хокан
|7 (3)
|0.44
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.38
|Пуэртас Кэмерон
|3 (1)
|0.19
|Лапуссен Лоик
|3
|0.19
|Родригес Кевин II
|2
|0.13
|Сайкс Росс
|2
|0.13
|Расмуссен Матиас
|1
|0.06
|Кабангу Элтон
|1
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.06
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.06
|Терхо Каспер
|1
|0.06
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|11 (1)
|0.69
|Минда Алан
|2
|0.13
|Сомерс Тибо
|2
|0.13
|Лопес Леонардо
|2
|0.13
|Олайгбе Казим
|2
|0.13
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|4
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Лапуссен Лоик
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Уткус Эдгарас
|3
|0
|Попович Борис
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Серкль Брюгге
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Серкль Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
14
11
Унион Сент-Жиллуаз
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Серкль Брюгге
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
23
9
14 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
4%
1
11%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
7
30%
2
22%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
4
17%
4
44%
61-75
4
17%
1
11%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
37
21
21 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
3
8%
3
14%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
11
30%
30%
5
24%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
4
11%
6
29%
61-75
7
19%
4
19%
76-90
Пропущено
17
14
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
7
41%
4
29%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2
Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
81
53
45
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
26
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
124
79
79
115
313
115
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|11
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Стандард
|Ванхесден Зиньо
|6