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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
27' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
2:0
31' Гол
Нильссон Хокан
2:1
33' Гол
Денкей Кевин
48' Желтая карточка
Денкей Кевин
49' Желтая карточка
Сомерс Тибо
79' Желтая карточка
Nils De Wilde
90' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
90'+7
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
10
Лапуссен
Лоик
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
23
Пуэртас
Кэмерон
1
Варлесон
41
Сике
Уго
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
27
Nils
De
Wilde
6
Лемарешаль
Феликс
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
20
Назиньо
Флавио
9
Денкей
Кевин
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-3
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 9 0.56
Нильссон Хокан 7 (3) 0.44
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.38
Пуэртас Кэмерон 3 (1) 0.19
Лапуссен Лоик 3 0.19
Родригес Кевин II 2 0.13
Сайкс Росс 2 0.13
Расмуссен Матиас 1 0.06
Кабангу Элтон 1 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.06
Кастро-Монтес Алессио 1 0.06
Терхо Каспер 1 0.06
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 11 (1) 0.69
Минда Алан 2 0.13
Сомерс Тибо 2 0.13
Лопес Леонардо 2 0.13
Олайгбе Казим 2 0.13
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 5 0
Нильссон Хокан 4 0
Ванхутт Шарль 4 0
Макаллистер Кевин 3 0
Лапуссен Лоик 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Лейсен Федде 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 5 0
Денкей Кевин 4 0
Уткус Эдгарас 3 0
Попович Борис 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Nils De Wilde 2 0
Варела Джордан 1 0
Деман Оливье 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Серкль Брюгге
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Серкль Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

14
11
Унион Сент-Жиллуаз
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Серкль Брюгге
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

23
9
14 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
4%
1
11%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
7
30%
2
22%
31-45
1
4%
1
11%
46-60
4
17%
4
44%
61-75
4
17%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

37
21
21 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
3
8%
3
14%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
11
30%
30%
5
24%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
4
11%
6
29%
61-75
7
19%
4
19%
76-90

Пропущено

17
14
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
7
41%
4
29%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2
Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
8
1
1.5
5
3
4
5
2.5
1
7
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
12
4
1.5
7
9
7
9
2.5
1
15
3
13
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 37 - 17 38
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 16 7 8 1 26 - 18 29
4.
Антверпен
 16 7 6 3 31 - 13 27
5.
Брюгге
 16 7 5 4 29 - 15 26
6.
Серкль Брюгге
 16 8 1 7 19 - 16 25
7.
Генк
 16 6 7 3 30 - 17 25
8.
Сент-Трейден
 16 5 7 4 20 - 24 22
9.
Стандард
 16 5 5 6 16 - 23 20
10.
Мехелен
 16 5 3 8 16 - 21 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
АХ Лёвен
 16 3 3 10 20 - 31 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 16 2 4 10 11 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 23 - 9 22
2.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
3.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
4.
Брюгге
 8 4 4 0 18 - 7 16
5.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
7.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Генк
 8 2 5 1 16 - 11 11
11.
Мехелен
 8 3 1 4 7 - 7 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 8 3 4 1 11 - 8 13
5.
Сент-Трейден
 8 2 5 1 13 - 14 11
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Серкль Брюгге
 8 3 1 4 8 - 7 10
8.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
Стандард
 8 2 2 4 8 - 16 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 8 1 1 6 9 - 22 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 11
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 9
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Стандард Ванхесден Зиньо 6
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