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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ист Бенгал
2:0
Второй тайм: 62'
Нортист Юнайтед
0'
1:0
14' Гол
Эррера Борха
2:0
24' Гол
Cleiton Silva
44' Желтая карточка
Сингх Наорем
45' Желтая карточка
Cleiton Silva

Ход матча

14'
Эррера Борха
(P V Vishnu)
1:0
24'
Cleiton Silva
(Десай Мандар Рао)
2:0
26'
Mohammad Rakip
Кхабра Харманджот
 
44'
Сингх Наорем
 
45'
Cleiton Silva
 
46'
 
Konsam Singh
Pragyan Sundar Gogoi
46'
Nanda Kumar
P V Vishnu
 
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Ист Бенгал
Ничья
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Все Коэффициенты
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
7
Кхабра
Харманджот
5
Лалчунгнунга
19
Hijazi
Maher
17
Десай
Мандар
Рао
29
Сингх
Наорем
23
Souvik
Chakraborty
21
Креспо
Сауль
26
Эррера
Борха
82
P
V
Vishnu
10
Cleiton
Silva
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
14
Pragyan
Sundar
Gogoi
17
Gani
Nigam
18
Jithin
M.S
10
Филиппото
Ромен
71
Ибсон
Баррето
8
Альбьяк
Нестор
Ист Бенгал
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Ист Бенгал
Нортист Юнайтед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СИ
3:3
СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
1:2
СИ
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 4 (1) 0.57
Сингх Наорем 2 0.29
Эррера Борха 1 0.14
Nanda Kumar 0 0
Десай Мандар Рао 0 0
P V Vishnu 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.38
Альбьяк Нестор 1 0.13
Asheer Akhtar 1 0.13
Сабако Мичел 1 0.13
Konsam Singh 1 0.13
Ибсон Баррето 1 (1) 0.13
Филиппото Ромен 0 0
Jithin M.S 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 3 0
Сингх Наорем 3 0
Кхабра Харманджот 1 0
Souvik Chakraborty 1 0
Cleiton Silva 1 0
Креспо Сауль 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Эррера Борха 1 0
Кумар Нишу 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 4 0
Asheer Akhtar 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Dinesh Singh 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
5
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нортист Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3
Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1
Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Ист Бенгал
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
Керала Бластерс
 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
АТК
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Дели Динамос
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
6.
Нортист Юнайтед
 0:2 8 2 3 3 9 - 9 9
7.
Ист Бенгал
 2:0 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Ченнаин
 8 2 2 4 11 - 16 8
9.
Бенгалуру
 8 1 4 3 10 - 12 7
10.
Джамшедпур
 8 1 2 5 4 - 8 5
11.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 4 4 0 0 6 - 2 12
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 0:2 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Ист Бенгал
 2:0 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Бенгалуру
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Джамшедпур
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 4 1 1 2 4 - 8 4
5.
Дели Динамос
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Керала Бластерс
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Нортист Юнайтед
 0:2 4 0 2 2 2 - 5 2
8.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
9.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
10.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
11.
Ист Бенгал
 2:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 4
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Pragyan Sundar Gogoi уходит с поля. Konsam Phalguni Singh выходит вместо него
  • 46'
    P V Vishnu уходит с поля. Nandha Kumar Sekar выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Cleiton Silva получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Сингх Наорем получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Кхабра Харманджот уходит с поля. Mohammad Rakip выходит вместо него
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