Тур: 1.
2:0
Второй тайм: 62'
0'
1:0
14' ГолЭррера Борха
2:0
24' ГолCleiton Silva
44' Желтая карточкаСингх Наорем
45' Желтая карточкаCleiton Silva
Ход матча
14'
1:0
24'
44'
45'
19
Hijazi
Maher
29
Сингх
Наорем
21
Креспо
Сауль
26
Эррера
Борха
82
P
V
Vishnu
17
Gani
Nigam
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
82 P V VishnuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Nanda Kumar
-
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Gani NigamПолузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
21 Сингх МанвирНападающий
-
-
-
-
26 Konsam Singh
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Ист Бенгал
Нортист Юнайтед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|4 (1)
|0.57
|Сингх Наорем
|2
|0.29
|Эррера Борха
|1
|0.14
|Nanda Kumar
|0
|0
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.38
|Альбьяк Нестор
|1
|0.13
|Asheer Akhtar
|1
|0.13
|Сабако Мичел
|1
|0.13
|Konsam Singh
|1
|0.13
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.13
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Эррера Борха
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|4
|0
|Asheer Akhtar
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Dinesh Singh
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
5
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Нортист Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3
Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1
Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Нортист Юнайтед
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|6.
|0:2
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|7.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|9.
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|8 - 16
|4
|12.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|8.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|10.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|11.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|4
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2