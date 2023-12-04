Тур: 1.
5:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолЭррера Борха
2:0
24' ГолCleiton Silva
44' Желтая карточкаСингх Наорем
45' Желтая карточкаCleiton Silva
3:0
62' ГолNanda Kumar
4:0
66' ГолCleiton Silva
70' Желтая карточкаDinesh Singh
77' Желтая карточкаMacarton Nickson
5:0
81' ГолNanda Kumar
90' Желтая карточкаMohammad Rakip
90' Желтая карточкаRedeem Tlang
5:0
90' Не забитый пенальтиАльбьяк Нестор
90'+7
Ход матча
14'
1:0
24'
44'
45'
62'
3:0
66'
4:0
70'
77'
81'
5:0
90'
90'
90'
5:0
19
Hijazi
Maher
29
Сингх
Наорем
21
Креспо
Сауль
26
Эррера
Борха
82
P
V
Vishnu
17
Gani
Nigam
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
82 P V VishnuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Nanda Kumar
-
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Gani NigamПолузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
21 Сингх МанвирНападающий
-
-
-
-
26 Konsam Singh
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Ист Бенгал
Нортист Юнайтед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|5 (1)
|0.71
|Nanda Kumar
|2
|0.29
|Сингх Наорем
|2
|0.29
|Эррера Борха
|1
|0.14
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.38
|Альбьяк Нестор
|1
|0.13
|Asheer Akhtar
|1
|0.13
|Сабако Мичел
|1
|0.13
|Konsam Singh
|1
|0.13
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.13
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Эррера Борха
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|4
|0
|Asheer Akhtar
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Dinesh Singh
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Redeem Tlang
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Macarton Nickson
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
5
Ист Бенгал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Нортист Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
22%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3
Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1
Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Нортист Юнайтед
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
26
16
17
16
16
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2