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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
ПАОК
3:0
Второй тайм: 88'
Ламия
0'
1:0
21' Гол
Константелиас Янис
2:0
43' Гол
Луиш Рафаэл
3:0
57' Гол
Састре Хуан
72' Желтая карточка
Цандарис Фанис

Ход матча

21'
Константелиас Янис
(Тайсон Фреда)
1:0
43'
Луиш Рафаэл
2:0
57'
Састре Хуан
(Константелиас Янис)
3:0
60'
 
Тошич Зоран
Мартинес Рубен
60'
 
Flosard Malci
Omar Cabrera Santana
71'
Оздоев Магомед
Циггарас Теохарис
 
71'
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
 
72'
 
Цандарис Фанис
73'
 
Лонго Самуэле
Карлитос Карлос
76'
Антонио Маркос
Шваб Штефан
 
83'
Лиратцис Элефтериос
Састре Хуан
 
83'
Цимас Стефанос
Константелиас Янис
 
85'
 
Цилианидис Космас
Цилулис Сотирис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Ламия
13.00
6.50
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Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
6
Циггарас
Теохарис
77
Десподов
Кирилл
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
55
Кошелев
Алексей
2
Василантонопулос
Ставрос
33
Корнезос
Гиоргос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
6
Цандарис
Фанис
21
Omar
Cabrera
Santana
11
Мартинес
Рубен
II
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
ПАОК
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Ламия

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:1
К
1:5
С
0:3
С
1:0
С
0:2
С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

2.88
2.13

Среднее время на гол

31
42

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Среднее время на гол

360
180

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 0.46
Мург Томас 4 0.31
Оздоев Магомед 4 0.31
Константелиас Янис 3 0.23
Брэндон Льямас 3 (1) 0.23
Саматта Мбвана 2 0.15
Луиш Рафаэл 2 0.15
Састре Хуан 1 0.08
Кулиеракис Костас 1 0.08
Цимас Стефанос 1 0.08
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Десподов Кирилл 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 4 (1) 0.31
Сливка Выкинтас 2 0.15
Цилулис Сотирис 2 0.15
Мартинес Рубен II 2 0.15
Лонго Самуэле 1 0.08
Matias Acuna I 1 0.08
Сидклей Феррейра 1 0.08
Тошич Зоран 0 0
Давид Симон 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 4 1
Пападопулос Кирьякос 4 0
Matias Acuna I 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Амарал Педру 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
8
ПАОК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ламия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

15
5
9 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
1
7%
2
40%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
4%
3
21%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
6
25%
4
29%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
3
13%
2
14%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
5
42%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2
Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0

Результаты матчей

ПАОК
Ламия

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
3
3
3
4
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
9
3
1.5
4
8
5
7
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
2.
ПАОК
 3:0 13 9 2 2 29 - 10 29
3.
Панатинаикос
 12 9 1 2 34 - 9 28
4.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 0:3 13 4 4 5 14 - 23 16
8.
ОФИ
 13 3 6 4 13 - 19 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
Волос
 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 14 2 5 7 16 - 20 11
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3:0 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 0:3 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
12.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 3:0 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 0:3 7 1 2 4 4 - 15 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ПАС Янина
 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
11.
ОФИ
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Луиш Рафаэл бьет в цель!
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    ПАОК
    Ничья
    Ламия
    13.00
    6.50
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    27.00
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