Тур: 13. Стадион: Тумба.
0'
1:0
21' ГолКонстантелиас Янис
2:0
43' ГолЛуиш Рафаэл
3:0
57' ГолСастре Хуан
72' Желтая карточкаЦандарис Фанис
90'+4
Ход матча
21'
43'
2:0
57'
72'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
ПАОК
Ламия
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
2.88
2.13
Среднее время на гол
31
42
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.25
0.5
Среднее время на гол
360
180
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.31
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|6
|0.46
|Мург Томас
|4
|0.31
|Оздоев Магомед
|4
|0.31
|Константелиас Янис
|3
|0.23
|Брэндон Льямас
|3 (1)
|0.23
|Саматта Мбвана
|2
|0.15
|Луиш Рафаэл
|2
|0.15
|Састре Хуан
|1
|0.08
|Кулиеракис Костас
|1
|0.08
|Цимас Стефанос
|1
|0.08
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Десподов Кирилл
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|4 (1)
|0.31
|Сливка Выкинтас
|2
|0.15
|Цилулис Сотирис
|2
|0.15
|Мартинес Рубен II
|2
|0.15
|Лонго Самуэле
|1
|0.08
|Matias Acuna I
|1
|0.08
|Сидклей Феррейра
|1
|0.08
|Тошич Зоран
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|4
|0
|Matias Acuna I
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
8
ПАОК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ламия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
18
5
11 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
5
28%
2
40%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
1
6%
2
40%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
50%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
50%
1
11%
76-90
Забито
27
14
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
4%
3
21%
1-15
6
22%
1
7%
16-30
8
30%
30%
2
14%
31-45
7
26%
4
29%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
3
11%
2
14%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
17%
5
22%
61-75
5
42%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2
Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0
Результаты матчей
ПАОК
Ламия
Точный счет
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
33
44
15
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
32
16
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
103
49
67
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|29 - 10
|29
|3.
|12
|9
|1
|2
|34 - 9
|28
|4.
|0:0
|13
|8
|4
|1
|22 - 9
|28
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|14 - 23
|16
|8.
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|15 - 25
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 23
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|16 - 20
|11
|13.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|14.
|14
|1
|5
|8
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 3
|15
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4