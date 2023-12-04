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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
ПАОК
3:0
Конец матча
Ламия
0'
1:0
21' Гол
Константелиас Янис
2:0
43' Гол
Луиш Рафаэл
3:0
57' Гол
Састре Хуан
72' Желтая карточка
Цандарис Фанис
90'+4
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
6
Циггарас
Теохарис
77
Десподов
Кирилл
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
55
Кошелев
Алексей
2
Василантонопулос
Ставрос
33
Корнезос
Гиоргос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
6
Цандарис
Фанис
21
Omar
Cabrera
Santana
11
Мартинес
Рубен
II
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
ПАОК
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Ламия

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:1
К
1:5
С
0:3
С
1:0
С
0:2
С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

2.88
2.13

Среднее время на гол

31
42

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Среднее время на гол

360
180

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 0.46
Мург Томас 4 0.31
Оздоев Магомед 4 0.31
Константелиас Янис 3 0.23
Брэндон Льямас 3 (1) 0.23
Саматта Мбвана 2 0.15
Луиш Рафаэл 2 0.15
Састре Хуан 1 0.08
Кулиеракис Костас 1 0.08
Цимас Стефанос 1 0.08
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Десподов Кирилл 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 4 (1) 0.31
Сливка Выкинтас 2 0.15
Цилулис Сотирис 2 0.15
Мартинес Рубен II 2 0.15
Лонго Самуэле 1 0.08
Matias Acuna I 1 0.08
Сидклей Феррейра 1 0.08
Тошич Зоран 0 0
Давид Симон 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 4 1
Пападопулос Кирьякос 4 0
Matias Acuna I 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Амарал Педру 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
8
ПАОК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ламия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

18
5
11 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
5
28%
2
40%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
1
6%
2
40%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
50%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Забито

27
14
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
4%
3
21%
1-15
6
22%
1
7%
16-30
8
30%
30%
2
14%
31-45
7
26%
4
29%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
3
11%
2
14%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
17%
5
22%
61-75
5
42%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2
Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0

Результаты матчей

ПАОК
Ламия

Точный счет

3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
3
3
4
4
2.5
1
5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
2
1.5
1
6
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
10
3
1.5
4
9
6
7
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
2.
ПАОК
 13 9 2 2 29 - 10 29
3.
Панатинаикос
 12 9 1 2 34 - 9 28
4.
АЕК
 0:0 13 8 4 1 22 - 9 28
5.
Арис Салоники
 0:0 13 6 3 4 18 - 14 21
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 13 4 4 5 14 - 23 16
8.
ОФИ
 13 3 6 4 13 - 19 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
Волос
 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 14 2 5 7 16 - 20 11
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 0:0 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 0:0 7 4 3 0 12 - 3 15
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
12.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 0:0 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Арис Салоники
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
7.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
ПАС Янина
 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
11.
ОФИ
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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