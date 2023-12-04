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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Фенербахче
2:0
Первый тайм: 43'
Сивасспор
0'
15' Желтая карточка
Акайдин Самет
1:0
17' Гол
Шиманьски Себастьян
2:0
42' Гол
Кавечи Ирфан

Ход матча

15'
Акайдин Самет
 
17'
Шиманьски Себастьян
(Тадич Душан)
1:0
42'
Кавечи Ирфан
(Осайи-Самуэль Брайт)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 118
Фенербахче 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Сивасспор 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фенербахче
Ничья
Сивасспор
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдин
Самет
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
88
Османпаша
Джанер
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
10
Нжи
Клинтон
Муа
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
16
Кападжак
Бурак
9
Манай
Рей
Фенербахче
4-2-3-1
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Сивасспор

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
22.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

38 матчей

55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

К
3:0
К
0:0
С
1:3
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Голы

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

2.39
1.55

Среднее время на гол

37
58

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

69
49

Голов в среднем за матч

1.82
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 10 0.71
Шиманьски Себастьян 7 0.5
Тадич Душан 6 (4) 0.43
Кавечи Ирфан 5 0.36
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.14
Кинг Джошуа 1 0.07
Джику Александер 1 0.07
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 4 0.29
Манай Рей 4 0.29
Родригес Жерсон 2 0.14
Нжи Клинтон Муа 1 0.07
Койта Бенгали-Фоде 1 0.07
Османпаша Джанер 1 0.07
Бэрроу Моду 1 0.07
Аппиндангойе Аарон 1 0.07
Квет Роман 1 0.07
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Акайдин Самет 3 0
Креспо Мигель 3 0
Тадич Душан 2 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Джеко Эдин 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Башсан Эмрах 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Эрдал Зия 1 0
Чифтчи Угюр 1 0
Вурал Али Шашал 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
1
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
6
Фенербахче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сивасспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

21
9
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
5
24%
3
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
4
44%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

31
16
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
6
19%
6
38%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
7
23%
4
25%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
6
30%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3
Сивасспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0

Результаты матчей

Фенербахче
Сивасспор

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
1
6
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
10
3
1.5
4
9
5
8
2.5
3
10
4
9
3.5
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 14 12 1 1 34 - 9 37
2.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
3.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 21 - 16 26
4.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Касымпаша
 Заявка 14 6 3 5 25 - 27 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 0:1 Заявка 14 3 6 5 16 - 21 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 8 7 0 1 23 - 9 21
2.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
3.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 0:1 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 0:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    КАВЕЧИ!!! Кавечи справа получил пас от Осайи-Самуэля, сместился немного к центру и с восемнадцати метров точнёхонько пробил в дальнюю "девятку".
  • Фол, нарушение
    40'
    Нжи у центрального круге врезал по ногам Фреду.
  • Фол, нарушение
    39'
    Харисису мяч попал в руку на чужой половине поля.
  • 38'
    Навес Чифтчи слева к воротам заблокировал Осайи-Самуэль.
  • 37'
    Сайс справа вывел к воротам Кападжака, который слишком долго готовил удар по воротам. Акайдин подбежал к Бураку и мяч выбил.
  • 36'
    Харисис слева прошёл вперёд, поборолся с Осайи-Самуэлем и не смог заработать угловой удар.
  • Угловой
    35'
    Хозяева исполнили угловой удар. Игроки "Сивасспора" выбили мяч за противоположную боковую линию поля.
  • 34'
    Навес КУадыоглу слева к воротам заблокировал Османпаша.
  • 33'
    Манай на левом фланге не смог обыграть Акайдина и упустил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    32'
    Акайдин в центре поля сыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    31'
    Креспо на чужой половине поля нарушил правила.
  • 30'
    Прострел Осайи-Самуэля справа к воротам заблокировал Конак.
  • 29'
    У Шиманьски не получился пас пяткой в штрафную площадь на Фреда.
  • 28'
    К середине тайма темп матча начал снижаться. При этом комбинационная игра налаживается, а гости стали чаще подбираться к штрафной площади соперников.
  • 27'
    Харисис попытался слева вывести к воротам Нжи, но Клинтон Муа пропустил мяч у себя под ногой.
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    • Фол, нарушение
      26'
      Креспо перед чужой штрафной площадью сбил Сайса.
    • Травма, повреждение
      24'
      Нжи потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 23'
      Быструю атаку провели гости. От Нжи мяч отскочил направо на Кападжака, который из пределов штрафной площади пробил низом рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      22'
      Кавечи в центральном круге прихватил руками Харисиса.
    • 21'
      "Фенербахче" заметно активнее провёл стартовые минуты матча и добился преимущество. Забитый гол не изменил ситуацию на поле.
    • 20'
      Кавечи слева со штрафного навесил на Креспо, который не смог подстроиться под мяч и удара не нанёс.
    • Фол, нарушение
      19'
      Харисис на фланге сбил Кадыоглу.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ШИМАНЬСКИ!!! Тадич слева прострелил к воротам, где Шиманьски сыграл на опережение и в касание переправил мяч в сетку.
    • 16'
      Манай со штрафного пробил выше и левее ворот.
    • Желтая карточка
      16'
      Акайдин прихватил руками Маная на подступах к штрафной площади и получил жёлтую. карточку. Двадцать семь метров до ворот.
    • 15'
      У Сайса навес слева со штрафного последовал к воротам. Ливакович выбил мяч на Нжи, который издали пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      15'
      Креспо на фланге ударил по ногам Чифтчи.
    • 14'
      Шиманьски попытался по центру вывести Джеко к воротам, но пас у Себастьяна получился в пятку партнёру.
    • 13'
      Креспо с двадцати пяти метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      12'
      Кавечи от углового флага навесил к ближней штанге, где Чифтчи выбил мяч за боковую линию поля.
    • 11'
      Манай на правом фланге не смог обыграть Остерволде.
    • Фол, нарушение
      10'
      Чифтчи на чужой половине поля заплёл ноги Кавечи.
    • 9'
      Шаманьски справа вывел Осайи-Самуэля, прострел которого в центр едва не привёл к автоголу. Всё обошлось на этот раз для ворот гостей.
    • Офсайд
      8'
      Кавечи забрался в офсайд.
    • Угловой
      7'
      Разыграли хозяева угловой удар. До удара по воротам комбинацию им довести не удалось.
    • Опасный момент
      6'
      Фред слева прострелил на Джеко, который в касание пробил по воротам. Вурал отбил мяч, а на добивании Качеви не позволил сыграть Чифтчи.
    • 5'
      На высоких скоростях стараются играть обе команды в первые минуты встречи. Это приводит к браку в передачах и потерям.
    • Фол, нарушение
      4'
      Нжи на левом фланге атаки в борьбе с Осайи-Самуэлем нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      3'
      Креспо у центрального круга завалил на газон Сайса.
    • 2'
      "Фенербахче" играет в полосатых жёлто-синих футболках и белых трусах, "Сивасспор" - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу"!
    • Первый тайм
    • 42'
      Осайи-Самуэль Брайт сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Кавечи Ирфан бьет в цель!
    • 17'
      Тадич Душан сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян бьет в цель!
    • 15'
      Акайдин Самет получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 Сивасспор

    Исход игры
    Фенербахче
    97.5% (115)
    Ничья
    1.7% (2)
    Сивасспор
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (51)
    Нет
    55.26% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    42.4% (50)
    2:1 Фенербахче
    32.2% (38)
    3:1 Фенербахче
    8.5% (10)
    3:0 Фенербахче
    6.8% (8)
    1:0 Фенербахче
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Фенербахче
    Сивасспор
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