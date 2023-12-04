Харисис слева прошёл вперёд, поборолся с Осайи-Самуэлем и не смог заработать угловой удар.

Сайс справа вывел к воротам Кападжака, который слишком долго готовил удар по воротам. Акайдин подбежал к Бураку и мяч выбил.

Харисису мяч попал в руку на чужой половине поля.

Нжи у центрального круге врезал по ногам Фреду.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! КАВЕЧИ!!! Кавечи справа получил пас от Осайи-Самуэля, сместился немного к центру и с восемнадцати метров точнёхонько пробил в дальнюю "девятку".

Харисис попытался слева вывести к воротам Нжи, но Клинтон Муа пропустил мяч у себя под ногой.

К середине тайма темп матча начал снижаться. При этом комбинационная игра налаживается, а гости стали чаще подбираться к штрафной площади соперников.

У Шиманьски не получился пас пяткой в штрафную площадь на Фреда.

Манай на левом фланге не смог обыграть Акайдина и упустил мяч за боковую линию поля.

Акайдин прихватил руками Маная на подступах к штрафной площади и получил жёлтую. карточку. Двадцать семь метров до ворот.

Манай со штрафного пробил выше и левее ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ШИМАНЬСКИ!!! Тадич слева прострелил к воротам, где Шиманьски сыграл на опережение и в касание переправил мяч в сетку.

Кавечи слева со штрафного навесил на Креспо, который не смог подстроиться под мяч и удара не нанёс.

"Фенербахче" заметно активнее провёл стартовые минуты матча и добился преимущество. Забитый гол не изменил ситуацию на поле.

Быструю атаку провели гости. От Нжи мяч отскочил направо на Кападжака, который из пределов штрафной площади пробил низом рядом с дальней штангой.

15' У Сайса навес слева со штрафного последовал к воротам. Ливакович выбил мяч на Нжи, который издали пробил левее ворот.

15' Креспо на фланге ударил по ногам Чифтчи.

14' Шиманьски попытался по центру вывести Джеко к воротам, но пас у Себастьяна получился в пятку партнёру.

13' Креспо с двадцати пяти метров пробил выше ворот.

12' Кавечи от углового флага навесил к ближней штанге, где Чифтчи выбил мяч за боковую линию поля.

11' Манай на правом фланге не смог обыграть Остерволде.

10' Чифтчи на чужой половине поля заплёл ноги Кавечи.

9' Шаманьски справа вывел Осайи-Самуэля, прострел которого в центр едва не привёл к автоголу. Всё обошлось на этот раз для ворот гостей.

8' Кавечи забрался в офсайд.

7' Разыграли хозяева угловой удар. До удара по воротам комбинацию им довести не удалось.

6' Фред слева прострелил на Джеко, который в касание пробил по воротам. Вурал отбил мяч, а на добивании Качеви не позволил сыграть Чифтчи.

5' На высоких скоростях стараются играть обе команды в первые минуты встречи. Это приводит к браку в передачах и потерям.

4' Нжи на левом фланге атаки в борьбе с Осайи-Самуэлем нарушил правила.

3' Креспо у центрального круга завалил на газон Сайса.

2' "Фенербахче" играет в полосатых жёлто-синих футболках и белых трусах, "Сивасспор" - в красной форме.