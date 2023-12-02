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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Фенербахче
 
Позже
Сивасспор
Прогнозы 43
Фенербахче 95.3% (41)
X 4.7% (2)
Сивасспор 0% (0)
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Фенербахче
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Фенербахче
Сивасспор

История личных встреч

Фенербахче
Сивасспор

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
22.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

38 матчей

55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

К
3:0
К
0:0
С
1:3
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Голы

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

2.39
1.55

Среднее время на гол

37
58

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

69
49

Голов в среднем за матч

1.82
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 10 0.77
Шиманьски Себастьян 6 0.46
Тадич Душан 6 (4) 0.46
Кавечи Ирфан 5 0.38
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.15
Кинг Джошуа 1 0.08
Джику Александер 1 0.08
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 4 0.31
Манай Рей 4 0.31
Родригес Жерсон 2 0.15
Нжи Клинтон Муа 1 0.08
Койта Бенгали-Фоде 1 0.08
Османпаша Джанер 1 0.08
Бэрроу Моду 1 0.08
Аппиндангойе Аарон 1 0.08
Квет Роман 1 0.08
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Креспо Мигель 3 0
Тадич Душан 2 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Акайдин Самет 2 0
Бекао Родриго 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Джеко Эдин 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Башсан Эмрах 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Эрдал Зия 1 0
Чифтчи Угюр 1 0
Вурал Али Шашал 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
1
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
6
Фенербахче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сивасспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

21
9
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
5
24%
3
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
4
44%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

31
16
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
6
19%
6
38%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
7
23%
4
25%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
6
30%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3
Сивасспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0

Результаты матчей

Фенербахче
Сивасспор

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
1
6
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
10
3
1.5
4
9
5
8
2.5
3
10
4
9
3.5
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
6.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
14.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
16.
Пендикспор
 Заявка 13 3 4 6 16 - 29 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 3 7 12 - 17 12
18.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
8.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
10.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Сивасспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 56 минут.



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  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Фенербахче 95.3% (41)
    X 4.7% (2)
    Сивасспор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Сивасспор
    1.25
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    7.00
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    11.50
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    Прогнозы на матч Фенербахче - Сивасспор

    Исход игры
    Фенербахче
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Сивасспор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    52.38% (22)
    Нет
    47.62% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    39.5% (17)
    2:1 Фенербахче
    34.9% (15)
    3:1 Фенербахче
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    1:0 Фенербахче
    4.7% (2)
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