Тур: 14. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
Позже
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Главный тренер: Картал Исмаил
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История личных встреч
Фенербахче
Сивасспор
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.4%
22.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
38 матчей
55.3%
23.7%
21%
21 победа 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
31.6%
18.4%
19 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
2.39
1.55
Среднее время на гол
37
58
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
69
49
Голов в среднем за матч
1.82
1.29
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|10
|0.77
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.46
|Тадич Душан
|6 (4)
|0.46
|Кавечи Ирфан
|5
|0.38
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.15
|Кинг Джошуа
|1
|0.08
|Джику Александер
|1
|0.08
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|4
|0.31
|Манай Рей
|4
|0.31
|Родригес Жерсон
|2
|0.15
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.08
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.08
|Османпаша Джанер
|1
|0.08
|Бэрроу Моду
|1
|0.08
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.08
|Квет Роман
|1
|0.08
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Акайдин Самет
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Квет Роман
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
1
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
6
Фенербахче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сивасспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
21
9
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
5
24%
3
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
4
44%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
31
16
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
6
19%
6
38%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
7
23%
4
25%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
6
30%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
1
9%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3
Сивасспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0
Результаты матчей
Фенербахче
Сивасспор
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
103
49
58
310
49
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|7 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4
Прогнозы на матч Фенербахче - Сивасспор
Исход игры
Фенербахче
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
Сивасспор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (21)
Меньше
50% (21)
Обе команды забьют
Да
52.38% (22)
Нет
47.62% (20)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
39.5% (17)
2:1 Фенербахче
34.9% (15)
3:1 Фенербахче
11.6% (5)
1:1 Ничья
4.7% (2)
1:0 Фенербахче
4.7% (2)
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