Тур: 13.
0:1
Первый тайм: 43'
0'
27' Желтая карточкаБраун Морган
0:1
39' ГолКокорин Александр
41' Желтая карточкаХенти Эзекиэль
Ход матча
27'
39'
41'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.63
Среднее время на гол
72
55
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.75
Среднее время на гол
144
120
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
0.94
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
96
75
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.15
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.15
|Филипович Петар
|1
|0.08
|Макрис Андреас
|1
|0.08
|Срнич Драголюб
|1
|0.08
|Мендоса Хавьер
|1
|0.08
|Папафотис Вассилис
|1
|0.08
|Silva
|1
|0.08
|Андреу Эвангелос
|1
|0.08
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|4 (1)
|0.31
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.23
|Моннор Джейден
|3
|0.23
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.23
|Шполярич Матья
|2
|0.15
|Бенгтссон Лео
|2
|0.15
|Кокорин Александр
|1
|0.08
|Маямбела Михлали
|1
|0.08
|Кажу
|1
|0.08
|Струски Кароль
|1
|0.08
|Шави Уоррен
|1
|0.08
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Медоевич Слободан
|1
|0
|Башту Угу
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Урошевич Слободан
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Сёке Юлиус
|3
|0
|Браун Морган
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Кокорин Александр
|2
|0
|Кажу
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Моннор Джейден
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Шуманский Артем
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
3
АЕЛ Лимасол
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Арис Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
1
11
АЕЛ Лимасол
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Арис Лимасол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
4
50%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
18%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
27%
4
17%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
1
9%
6
26%
61-75
2
18%
5
22%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
19%
1
9%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
6
29%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
32
43
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
75
111
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|28 - 7
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|13
|7
|5
|1
|27 - 14
|26
|5.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|6.
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|18 - 12
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|9.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|12 - 21
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|19 - 31
|13
|11.
|13
|2
|5
|6
|19 - 32
|11
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|13.
|13
|1
|4
|8
|13 - 28
|7
|14.
|13
|0
|1
|12
|5 - 34
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|17 - 11
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|11.
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|8.
|6
|1
|3
|2
|12 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|11.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|14.
|6
|0
|0
|6
|1 - 19
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Пафос
|Жайро
|10
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|АЕК Ларнака
|Понс Пере
|5