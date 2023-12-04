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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 13.
АЕЛ Лимасол
0:4
Конец матча
Арис Лимасол
0'
27' Желтая карточка
Браун Морган
0:1
39' Гол
Кокорин Александр
45' Красная карточка
Хенти Эзекиэль
0:2
45' Гол
Маямбела Михлали
52' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
58' Желтая карточка
Шуманский Артем
0:3
66' Гол
Кокорин Александр
0:4
88' Гол
Николич Велько
90'+3
АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:0
К
1:0
К
0:2
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Среднее время на гол

144
120

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

96
75

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.15
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.15
Филипович Петар 1 0.08
Макрис Андреас 1 0.08
Срнич Драголюб 1 0.08
Мендоса Хавьер 1 0.08
Папафотис Вассилис 1 0.08
Silva 1 0.08
Андреу Эвангелос 1 0.08
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 4 (1) 0.31
Кокорин Александр 3 0.23
Стемпиньски Мариуш 3 0.23
Моннор Джейден 3 0.23
Шуманский Артем 3 (1) 0.23
Шполярич Матья 2 0.15
Маямбела Михлали 2 0.15
Бенгтссон Лео 2 0.15
Кажу 1 0.08
Струски Кароль 1 0.08
Николич Велько 1 0.08
Шави Уоррен 1 0.08

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Мендоса Хавьер 4 0
Цука Рави 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Медоевич Слободан 1 0
Башту Угу 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Урошевич Слободан 3 0
Гомис Янник 3 0
Сёке Юлиус 3 0
Браун Морган 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Кокорин Александр 2 0
Кажу 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Моннор Джейден 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Николич Велько 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
3
АЕЛ Лимасол
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Арис Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

1
11
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Арис Лимасол
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
6
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
4
50%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
2
18%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
27%
6
22%
31-45
3
27%
2
7%
46-60
1
9%
7
26%
61-75
2
18%
6
22%
76-90

Пропущено

25
11
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
4
16%
1
9%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
5
20%
3
27%
61-75
7
28%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
8
5
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 13 9 2 2 28 - 7 29
2.
АПОЭЛ
 13 9 2 2 24 - 7 29
3.
Арис Лимасол
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
Омония Никосия
 13 7 5 1 27 - 14 26
5.
Анортосис
 13 7 4 2 22 - 11 25
6.
АЕК Ларнака
 13 5 5 3 21 - 16 20
7.
Аполлон
 13 5 4 4 18 - 12 19
8.
Неа Саламина
 13 5 4 4 20 - 18 19
9.
АЕЛ Лимасол
 13 4 1 8 12 - 24 13
10.
Этникос Ахна
 13 3 4 6 19 - 31 13
11.
Закакиу
 13 2 5 6 19 - 32 11
12.
Отеллос
 13 2 3 8 12 - 20 9
13.
Кармиотисса
 13 1 4 8 13 - 28 7
14.
Докса Катокопия
 13 0 1 12 5 - 34 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 5 1 0 14 - 2 16
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
5.
Неа Саламина
 6 4 1 1 11 - 4 13
6.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 17 - 11 11
7.
Этникос Ахна
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
АЕЛ Лимасол
 6 3 1 2 9 - 12 10
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 6 1 0 5 5 - 10 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 16 - 8 13
4.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
5.
Омония Никосия
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Аполлон
 6 2 3 1 10 - 6 9
7.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 4 - 5 9
8.
Закакиу
 6 1 3 2 12 - 12 6
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 1 - 19 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 10
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
АЕК Ларнака Понс Пере 5
Весь список
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