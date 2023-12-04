Тур: 17. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
3:1
Второй тайм: 59'
0'
24' Желтая карточкаSergio Andrade
0:1
31' ГолБонде Якуб
45' Желтая карточкаПедерсен Лукас Лунд
1:1
45' ПенальтиГуэ-Сон Чо
45' Желтая карточкаШарлес
2:1
45' ГолОсорио Дарио
3:1
54' ГолДалсгор Хенрик
Ход матча
24'
31'
0:1
45'
1:1
45'
45'
2:1
54'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
224 Количество передач 172
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Anel Zulic
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Виборг
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.7
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
1.13
Среднее время на гол
100
80
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|7 (3)
|0.41
|Франкулино
|6
|0.35
|Серенсен Оливер
|4
|0.24
|Осорио Дарио
|4
|0.24
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.18
|Симсир Араль
|2
|0.12
|Далсгор Хенрик
|1
|0.06
|Габриэль Адам
|1
|0.06
|Ингасон Сверрир
|1
|0.06
|Шарлес
|1
|0.06
|Паулиньо VI
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Han-Beom Lee
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|4
|0.24
|Йенсен Исак
|2
|0.12
|Sergio Andrade
|2
|0.12
|Ибрагим Саид
|1
|0.06
|Жуниор Ренато
|1
|0.06
|Бонде Якуб
|1
|0.06
|Томас Найджел
|1
|0.06
|Джатта Алассана
|1
|0.06
|Залетел Жан
|1
|0.06
|Бундгаард Оливер
|1
|0.06
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.06
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Габриэль Адам
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Жуниор Ренато
|1
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Виборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Мидтьюлланн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Виборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
15
12
Мидтьюлланн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Виборг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Забито
17
13
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
29
17
8 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
1
3%
2
12%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
1
3%
2
12%
31-45
9
31%
3
18%
46-60
6
21%
2
12%
61-75
6
21%
6
35%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
32%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0
Виборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Виборг
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
7 раз 44%
1
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
62
17
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
115
79
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|17
|11
|3
|3
|32 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|1:3
|17
|5
|4
|8
|17 - 27
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|1:3
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|3:1
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|1:3
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|7 (2)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6