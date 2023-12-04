Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

59' Это был отличный перфоманс от команды Мидтьюлланн , есть о чем петь фанатам в перерыве.

59' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

59' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Франкулино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Г О О О О Л - Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Далсгор Хенрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Шарлес получил желтую карточку от судьи

52' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Г О О О О О Л - Гуэ-Сон Чо из команды Мидтьюлланн забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Лукас Лунд Педерсен прыгнул вправо!

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Мидтьюлланн пробьет пенальти!

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

44' Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Виборг

37' Франкулино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Serginho нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Serginho сделал ключевой пас для гола!

31' Г О О О О Л - Бонде Якуб забивает с правой ноги!

30' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

29' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Виборг

26' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Осорио Дарио бьет со штрафного в створ, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

24' Serginho получил желтую карточку от судьи

24' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ох, нехорошо это выглядит. Сёндергаард Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Сёндергаард Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Ингасон Сверрир . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Виборг

14' Шарлес из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Йенсен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Serginho выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Виборг

5' Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

2' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Виборг начинает с центра поля