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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 10468 Главный судья: Jacob Karlsen
Мидтьюлланн
5:1
Конец матча
Виборг
0'
24' Желтая карточка
Sergio Andrade
0:1
30' Гол
Бонде Якуб
45' Желтая карточка
Педерсен Лукас Лунд
1:1
45' Пенальти
Гуэ-Сон Чо
45' Желтая карточка
Шарлес
2:1
45' Гол
Осорио Дарио
3:1
54' Гол
Далсгор Хенрик
4:1
66' Гол
Гуэ-Сон Чо
5:1
84' Гол
Брюнхильдсен Ола
90'+5

Ход матча

24'
 
Sergio Andrade
30'
0:1
Бонде Якуб
(Anosike Ementa)
45'
 
Педерсен Лукас Лунд
45'
 
Киилерих Каспер
Педерсен Лукас Лунд
45'
Гуэ-Сон Чо
1:1
45'
Шарлес
 
45'
Осорио Дарио
(Далсгор Хенрик)
2:1
46'
Брюнхильдсен Ола
Шарлес
 
54'
Далсгор Хенрик
3:1
58'
 
Ибрагим Саид
Sergio Andrade
58'
 
Томас Найджел
Йенсен Исак
66'
Гуэ-Сон Чо
(Олссон Кристоффер)
4:1
73'
 
Вестергорд Магнус
Сёндергаард Мадс
74'
 
Джатта Алассана
Anosike Ementa
79'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
80'
Гигович Армин
Рёмер Андре
 
84'
Брюнхильдсен Ола
5:1
87'
Андерссон Йоэль
Франкулино
 
89'
Жуниньо
Соренсен Мадс Бек
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 445 Количество передач 356
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
2
Рёмер
Андре
8
Олссон
Кристоффер
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
6
Сёндергаард
Мадс
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Мидтьюлланн
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Виборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

СД
2:2
SE
0:1
СД
0:4
К
3:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.7

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
1.13

Среднее время на гол

100
80

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 8 (3) 0.47
Франкулино 6 0.35
Серенсен Оливер 4 0.24
Брюнхильдсен Ола 4 0.24
Осорио Дарио 4 0.24
Далсгор Хенрик 2 0.12
Симсир Араль 2 0.12
Габриэль Адам 1 0.06
Ингасон Сверрир 1 0.06
Шарлес 1 0.06
Паулиньо VI 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Han-Beom Lee 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 4 0.24
Йенсен Исак 2 0.12
Sergio Andrade 2 0.12
Ибрагим Саид 1 0.06
Жуниор Ренато 1 0.06
Бонде Якуб 1 0.06
Томас Найджел 1 0.06
Джатта Алассана 1 0.06
Залетел Жан 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Сёндергаард Мадс 1 0.06
Srdjan Kuzmic 1 0.06
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 3 0
Рёмер Андре 3 0
Шарлес 3 0
Гигович Армин 3 0
Паулиньо VI 3 0
Габриэль Адам 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Жуниор Ренато 1 1
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Виборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
Мидтьюлланн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Виборг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

15
12
Мидтьюлланн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Виборг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

17
5
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
1
6%
1
20%
1-15
2
12%
2
40%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
40%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
1
5%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
14%
5
26%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

34
18
10 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
1
3%
2
11%
1-15
6
18%
3
17%
16-30
3
9%
2
11%
31-45
10
29%
29%
3
17%
46-60
7
21%
2
11%
61-75
7
21%
6
33%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
2
10%
1
4%
1-15
4
20%
5
18%
16-30
3
15%
5
18%
31-45
3
15%
7
25%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
6
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0
Виборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Виборг

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
7 раз 41%
1
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
6
2
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
6
2
1.5
1
8
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
12
5
1.5
7
10
3
14
2.5
3
14
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Мидтьюлланн владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10468 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Мидтьюлланн: 56%, Виборг: 44%.
  • 95'
    Мидтьюлланн контролирует мяч.
  • 94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Томас Найджел получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 94'
    Томас Найджел возвращается на поле.
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