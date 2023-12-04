Тур: 13. Стадион: OPAP Arena.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаДарида Владимир
43' Желтая карточкаВида Домагой
1:0
59' ГолВида Домагой
90'+5
Ход матча
24'
43'
59'
1:0
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
АЕК
Арис Салоники
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.53
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Среднее время на гол
73
100
Всего голов
52
43
Голов в среднем за матч
1.44
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|4
|0.31
|Элиассон Никлас
|2
|0.15
|Вида Домагой
|2
|0.15
|Пинеда Орбелин
|2
|0.15
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.15
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.15
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.08
|Араужо Серхио
|1
|0.08
|Йонссон Йенс
|1
|0.08
|Понсе Эсекель
|1
|0.08
|Мохаммади Милад
|1
|0.08
|Мукуди Ароль
|1
|0.08
|Гарсия Леви
|1
|0.08
|Рота Лазарос
|1
|0.08
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|0.54
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.31
|Самора Альваро
|2
|0.15
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.08
|Дарида Владимир
|1
|0.08
|Менендес Джонатан
|1
|0.08
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.08
|Пардо Рубен
|1
|0.08
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Калленс Александр
|3
|0
|Галанопулос Костас
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|3
|0
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Брабец Якуб
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Арис Салоники
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
12
АЕК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Арис Салоники
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
22
19
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
21%
16-30
8
36%
3
16%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
7
32%
3
16%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2
Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0
Результаты матчей
АЕК
Арис Салоники
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
АЕК
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
76
67
49
211
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4