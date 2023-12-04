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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
АЕК
1:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
24' Желтая карточка
Дарида Владимир
43' Желтая карточка
Вида Домагой
1:0
59' Гол
Вида Домагой
90'+5

Ход матча

24'
 
Дарида Владимир
43'
Вида Домагой
 
59'
 
Моберг-Карлссон Давид
Панагидис Михаил
59'
Вида Домагой
(Манталос Петрос)
1:0
63'
 
Пардо Рубен
Джурасек Невен
64'
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
 
64'
Понсе Эсекель
Цубер Стивен
 
65'
Писарро Родольфо
Манталос Петрос
 
78'
Зини
Гачинович Мийат
 
81'
 
Менендес Джонатан
Дарида Владимир
81'
 
Самора Альваро
Сулейманов Магомед-Шапи

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
13
Пинеда
Орбелин
4
Шиманьски
Дамиан
19
Элиассон
Никлас
20
Манталос
Петрос
8
Гачинович
Мийат
10
Цубер
Стивен
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
30
Мвондо
Жан
20
Джурасек
Невен
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
16
Дарида
Владимир
77
Панагидис
Михаил
80
Морон
Лоренцо
АЕК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Арис Салоники

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.53

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Среднее время на гол

73
100

Всего голов

52
43

Голов в среднем за матч

1.44
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 4 0.31
Элиассон Никлас 2 0.15
Вида Домагой 2 0.15
Пинеда Орбелин 2 0.15
Амрабат Нордин 2 (2) 0.15
Гачинович Мийат 2 (1) 0.15
Манталос Петрос 1 (1) 0.08
Араужо Серхио 1 0.08
Йонссон Йенс 1 0.08
Понсе Эсекель 1 0.08
Мохаммади Милад 1 0.08
Мукуди Ароль 1 0.08
Гарсия Леви 1 0.08
Рота Лазарос 1 0.08
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 7 (1) 0.54
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.31
Самора Альваро 2 0.15
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.08
Дарида Владимир 1 0.08
Менендес Джонатан 1 0.08
Христодулопулос Лазарос 1 0.08
Пардо Рубен 1 0.08
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 5 0
Шиманьски Дамиан 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Калленс Александр 3 0
Галанопулос Костас 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Араужо Серхио 2 0
Рота Лазарос 2 0
Вида Домагой 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 3 0
Верстрате Биргер 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Феррари Франко 3 0
Брабец Якуб 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Самора Альваро 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Арис Салоники
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
12
АЕК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Арис Салоники
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
21%
16-30
8
36%
3
16%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
7
32%
3
16%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2
Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0

Результаты матчей

АЕК
Арис Салоники

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

АЕК
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
3.
ПАОК
 13 9 2 2 29 - 10 29
4.
Панатинаикос
 12 9 1 2 34 - 9 28
5.
Арис Салоники
 13 6 2 5 18 - 15 20
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 13 4 4 5 14 - 23 16
8.
ОФИ
 13 3 6 4 13 - 19 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
Волос
 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 14 2 5 7 16 - 20 11
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
12.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
9.
ПАС Янина
 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
11.
ОФИ
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Дарида Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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