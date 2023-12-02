Тур: 14. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Пиччинини Марко
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Главный тренер: Юрич Иван
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Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Торино
Аталанта
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
28 матчей
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.21
1.71
Среднее время на гол
74
52
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
43
46
Голов в среднем за матч
1.54
1.64
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
58
54
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.23
|Сапата Дуван
|2
|0.15
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.15
|Илич Иван
|1
|0.08
|Санабрия Антонио
|1
|0.08
|Влашич Никола
|1
|0.08
|Шуурс Перр
|1
|0.08
|Тамез Адриен
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.38
|Лукман Адемола
|4
|0.31
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.31
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.23
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.08
|Пашалич Марио
|1
|0.08
|Колашинац Сеад
|1
|0.08
|Цортеа Надир
|1
|0.08
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|4
|0
|Белланова Рауль
|4
|0
|Юрич Иван II
|2
|1
|Тамез Адриен
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Результаты матчей
Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
7
Торино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Аталанта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
20%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
2
20%
5
23%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2
Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0
Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3
Результаты матчей
Торино
Аталанта
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Торино
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
211
76
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 18
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|9 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|8 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино - Аталанта
Исход игры
Торино
13.2% (7)
Ничья
32.1% (17)
Аталанта
54.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
94% (47)
Нет
6% (3)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
49.1% (26)
1:1 Ничья
30.2% (16)
2:1 Торино
5.7% (3)
1:0 Торино
3.8% (2)
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