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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Торино
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 53
Торино 13.2% (7)
X 32.1% (17)
Аталанта 54.7% (29)
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Аталанта

История личных встреч

Торино
Аталанта

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

28 матчей

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:1
СA
4:4
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:4
СA
0:7
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:5
СB
1:2
СB
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.21
1.71

Среднее время на гол

74
52

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

43
46

Голов в среднем за матч

1.54
1.64

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
54

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.23
Сапата Дуван 2 0.15
Буонджорно Алессандро 2 0.15
Илич Иван 1 0.08
Санабрия Антонио 1 0.08
Влашич Никола 1 0.08
Шуурс Перр 1 0.08
Тамез Адриен 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Белланова Рауль 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.38
Лукман Адемола 4 0.31
Эдерсон Хонорато 4 0.31
Копмейнерс Тëн 3 0.23
Де Кетеларе Шарль 1 0.08
Пашалич Марио 1 0.08
Колашинац Сеад 1 0.08
Цортеа Надир 1 0.08
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 4 0
Белланова Рауль 4 0
Юрич Иван II 2 1
Тамез Адриен 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Родригес Рикардо 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Результаты матчей

Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
7
Торино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Аталанта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
20%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2
Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0
Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3

Результаты матчей

Торино
Аталанта

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Торино
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 15 - 10 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
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Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

    Главный судья: Пиччинини Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 49.1% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Торино 13.2% (7)
    X 32.1% (17)
    Аталанта 54.7% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Аталанта
    3.10
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    3.30
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    3.15
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    Прогнозы на матч Торино - Аталанта

    Исход игры
    Торино
    13.2% (7)
    Ничья
    32.1% (17)
    Аталанта
    54.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    94% (47)
    Нет
    6% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    49.1% (26)
    1:1 Ничья
    30.2% (16)
    2:1 Торино
    5.7% (3)
    1:0 Торино
    3.8% (2)
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