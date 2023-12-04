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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Спортинг Л
1:1
Перерыв
Жил Висенте
0'
0:1
34' Гол
Ruben
39' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
1:1
43' Гол в свои ворота
Тиба Педру

Ход матча

34'
0:1
Ruben
(Мурило Коста)
39'
Эсгаю Рикарду
 
43'
Тиба Педру
1:1
Прогнозы 127
Спортинг Л 96.1% (122)
X 3.1% (4)
Жил Висенте 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жил Висенте
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
4
Лопес
Мануэль
26
Рубен
Мигель
5
Боас
Кико
Вилас
25
Тиба
Педру
8
Домингес
Максим
70
Коррея
Фелиш
10
Фудзимото
Канья
77
Мурило
Коста
27
Мигель
Монтейру
Спортинг Л
3-4-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Жил Висенте

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

77.8%
5.6%
16.6%
14 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.67
1.89

Среднее время на гол

33
47

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.78

Среднее время на гол

101
115

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 7 (2) 0.58
Паулинью Жуан 6 0.5
Поте 3 0.25
Эдвардс Маркус 2 0.17
Морита Хидемаса 1 0.08
Юлманд Мортен 1 0.08
Катаму Жени 1 0.08
Диоманде Усман 1 0.08
Браганса Даниэл 1 0.08
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0
Матеус Рейс 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.42
Депу 3 0.25
Фудзимото Канья 2 (1) 0.17
Коррея Фелиш 2 0.17
Тиба Педру 2 0.17
Роко Батурина 2 0.17
Шаброль Тиджани 2 0.17
Мигель Монтейру 1 0.08
Мурило Коста 1 (1) 0.08
Фильо Жозе Карлос 1 0.08
Перейра Габриэл 1 0.08
Рубен Мигель 1 0.08
Уилсон Роан 1 0.08
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 5 1
Диоманде Усман 3 1
Коатес Себастьян 4 0
Юлманд Мортен 4 0
Эдвардс Маркус 3 0
Поте 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Нету Луиш 2 0
Сантуш Нуну II 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Аморим Рубен 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 6 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 3 0
Гбане Мори 3 0
Коррея Фелиш 2 0
Рубен Мигель 1 0
Мурило Коста 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Спортинг Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
16
Спортинг Л
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Жил Висенте
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
60%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90

Забито

23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
5
22%
31-45
2
9%
5
22%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
5
22%
4
17%
76-90

Пропущено

11
22
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
5
45%
6
27%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
4
36%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Жил Висенте

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
6
5
4
7
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 9 2 1 23 - 9 29
2.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 12 9 2 1 24 - 12 29
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 12 8 2 2 33 - 19 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 12 3 3 6 24 - 23 12
13.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
12.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 1:1 Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 11 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
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  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Тиба Педру уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 39'
    Судья подбегает и показывает Эсгаю Рикарду из команды Спортинг Л отложенную желтую карточку за фол.
  • 34'
    Мурило Коста сделал результативную передачу.
  • 34'
    ГОООООЛ - Рубен Мигель Жил Висенте забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 127
Спортинг Л 96.1% (122)
X 3.1% (4)
Жил Висенте 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Жил Висенте
8.50
8.80
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4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Жил Висенте

Исход игры
Спортинг Л
96.1% (122)
Ничья
3.1% (4)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
40.9% (52)
2:1 Спортинг Л
20.5% (26)
3:1 Спортинг Л
10.2% (13)
3:0 Спортинг Л
9.4% (12)
1:0 Спортинг Л
3.9% (5)
3:2 Спортинг Л
3.1% (4)
4:0 Спортинг Л
1.6% (2)
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