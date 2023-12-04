Тур: 12. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Claudio Pereira
1:1
Перерыв
Ход матча
34'
0:1
39'
43'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
8
Поте
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Жил Висенте
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
77.8%
5.6%
16.6%
14 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.67
1.89
Среднее время на гол
33
47
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.78
Среднее время на гол
101
115
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|7 (2)
|0.58
|Паулинью Жуан
|6
|0.5
|Поте
|3
|0.25
|Эдвардс Маркус
|2
|0.17
|Морита Хидемаса
|1
|0.08
|Юлманд Мортен
|1
|0.08
|Катаму Жени
|1
|0.08
|Диоманде Усман
|1
|0.08
|Браганса Даниэл
|1
|0.08
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.42
|Депу
|3
|0.25
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.17
|Коррея Фелиш
|2
|0.17
|Тиба Педру
|2
|0.17
|Роко Батурина
|2
|0.17
|Шаброль Тиджани
|2
|0.17
|Мигель Монтейру
|1
|0.08
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.08
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.08
|Перейра Габриэл
|1
|0.08
|Рубен Мигель
|1
|0.08
|Уилсон Роан
|1
|0.08
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|5
|1
|Диоманде Усман
|3
|1
|Коатес Себастьян
|4
|0
|Юлманд Мортен
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|3
|0
|Поте
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|Нету Луиш
|2
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Нету Мартим
|3
|0
|Гбане Мори
|3
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Рубен Мигель
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Спортинг Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
16
Спортинг Л
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Жил Висенте
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
60%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90
Забито
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
5
22%
31-45
2
9%
5
22%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
5
22%
4
17%
76-90
Пропущено
11
22
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
5
45%
6
27%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
4
36%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Жил Висенте
Точный счет
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
47
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 9
|29
|2.
|1:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 12
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|33 - 19
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 24
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|12.
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|24 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|5.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|1:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|11 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Жил Висенте
Исход игры
Спортинг Л
96.1% (122)
Ничья
3.1% (4)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
40.9% (52)
2:1 Спортинг Л
20.5% (26)
3:1 Спортинг Л
10.2% (13)
3:0 Спортинг Л
9.4% (12)
1:0 Спортинг Л
3.9% (5)
3:2 Спортинг Л
3.1% (4)
4:0 Спортинг Л
1.6% (2)
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