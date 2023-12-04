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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Спортинг Л
3:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
0:1
34' Гол
Ruben
39' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
1:1
43' Гол в свои ворота
Тиба Педру
2:1
52' Гол
Дьёкереш Виктор
3:1
56' Гол
Дьёкереш Виктор
58' Желтая карточка
Матеус Рейс
59' Желтая карточка
Эдвардс Маркус
68' Undefined phrase: football_event_
Дьёкереш Виктор
72' Желтая карточка
Ruben
75' Желтая карточка
Коатес Себастьян
90'+7

Ход матча

34'
0:1
Ruben
(Мурило Коста)
39'
Эсгаю Рикарду
 
43'
Тиба Педру
1:1
46'
Матеус Рейс
Сантуш Нуну
 
46'
Сен-Жюст Джеремая
Инасиу Гонсалу
 
46'
Катаму Жени
Эсгаю Рикарду
 
52'
Дьёкереш Виктор
2:1
56'
Дьёкереш Виктор
(Поте)
3:1
58'
Матеус Рейс
 
59'
Эдвардс Маркус
 
60'
 
Нету Мартим
Домингес Максим
60'
 
Роко Батурина
Мигель Монтейру
67'
Куарежма Эдуарду
Сен-Жюст Джеремая
 
68'
Дьёкереш Виктор
 
72'
 
Ruben
72'
 
Шаброль Тиджани
Мурило Коста
72'
 
Бута Леонарду
Боас Кико Вилас
75'
Коатес Себастьян
 
84'
Паулинью Жуан
Поте
 
87'
 
Алипур Али
Коррея Фелиш
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Спортинг Л 96.1% (122)
X 3.1% (4)
Жил Висенте 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
4
Лопес
Мануэль
26
Рубен
Мигель
5
Боас
Кико
Вилас
25
Тиба
Педру
8
Домингес
Максим
70
Коррея
Фелиш
10
Фудзимото
Канья
77
Мурило
Коста
27
Мигель
Монтейру
Спортинг Л
3-4-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Жил Висенте

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

77.8%
5.6%
16.6%
14 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.67
1.89

Среднее время на гол

33
47

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.78

Среднее время на гол

101
115

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 9 (2) 0.75
Паулинью Жуан 6 0.5
Поте 3 0.25
Эдвардс Маркус 2 0.17
Морита Хидемаса 1 0.08
Юлманд Мортен 1 0.08
Катаму Жени 1 0.08
Диоманде Усман 1 0.08
Браганса Даниэл 1 0.08
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0
Матеус Рейс 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.42
Депу 3 0.25
Фудзимото Канья 2 (1) 0.17
Коррея Фелиш 2 0.17
Тиба Педру 2 0.17
Роко Батурина 2 0.17
Шаброль Тиджани 2 0.17
Мигель Монтейру 1 0.08
Мурило Коста 1 (1) 0.08
Фильо Жозе Карлос 1 0.08
Перейра Габриэл 1 0.08
Рубен Мигель 1 0.08
Уилсон Роан 1 0.08
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 5 1
Коатес Себастьян 5 0
Диоманде Усман 3 1
Эдвардс Маркус 4 0
Юлманд Мортен 4 0
Поте 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Эсгаю Рикарду 2 0
Нету Луиш 2 0
Сантуш Нуну II 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Аморим Рубен 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 6 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 3 0
Гбане Мори 3 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Спортинг Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
16
Спортинг Л
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Жил Висенте
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
23

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
13%
4
57%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
3
43%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
20%
7
28%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
5
20%
4
16%
76-90

Пропущено

13
24
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
23%
2
8%
31-45
5
38%
8
33%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
31%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Жил Висенте

Точный счет

3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
5
1
4
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
6
6
5
7
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2.
Бенфика
 Заявка 12 9 2 1 23 - 9 29
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 12 8 2 2 33 - 19 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
12.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 11 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Тиба Педру уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 39'
      Судья подбегает и показывает Эсгаю Рикарду из команды Спортинг Л отложенную желтую карточку за фол.
    • 34'
      Мурило Коста сделал результативную передачу.
    • 34'
      ГОООООЛ - Рубен Мигель Жил Висенте забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 127
    Спортинг Л 96.1% (122)
    X 3.1% (4)
    Жил Висенте 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Спортинг Л
    96.1% (122)
    Ничья
    3.1% (4)
    Жил Висенте
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    40.9% (52)
    2:1 Спортинг Л
    20.5% (26)
    3:1 Спортинг Л
    10.2% (13)
    3:0 Спортинг Л
    9.4% (12)
    1:0 Спортинг Л
    3.9% (5)
    3:2 Спортинг Л
    3.1% (4)
    4:0 Спортинг Л
    1.6% (2)
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