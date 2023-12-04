Тур: 12. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Claudio Pereira
3:1
Конец матча
0'
0:1
34' ГолRuben
39' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
1:1
43' Гол в свои воротаТиба Педру
2:1
52' ГолДьёкереш Виктор
3:1
56' ГолДьёкереш Виктор
58' Желтая карточкаМатеус Рейс
59' Желтая карточкаЭдвардс Маркус
68' Undefined phrase: football_event_Дьёкереш Виктор
72' Желтая карточкаRuben
75' Желтая карточкаКоатес Себастьян
90'+7
Ход матча
34'
0:1
39'
43'
1:1
52'
2:1
56'
3:1
58'
59'
68'
72'
75'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
8
Поте
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Жил Висенте
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
77.8%
5.6%
16.6%
14 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.67
1.89
Среднее время на гол
33
47
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.78
Среднее время на гол
101
115
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|9 (2)
|0.75
|Паулинью Жуан
|6
|0.5
|Поте
|3
|0.25
|Эдвардс Маркус
|2
|0.17
|Морита Хидемаса
|1
|0.08
|Юлманд Мортен
|1
|0.08
|Катаму Жени
|1
|0.08
|Диоманде Усман
|1
|0.08
|Браганса Даниэл
|1
|0.08
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.42
|Депу
|3
|0.25
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.17
|Коррея Фелиш
|2
|0.17
|Тиба Педру
|2
|0.17
|Роко Батурина
|2
|0.17
|Шаброль Тиджани
|2
|0.17
|Мигель Монтейру
|1
|0.08
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.08
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.08
|Перейра Габриэл
|1
|0.08
|Рубен Мигель
|1
|0.08
|Уилсон Роан
|1
|0.08
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|5
|1
|Коатес Себастьян
|5
|0
|Диоманде Усман
|3
|1
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Юлманд Мортен
|4
|0
|Поте
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|Нету Луиш
|2
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|6
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Нету Мартим
|3
|0
|Гбане Мори
|3
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Спортинг Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
16
Спортинг Л
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Жил Висенте
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
23
Голы по времени матча
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
13%
4
57%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
3
43%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
20%
7
28%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
5
20%
4
16%
76-90
Пропущено
13
24
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
23%
2
8%
31-45
5
38%
8
33%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
31%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Жил Висенте
Точный счет
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
57
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 9
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|33 - 19
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 24
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|11 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:1 Жил Висенте
Исход игры
Спортинг Л
96.1% (122)
Ничья
3.1% (4)
Жил Висенте
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
40.9% (52)
2:1 Спортинг Л
20.5% (26)
3:1 Спортинг Л
10.2% (13)
3:0 Спортинг Л
9.4% (12)
1:0 Спортинг Л
3.9% (5)
3:2 Спортинг Л
3.1% (4)
4:0 Спортинг Л
1.6% (2)
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