Тур: 1.
0:2
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаГахлот Нарендер
27' Желтая карточкаJerry Lalrinzuala
0:1
31' ПенальтиAhmed Jahouh
38' Желтая карточкаХэмилл Брендан
44' Желтая карточкаLalmalsawma
0:2
45' ГолAhmed Jahouh
Ход матча
31'
0:1
38'
44'
45'
0:2
26
Юсте
Эктор
44
Asish
Rai
18
Самад
Сахал
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Asish RaiПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
-
-
-
-
-
77 Ravi Rana
-
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
АТК
Дели Динамос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.8
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|2
|0.33
|Каммингс Джейсон
|2
|0.33
|Сингх Манвир
|2
|0.33
|Садику Армандо
|1
|0.17
|Колако Листон
|1
|0.17
|Хэмилл Брендан
|1
|0.17
|Hugo Boumous
|1
|0.17
|Asish Rai
|1
|0.17
|Kiyan Nassiri
|1
|0.17
|Самад Сахал
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|3
|0.38
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.25
|Mourtada Sergine Fall
|2
|0.25
|Кришна Рой
|2 (1)
|0.25
|Amey Ranwade
|1
|0.13
|Ahmed Jahouh
|1 (1)
|0.13
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.13
|Lalmalsawma
|1
|0.13
|Годдард Си
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Asish Rai
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Pranjal Bhumij
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Маурисио Диего
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Гахлот Нарендер
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
Результаты матчей
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
АТК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
8
АТК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дели Динамос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3
АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1
Результаты матчей
АТК
Дели Динамос
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
АТК
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
32
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|3.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|0:2
|6
|5
|0
|1
|12 - 6
|15
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|9.
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|8 - 16
|4
|12.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|3.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|7.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|8.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|10.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2