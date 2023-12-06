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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
0:2
Перерыв
Дели Динамос
0'
7' Желтая карточка
Гахлот Нарендер
27' Желтая карточка
Jerry Lalrinzuala
0:1
31' Пенальти
Ahmed Jahouh
38' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
44' Желтая карточка
Lalmalsawma
0:2
45' Гол
Ahmed Jahouh

Ход матча

7'
 
Гахлот Нарендер
27'
 
Jerry Lalrinzuala
31'
0:1
Ahmed Jahouh
38'
Хэмилл Брендан
 
44'
 
Lalmalsawma
45'
0:2
Ahmed Jahouh
(Маурисио Диего)
45'
Мартинс Глан
Самад Сахал
 
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Дели Динамос
4.02
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Все Коэффициенты
1
Каит
Вишал
26
Юсте
Эктор
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
44
Asish
Rai
25
Kiyan
Nassiri
18
Самад
Сахал
7
Тапа
Анируд
17
Колако
Листон
99
Садику
Армандо
35
Каммингс
Джейсон
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
7
Lalmalsawma
17
Jerry
Mawihmingthanga
11
Годдард
Си
19
Isak
Vanlalruatfela
9
Маурисио
Диего
АТК
Дели Динамос

История личных встреч

АТК
Дели Динамос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

КА
2:5
КА
0:4
СИ
2:0
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:4
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
2:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.8

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 2 0.33
Каммингс Джейсон 2 0.33
Сингх Манвир 2 0.33
Садику Армандо 1 0.17
Колако Листон 1 0.17
Хэмилл Брендан 1 0.17
Hugo Boumous 1 0.17
Asish Rai 1 0.17
Kiyan Nassiri 1 0.17
Самад Сахал 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 3 0.38
Jerry Mawihmingthanga 2 0.25
Mourtada Sergine Fall 2 0.25
Кришна Рой 2 (1) 0.25
Amey Ranwade 1 0.13
Ahmed Jahouh 1 (1) 0.13
Isak Vanlalruatfela 1 0.13
Lalmalsawma 1 0.13
Годдард Си 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 2 0
Юсте Эктор 2 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Asish Rai 1 0
Мартинс Глан 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Jerry Lalrinzuala 2 0
Pranjal Bhumij 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Кришна Рой 1 0
Маурисио Диего 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Гахлот Нарендер 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0

Результаты матчей

АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
АТК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
8
АТК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дели Динамос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3
АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1

Результаты матчей

АТК
Дели Динамос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АТК
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
3
3
2
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
Керала Бластерс
 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
Дели Динамос
 2:0 8 5 1 2 14 - 9 16
4.
АТК
 0:2 6 5 0 1 12 - 6 15
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
6.
Нортист Юнайтед
 8 2 3 3 9 - 12 9
7.
Ист Бенгал
 7 2 2 3 11 - 8 8
8.
Ченнаин
 8 2 2 4 11 - 16 8
9.
Бенгалуру
 8 1 4 3 10 - 12 7
10.
Джамшедпур
 8 1 2 5 4 - 8 5
11.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 4 4 0 0 6 - 2 12
3.
Дели Динамос
 2:0 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Ист Бенгал
 5 2 1 2 9 - 5 7
7.
АТК
 0:2 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Бенгалуру
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Джамшедпур
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 0:2 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Дели Динамос
 2:0 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Ченнаин
 4 1 1 2 4 - 8 4
6.
Керала Бластерс
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
8.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
9.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
10.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Весь список
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