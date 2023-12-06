Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаГахлот Нарендер
27' Желтая карточкаJerry Lalrinzuala
0:1
31' ПенальтиAhmed Jahouh
38' Желтая карточкаХэмилл Брендан
44' Желтая карточкаLalmalsawma
0:2
45' ГолAhmed Jahouh
1:2
58' ГолСадику Армандо
60' Желтая карточкаAsish Rai
86' Желтая карточкаМаурисио Диего
2:2
90' ГолСадику Армандо
90' Желтая карточкаСадику Армандо
90' Желтая карточкаPranjal Bhumij
90' Желтая карточкаКолако Листон
90' Красная карточкаМаурисио Диего
90'+13
Ход матча
31'
0:1
38'
44'
45'
0:2
58'
1:2
60'
86'
90'
2:2
90'
90'
90'
90'
26
Юсте
Эктор
44
Asish
Rai
18
Самад
Сахал
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Asish RaiПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
-
-
-
-
-
77 Ravi Rana
-
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
АТК
Дели Динамос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.8
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садику Армандо
|3
|0.5
|Петратос Димитри
|2
|0.33
|Каммингс Джейсон
|2
|0.33
|Сингх Манвир
|2
|0.33
|Колако Листон
|1
|0.17
|Kiyan Nassiri
|1
|0.17
|Хэмилл Брендан
|1
|0.17
|Hugo Boumous
|1
|0.17
|Asish Rai
|1
|0.17
|Самад Сахал
|0
|0
|Юсте Эктор
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|3
|0.38
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.25
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.25
|Mourtada Sergine Fall
|2
|0.25
|Кришна Рой
|2 (1)
|0.25
|Amey Ranwade
|1
|0.13
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.13
|Lalmalsawma
|1
|0.13
|Годдард Си
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Asish Rai
|2
|0
|Садику Армандо
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Колако Листон
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурисио Диего
|2
|1
|Ahmed Jahouh
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Гахлот Нарендер
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Результаты матчей
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
АТК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
8
АТК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дели Динамос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
6
43%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3
АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1
Результаты матчей
АТК
Дели Динамос
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
АТК
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
33
17
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|1 2