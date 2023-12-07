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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
2:2
Конец матча
Ченнаин
0'
0:1
9' Гол
Чоудхари Фарух
0:2
40' Гол
Ninthoinganba Meetei
42' Желтая карточка
Imran Khan
1:2
45' Гол
Laldinpuia Pc
45' Желтая карточка
Debjit Majumder
65' Желтая карточка
Стеванович Ален
2:2
90' Гол
Чима Даниэль
90' Желтая карточка
Irfan Yadwad
90' Желтая карточка
Манзорро Жереми
90'+7
32
Rehenesh
TP
4
Laldinpuia
Pc
24
Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
16
Muhammed
Uvais
17
Imran
Khan
3
Jitendra
Singh
10
Манзорро
Жереми
20
Стеванович
Ален
39
Амбри
Стив
7
Доунгел
Семинлен
24
Debjit
Majumder
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
4
Чиркович
Лазар
6
Ankit
Mukherjee
30
Ayush
Adhikari
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
7
Ninthoinganba
Meetei
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
17
Мюррей
Джордан
Джамшедпур
Ченнаин

История личных встреч

Джамшедпур
Ченнаин

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
2:2
СИ
3:1
СИ
1:4
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 2 0.22
Laldinpuia Pc 1 0.11
Rei Tachikawa 1 0.11
Sanan Mohammed 1 0.11
Амбри Стив 1 (1) 0.11
Nikhil Barla 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Shields 3 0.33
Кривелларо Рафаэл 2 (1) 0.22
Мюррей Джордан 2 (1) 0.22
Ninthoinganba Meetei 2 0.22
Чоудхари Фарух 1 0.11
Rahim Ali 1 0.11
Эдвардз Райан 1 0.11
Vincy Barretto 1 0.11
Ankit Mukherjee 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеванович Ален 3 0
Халдер Пронай 3 0
Pratik Chowdhary 3 0
Nikhil Barla 3 0
Манзорро Жереми 2 0
Jitendra Singh 2 0
Emil Benny 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Элсинью 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Imran Khan 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 2 1
Чоудхари Фарух 2 0
Rahim Ali 2 0
Bikash Yumnam 2 0
Кривелларо Рафаэл 1 0
Connor Shields 1 0
Debjit Majumder 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Irfan Yadwad 1 0
Оуэн Койл 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Джамшедпур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

0
7
Джамшедпур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
25%
3
25%
1-15
1
25%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Пропущено

8
15
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1
Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7

Результаты матчей

Джамшедпур
Ченнаин

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
Керала Бластерс
 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
АТК
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Дели Динамос
 8 4 2 2 14 - 11 14
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
6.
Нортист Юнайтед
 8 2 3 3 9 - 12 9
7.
Ченнаин
 9 2 3 4 13 - 18 9
8.
Ист Бенгал
 7 2 2 3 11 - 8 8
9.
Бенгалуру
 8 1 4 3 10 - 12 7
10.
Джамшедпур
 9 1 3 5 6 - 10 6
11.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 4 4 0 0 6 - 2 12
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Ист Бенгал
 5 2 1 2 9 - 5 7
8.
Бенгалуру
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
6.
Керала Бластерс
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
8.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
9.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
10.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Дели Динамос Маурисио Диего 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Debjit Majumder получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Г О О О О Л - Laldinpuia Pachuau бьет в цель!
    • 42'
      Imran Khan получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Мюррей Джордан сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Ninthoinganba Meetei бьет в цель!
    • 9'
      Кривелларо Рафаэл сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Farukh Choudhary бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Джамшедпур 2:2 Ченнаин онлайн

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