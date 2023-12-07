Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолЧоудхари Фарух
0:2
40' ГолNinthoinganba Meetei
42' Желтая карточкаImran Khan
1:2
45' ГолLaldinpuia Pc
45' Желтая карточкаDebjit Majumder
65' Желтая карточкаСтеванович Ален
2:2
90' ГолЧима Даниэль
90' Желтая карточкаIrfan Yadwad
90' Желтая карточкаМанзорро Жереми
90'+7
Ход матча
9'
40'
42'
45'
1:2
45'
65'
90'
2:2
90'
90'
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
17
Imran
Khan
39
Амбри
Стив
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Амбри СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
-
31 Vishal Yadav
-
77 Nikhil Barla
-
27 Emil Benny
-
12 Provat Lakra
-
-
-
11 Komal Thatal
-
Главный тренер: Scott Cooper
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
22 Sachu Siby
-
29 Irfan Yadwad
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Джамшедпур
Ченнаин
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|2
|0.22
|Laldinpuia Pc
|1
|0.11
|Rei Tachikawa
|1
|0.11
|Sanan Mohammed
|1
|0.11
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.11
|Nikhil Barla
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Connor Shields
|3
|0.33
|Кривелларо Рафаэл
|2 (1)
|0.22
|Мюррей Джордан
|2 (1)
|0.22
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.22
|Чоудхари Фарух
|1
|0.11
|Rahim Ali
|1
|0.11
|Эдвардз Райан
|1
|0.11
|Vincy Barretto
|1
|0.11
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеванович Ален
|3
|0
|Халдер Пронай
|3
|0
|Pratik Chowdhary
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Манзорро Жереми
|2
|0
|Jitendra Singh
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|2
|1
|Чоудхари Фарух
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Bikash Yumnam
|2
|0
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Debjit Majumder
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Aakash Sangwan
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Irfan Yadwad
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Джамшедпур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
0
7
Джамшедпур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
25%
3
25%
1-15
1
25%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
8
15
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1
Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7
Результаты матчей
Джамшедпур
Ченнаин
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
17
26
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|1 2