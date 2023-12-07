Тур: 15. Стадион: Филипс. Зрители: 34000 Главный судья: Нихуйс Бас
0'
1:0
33' ГолТиль Гус
42' Желтая карточкаРамальо Андре
57' Undefined phrase: football_event_Де Йонг Люк
2:0
78' ГолПепи Рикардо
82' Желтая карточкаПепи Рикардо
90' Желтая карточкаВолемарк Патрик
90'+5
Ход матча
33'
1:0
42'
57'
76'
78'
2:0
82'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
15 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
570 Количество передач 374
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеНападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
ПСВ
Херенвен
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
33 матча
39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
2.56
1.65
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
66
51
Голов в среднем за матч
2
1.55
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
45
58
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|10 (3)
|0.67
|Тиль Гус
|7
|0.47
|Лосано Ирвинг
|5
|0.33
|Тильман Малик
|5
|0.33
|Ланг Ноа
|4
|0.27
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.27
|Веерман Йоэй
|3
|0.2
|Бакайоко Жоан
|3
|0.2
|Вертессен Йорбе
|3
|0.2
|Сайбари Исмаэль
|3
|0.2
|Рамальо Андре
|2
|0.13
|Боскальи Оливье
|1
|0.07
|Схаутен Йерди
|1
|0.07
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Дест Серджиньо
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.27
|Брауэрс Люк
|3
|0.2
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.2
|Николаеску Йон
|3
|0.2
|Бохневич Павел
|2
|0.13
|Хайе Том
|2 (2)
|0.13
|Ольссон Симон
|1
|0.07
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.07
|Ван Бик Свен
|1
|0.07
|Волемарк Патрик
|1
|0.07
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.07
|Уэбстер Чарли
|1
|0.07
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Схаутен Йерди
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|2
|1
|Кёлерт Матс
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
4
ПСВ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Херенвен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
25
13
ПСВ
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
0% (0)
47% (7)
Херенвен
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
25
17
Голы по времени матча
Забито
26
9
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
4
15%
2
22%
31-45
9
35%
0
0%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
6
23%
4
44%
76-90
Пропущено
4
20
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
25%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
25%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
50%
4
20%
76-90
Забито
25
14
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
4
16%
3
21%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
8
32%
4
29%
61-75
7
28%
1
7%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
51
23
16 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
2
4%
3
13%
1-15
6
12%
5
22%
16-30
8
16%
5
22%
31-45
13
25%
0
0%
46-60
9
18%
5
22%
61-75
13
25%
5
22%
76-90
Пропущено
7
28
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
1
14%
3
11%
1-15
1
14%
5
18%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
3
43%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2
ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2
Херенвен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1
Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0
Результаты матчей
ПСВ
Херенвен
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:4
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:4
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
4
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
17
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
510
78
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|44 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 11
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 15
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|34 - 32
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|26 - 27
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 29
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 36
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|19 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|17 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5