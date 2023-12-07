Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Херенвен

87' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

85' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Херенвен

84' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

83' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Рикардо Пепи получил желтую карточку от судьи

82' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Херенвен

81' Дест Серджиньо не смог попасть в створ ударом издали

79' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

78' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с левой ноги!

77' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Тактическая замена. Тиль Гус уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

72' Удар от ворот произведет ПСВ

72' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Херенвен

71' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Матч возобновлен

70' Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Удар от ворот произведет ПСВ

69' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Херенвен

63' Oliver Braude наказан за толчок Тильман Малик

62' Удар от ворот произведет Херенвен

62' Сайбари Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали

61' Оооо... вот это был удар! Веерман Йоэй должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

60' Хорошую попытку сделал Нуннели Че . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда ПСВ , будет отменен из-за фола.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

57' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Oliver Braude из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

55' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Херенвен

53' Дест Серджиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Веерман Йоэй пробил со штрафного прямо в стенку

52' Веерман Йоэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет ПСВ

48' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Херенвен