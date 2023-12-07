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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 34000 Главный судья: Нихуйс Бас
ПСВ
2:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
33' Гол
Тиль Гус
42' Желтая карточка
Рамальо Андре
57' Undefined phrase: football_event_
Де Йонг Люк
2:0
78' Гол
Пепи Рикардо
82' Желтая карточка
Пепи Рикардо
90' Желтая карточка
Волемарк Патрик
90'+5

Ход матча

33'
Тиль Гус
1:0
42'
Рамальо Андре
 
57'
Де Йонг Люк
 
62'
 
Волемарк Патрик
Нуннели Че
76'
Пепи Рикардо
Тиль Гус
 
76'
Вертессен Йорбе
Де Йонг Люк
 
77'
 
Николаеску Йон
Ван Амерсфоорт Пелле
78'
Пепи Рикардо
(Веерман Йоэй)
2:0
82'
Пепи Рикардо
 
87'
 
Карлсбакк Даниэль
Брауэрс Люк
90'
 
Волемарк Патрик
90'
Жуниор Мауро
Веерман Йоэй
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 15 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 570 Количество передач 374
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
8
Дест
Серджиньо
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Тильман
Малик
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
19
Ольссон
Симон
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
ПСВ
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Херенвен

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

33 матча

39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
К
1:3
Э
5:1
Э
1:5
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:2
К
1:3
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

2.56
1.65

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

66
51

Голов в среднем за матч

2
1.55

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

45
58

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 10 (3) 0.67
Тиль Гус 7 0.47
Лосано Ирвинг 5 0.33
Тильман Малик 5 0.33
Ланг Ноа 4 0.27
Пепи Рикардо 4 (1) 0.27
Веерман Йоэй 3 0.2
Бакайоко Жоан 3 0.2
Вертессен Йорбе 3 0.2
Сайбари Исмаэль 3 0.2
Рамальо Андре 2 0.13
Боскальи Оливье 1 0.07
Схаутен Йерди 1 0.07
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Дест Серджиньо 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.27
Брауэрс Люк 3 0.2
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.2
Николаеску Йон 3 0.2
Бохневич Павел 2 0.13
Хайе Том 2 (2) 0.13
Ольссон Симон 1 0.07
Тахири Анас 1 (1) 0.07
Ван Бик Свен 1 0.07
Волемарк Патрик 1 0.07
Карлсбакк Даниэль 1 0.07
Уэбстер Чарли 1 0.07
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Схаутен Йерди 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 1
Кёлерт Матс 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
4
ПСВ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Херенвен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

25
13
ПСВ
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
0% (0)
47% (7)
Херенвен
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

25
17

Голы по времени матча

Забито

26
9
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
4
15%
2
22%
31-45
9
35%
0
0%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
6
23%
4
44%
76-90

Пропущено

4
20
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
25%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
25%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
50%
4
20%
76-90

Забито

25
14
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
4
16%
3
21%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
8
32%
4
29%
61-75
7
28%
1
7%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

51
23
16 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
2
4%
3
13%
1-15
6
12%
5
22%
16-30
8
16%
5
22%
31-45
13
25%
0
0%
46-60
9
18%
5
22%
61-75
13
25%
5
22%
76-90

Пропущено

7
28
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
1
14%
3
11%
1-15
1
14%
5
18%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
3
43%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2
ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2
Херенвен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1
Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0

Результаты матчей

ПСВ
Херенвен

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:4
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:4
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

4
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
2.5
Больше Меньше
4
3
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
1
7
4
3
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
2.5
Больше Меньше
5
10
7
8
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 15 10 3 2 44 - 13 33
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 3 2 32 - 11 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Аякс
 Заявка 14 6 3 5 34 - 32 21
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 6 5 26 - 27 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
17.
Волендам
 0:0 Заявка 15 2 3 10 15 - 36 9
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 8 5 2 1 21 - 5 17
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
9.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
10.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
11.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 0:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков
  • 95'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ПСВ: 59%, Херенвен: 41%.
  • 95'
    Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 95'
    Нопперт Андрис ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Сахрауи Осам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 87'
      Тактическая замена. Брауэрс Люк уходит с поля и его заменяет Карлсбакк Даниэль
    • 87'
      Вертессен Йорбе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 87'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 87'
      Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 87'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 86'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 85'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 85'
      Ван Анхольт Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, Херенвен: 38%.
    • 85'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 85'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 84'
      Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 84'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 84'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 83'
      Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 82'
      Рикардо Пепи получил желтую карточку от судьи
    • 82'
      Рикардо Пепи из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Ван Оттеле Сюб.
    • 82'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 81'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 81'
      Контроль мяча: ПСВ: 63%, Херенвен: 37%.
    • 81'
      Дест Серджиньо не смог попасть в створ ударом издали
    • 81'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 79'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 78'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • 78'
      Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с левой ноги!
    • 77'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 77'
      Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Николаеску Йон
    • 76'
      Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Вертессен Йорбе
    • 76'
      Тактическая замена. Тиль Гус уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи
    • 75'
      Судья сигнализирует, что Брауэрс Люк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Веерман Йоэй
    • 75'
      Нопперт Андрис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, Херенвен: 38%.
    • 75'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 74'
      Волемарк Патрик из команды Херенвен заходит слишком далеко, он валит Боскальи Оливье.
    • 73'
      Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 72'
      Кёлерт Матс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 72'
      Хайе Том нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 72'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 72'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 71'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Контроль мяча: ПСВ: 64%, Херенвен: 36%.
    • 70'
      Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 70'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 69'
      Судья сигнализирует, что Oliver Braude из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 69'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 68'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 67'
      Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 66'
      Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 66'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: ПСВ: 65%, Херенвен: 35%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Oliver Braude из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тиль Гус
    • 63'
      Oliver Braude наказан за толчок Тильман Малик
    • 63'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Ван Оттеле Сюб.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 62'
      Тактическая замена. Нуннели Че уходит с поля и его заменяет Волемарк Патрик
    • 62'
      Сайбари Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 62'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Де Йонг Люк и попал в перекладину!
    • 61'
      Оооо... вот это был удар! Веерман Йоэй должен был забить с этой позиции.
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 60'
      Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Контроль мяча: ПСВ: 65%, Херенвен: 35%.
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Нуннели Че. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 59'
      Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 59'
      Де Йонг Люк задерживает мяч рукой
    • 59'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда ПСВ, будет отменен из-за фола.
    • 58'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ.
    • 57'
      Г О О О О О Л! ПСВ забивает! Де Йонг Люк отличился.
    • 57'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Oliver Braude из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 56'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: ПСВ: 66%, Херенвен: 34%.
    • 55'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 55'
      Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 53'
      Дест Серджиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 53'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 53'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 52'
      Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 52'
      Веерман Йоэй пробил со штрафного прямо в стенку
    • 52'
      Веерман Йоэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 51'
      Хайе Том наказан за толчок Бакайоко Жоан
    • 50'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 64%, Херенвен: 36%.
    • 50'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 48'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 48'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 47'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 47'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: ПСВ: 66%, Херенвен: 34%.
    • 47'
      Судья свистит. Ван Бик Свен атаковал сзади соперника. Это Де Йонг Люк заработал своей команде штрафной
    • 46'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 46'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Брауэрс Люк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дест Серджиньо
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 66%, Херенвен: 34%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 44'
      Сайбари Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Ван Оттеле Сюб успешно блокирует удар.
    • 44'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      ПСВ начинает контратаку
    • 43'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Сахрауи Осам
    • 42'
      Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      Кёлерт Матс из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 40'
      Тиль Гус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 65%, Херенвен: 35%.
    • 40'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Ван Оттеле Сюб из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 38'
      Oliver Braude выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Сахрауи Осам из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сайбари Исмаэль
    • 37'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 37'
      Ван Оттеле Сюб не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 36'
      Брауэрс Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 36'
      Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 35'
      Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 68%, Херенвен: 32%.
    • 34'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 33'
      Тильман Малик сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О О Л - Тиль Гус из команды ПСВ легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 33'
      Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 32'
      Нуннели Че из команды Херенвен в офсайде
    • 32'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 32'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Херенвен: 31%.
    • 30'
      Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Брауэрс Люк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 30'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Oliver Braude из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 28'
      Ван Оттеле Сюб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 27'
      Шанс! Тиль Гус из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 27'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Ван Оттеле Сюб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 65%, Херенвен: 35%.
    • 25'
      Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 24'
      Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 24'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 23'
      Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
    • 22'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 22'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 21'
      Ван Оттеле Сюб успешно блокирует удар.
    • 21'
      Сайбари Исмаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 20'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 64%, Херенвен: 36%.
    • 20'
      Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 19'
      Oliver Braude из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 18'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 17'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 17'
      Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 17'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 16'
      Ван Амерсфоорт Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Кёлерт Матс из команды Херенвен подал угловой слева.
    • 16'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Нуннели Че
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 67%, Херенвен: 33%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 15'
      Сайбари Исмаэль из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 14'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Дест Серджиньо успешно блокирует удар.
    • 12'
      Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 12'
      Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Oliver Braude успешно блокирует удар.
    • 11'
      Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Херенвен: 23%.
    • 10'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 10'
      Тиль Гус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 9'
      Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 9'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 8'
      Oliver Braude ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 6'
      Oliver Braude успешно блокирует удар.
    • 6'
      Ван Анхольт Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 6'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 6'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 5'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Херенвен: 27%.
    • 5'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Нуннели Че нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 2'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Ван Оттеле Сюб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      Ван Оттеле Сюб из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Херенвен начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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