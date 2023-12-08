  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
0:4
Конец матча
Мумбаи Сити
0'
0:1
11' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
21' Желтая карточка
Robin Yadav
0:2
30' Гол
Мишра Акаш
31' Желтая карточка
Сингх Мехтаб
0:3
57' Пенальти
Перейра Диас Хорхе
60' Желтая карточка
Chingambam Shivaldo Singh
0:4
61' Пенальти
Чхангте Лаллианзуала
69' Желтая карточка
Раи Винит
70' Желтая карточка
Monirul Molla
82' Желтая карточка
Aleksandar Jovanovic I
90' Желтая карточка
Бхеке Рахул
90'+7
1
Сандху
Гурприт
44
Robin
Yadav
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
32
Синг
Наорем
Рошан
10
Хави
Эрнандес
II
8
Сингх
Суреш
49
Harsh
Patre
39
Sivasakthi
Narayanan
9
Мэйн
Кёртис
11
Чхетри
Сунил
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
18
Гриффитс
Ростин
5
Сингх
Мехтаб
6
Сингх
Пратап
Викрам
45
Лаленгмавия
16
Раи
Винит
31
Мишра
Акаш
24
Стюарт
Грэг
30
Перейра
Диас
Хорхе
23
Эль-Хайяти
Абденассер
Бенгалуру
Мумбаи Сити

История личных встреч

Бенгалуру
Мумбаи Сити

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
2:1
СИ
4:0
СИ
0:3
СИ
1:3
СИ
2:4
СИ
1:3
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
2:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.86

Среднее время на гол

63
48

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
52

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.33
Уильямс Райан 2 0.22
Мэйн Кёртис 2 0.22
Хави Эрнандес II 2 0.22
Harsh Patre 1 0.11
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 1
Стюарт Грэг 1 0.17
Чхангте Лаллианзуала 1 (1) 0.17
Гриффитс Ростин 1 0.17
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.17
Лаленгмавия 1 0.17
Мишра Акаш 1 0.17
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Сингх Пратап Викрам 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синг Наорем Рошан 1 2
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Дамьянович Славко 3 0
Кумар Рохит 3 0
Сингх Суреш 1 1
Shankar Sampingiraj 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Хави Эрнандес II 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Chingambam Shivaldo Singh 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 2 1
Стюарт Грэг 3 0
Сингх Мехтаб 3 0
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Сингх Пратап Викрам 2 0
Лаченпа Пхурба 0 1
Гриффитс Ростин 1 0
Рэйн Дилип Джаеш 1 0
Раи Винит 1 0
Лаленгмавия 1 0
Мишра Акаш 1 0
Сингх Гуркират 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2
Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1
Мумбаи Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1
Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1

Результаты матчей

Бенгалуру
Мумбаи Сити

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
1
1
8
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
Керала Бластерс
 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
АТК
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Дели Динамос
 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Нортист Юнайтед
 8 2 3 3 9 - 12 9
7.
Ченнаин
 9 2 3 4 13 - 18 9
8.
Ист Бенгал
 7 2 2 3 11 - 8 8
9.
Бенгалуру
 9 1 4 4 10 - 16 7
10.
Джамшедпур
 9 1 3 5 6 - 10 6
11.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 4 4 0 0 6 - 2 12
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Ист Бенгал
 5 2 1 2 9 - 5 7
8.
Бенгалуру
 4 1 2 1 5 - 8 5
9.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
5.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
6.
Керала Бластерс
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
8.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
9.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
10.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Дели Динамос Маурисио Диего 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Сингх Мехтаб получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Мишра Акаш бьет в цель!
    • 21'
      Robin Yadav получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Стюарт Грэг сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Бенгалуру 0:4 Мумбаи Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     