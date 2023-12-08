Тур: 1.
0:4
Конец матча
0'
0:1
11' ГолЭль-Хайяти Абденассер
21' Желтая карточкаRobin Yadav
0:2
30' ГолМишра Акаш
31' Желтая карточкаСингх Мехтаб
0:3
57' ПенальтиПерейра Диас Хорхе
60' Желтая карточкаChingambam Shivaldo Singh
0:4
61' ПенальтиЧхангте Лаллианзуала
69' Желтая карточкаРаи Винит
70' Желтая карточкаMonirul Molla
82' Желтая карточкаAleksandar Jovanovic I
90' Желтая карточкаБхеке Рахул
90'+7
Ход матча
11'
21'
30'
0:2
31'
57'
61'
69'
70'
90'
44
Robin
Yadav
49
Harsh
Patre
11
Чхетри
Сунил
45
Лаленгмавия
16
Раи
Винит
31
Мишра
Акаш
24
Стюарт
Грэг
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Robin YadavЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
-
-
24 Rohit Danu
-
-
-
30 Sahil Poonia
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
31 Мишра АкашПолузащитник
-
24 Стюарт ГрэгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
-
4 ТириЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фернандес Энтони
История личных встреч
Бенгалуру
Мумбаи Сити
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Среднее время на гол
63
57
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.86
Среднее время на гол
63
48
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
52
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.33
|Уильямс Райан
|2
|0.22
|Мэйн Кёртис
|2
|0.22
|Хави Эрнандес II
|2
|0.22
|Harsh Patre
|1
|0.11
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|1
|Стюарт Грэг
|1
|0.17
|Чхангте Лаллианзуала
|1 (1)
|0.17
|Гриффитс Ростин
|1
|0.17
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.17
|Лаленгмавия
|1
|0.17
|Мишра Акаш
|1
|0.17
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
|Сингх Пратап Викрам
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Дамьянович Славко
|3
|0
|Кумар Рохит
|3
|0
|Сингх Суреш
|1
|1
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Хави Эрнандес II
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|2
|1
|Стюарт Грэг
|3
|0
|Сингх Мехтаб
|3
|0
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Сингх Пратап Викрам
|2
|0
|Лаченпа Пхурба
|0
|1
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Лаленгмавия
|1
|0
|Мишра Акаш
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
5
Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2
Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1
Мумбаи Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1
Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1
Результаты матчей
Бенгалуру
Мумбаи Сити
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
51
18
15
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|1 2