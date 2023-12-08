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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Визела
1:3
Второй тайм: 90+'
Брага
0'
0:1
15' Гол
Банза Симон
45' Желтая карточка
Ортис Педро
0:2
56' Гол
Банза Симон
1:2
72' Гол
Эссанд Самюэль
78' Желтая карточка
Буснич Александар
82' Желтая карточка
Эшковал Жоау
89' Желтая карточка
Борха Кристиан
1:3
90' Гол

Ход матча

14'
Жардел
Морейра Нуну
 
15'
0:1
Банза Симон
(Мендес Юсафат)
45'
Ортис Педро
 
46'
 
Брума Арминду
Джало Альваро
56'
0:2
Банза Симон
(Саласар Родриго)
57'
 
Орта Андре
Карвалью Витор
66'
Сан-Луи Дилан
Перейра Матеус
 
66'
Буснич Александар
Ортис Педро
 
72'
Эссанд Самюэль
(Гарсия Самуэль)
1:2
75'
 
Каштру Андре
Саласар Родриго
75'
 
Лопеш Рони
Пицци Луиш
78'
Буснич Александар
 
82'
Эшковал Жоау
 
83'
Мендес Алексис
Гарсия Самуэль
 
83'
Оливейра Уго
Силва Томаш
 
87'
 
Марин Адриан
Орта Рикарду
89'
 
Борха Кристиан
90'
1:3
Прогнозы 125
Визела 2.4% (3)
X 4.8% (6)
Брага 92.8% (116)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
34
Ортис
Педро
79
Морейра
Нуну
90
Наскименто
Диого
19
Лебеденко
Орест
99
Эссанд
Самюэль
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
5
Сатчи
Сердар
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
Визела
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Брага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 6 0.46
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.15
Морейра Нуну 1 0.08
Сан-Луи Дилан 1 0.08
Перейра Матеус 1 0.08
Соро Альберто 1 0.08
Лакава Матиас 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 13 (1) 1
Орта Рикарду 7 0.54
Джало Альваро 5 0.38
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.23
Орта Андре 2 0.15
Пицци Луиш 1 0.08
Брума Арминду 1 0.08
Руис Абель 1 0.08
Лопеш Рони 1 0.08
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Саласар Родриго 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 5 0
Ортис Педро 4 0
Гарсия Самуэль 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Эшковал Жоау 2 0
Соро Альберто 2 0
Лакава Матиас 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 4 1
Фонте Жозе 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Руис Абель 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Джало Альваро 3 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Брага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
4
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
15
Визела
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Брага
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

5
16
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
40%
3
19%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
7
44%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
5
50%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
6
38%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

11
32
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
2
18%
2
6%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
2
18%
9
28%
46-60
4
36%
2
6%
61-75
3
27%
13
41%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
3
16%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1
Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1
Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1

Результаты матчей

Визела
Брага

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Визела
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2.
Бенфика
 Заявка 12 9 2 1 23 - 9 29
3.
Брага
 2:1 Заявка 13 9 2 2 35 - 20 29
4.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
17.
Визела
 1:2 Заявка 13 2 4 7 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Брага
 2:1 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
12.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 1:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 2:1 Заявка 7 5 1 1 18 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 1:2 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Ортис Педро получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Мендес Юсафат сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О О Л - Банза Симон из команды Брага легко посылает мяч в пустые ворота правой! Банза Симон легко с этим справился!
    • 14'
      Морейра Нуну получил травму и заменен. Жардел выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Визела 2.4% (3)
    X 4.8% (6)
    Брага 92.8% (116)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Визела
    Ничья
    Брага
    88.00
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    9.80
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    4.85
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Визела 1:3 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 1:3 Брага

    Исход игры
    Визела
    2.4% (3)
    Ничья
    4.8% (6)
    Брага
    92.8% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    44% (55)
    0:1 Брага
    20.8% (26)
    0:2 Брага
    13.6% (17)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    1:3 Брага
    4% (5)
    0:3 Брага
    1.6% (2)
    2:1 Визела
    1.6% (2)
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    Визела
    Брага
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