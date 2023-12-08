Тур: 13. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Claudio Pereira
0'
0:1
15' ГолБанза Симон
45' Желтая карточкаОртис Педро
0:2
56' ГолБанза Симон
1:2
72' ГолЭссанд Самюэль
78' Желтая карточкаБуснич Александар
81' Желтая карточкаЭшковал Жоау
89' Желтая карточкаБорха Кристиан
1:3
90' ГолБрума Арминду
90'+7
Ход матча
13'
15'
0:1
45'
56'
0:2
72'
1:2
75'
81'
89'
90'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
34
Ортис
Педро
79
Морейра
Нуну
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вильяр Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Визела
Брага
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|6
|0.46
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.15
|Морейра Нуну
|1
|0.08
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.08
|Перейра Матеус
|1
|0.08
|Соро Альберто
|1
|0.08
|Лакава Матиас
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|13 (1)
|1
|Орта Рикарду
|7
|0.54
|Джало Альваро
|5
|0.38
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.23
|Брума Арминду
|2
|0.15
|Орта Андре
|2
|0.15
|Пицци Луиш
|1
|0.08
|Руис Абель
|1
|0.08
|Лопеш Рони
|1
|0.08
|Борха Кристиан
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|5
|0
|Ортис Педро
|4
|0
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Эшковал Жоау
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Лакава Матиас
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Эссанд Самюэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|4
|1
|Фонте Жозе
|4
|0
|Жорж Артур
|2
|1
|Ньякате Сику
|2
|1
|Руис Абель
|3
|0
|Сатчи Сердар
|3
|0
|Джало Альваро
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Результаты матчей
Визела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
5
4
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брага
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
15
Визела
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Брага
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
8
42%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
5
38%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
6
38%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
12
35
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
17%
3
9%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
2
17%
10
29%
46-60
5
42%
2
6%
61-75
3
25%
14
40%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
18%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
18%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1
Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1
Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1
Результаты матчей
Визела
Брага
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Визела
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
49
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|2.
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 24
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|3.
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 1:3 Брага
Исход игры
Визела
2.4% (3)
Ничья
4.8% (6)
Брага
92.8% (116)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
1:2 Брага
44% (55)
0:1 Брага
20.8% (26)
0:2 Брага
13.6% (17)
1:1 Ничья
4% (5)
1:3 Брага
4% (5)
0:3 Брага
1.6% (2)
2:1 Визела
1.6% (2)
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