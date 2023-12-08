Тур: 14.
0'
26' Желтая карточкаEduardo Nardini
28' Желтая карточкаЮрчевич Марио
0:1
37' ГолВальбуэна Матьё
41' Желтая карточкаПопеску Кэлин
0:2
50' ПенальтиВальбуэна Матьё
0:3
76' ГолАбдураими Бешарт
79' Желтая карточкаЛеувенбург Петер
87' Желтая карточкаMarijan Suto
90'+4
Ход матча
26'
28'
37'
0:1
41'
50'
0:2
76'
0:3
79'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
22 Antxon Jaso
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Отеллос
Аполлон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
126
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.29
|Eduardo Nardini
|2
|0.14
|Христодулу Георгиос
|1
|0.07
|Янсен Квинт
|1
|0.07
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.07
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.07
|Lukas Brambilla
|1
|0.07
|Перес Хосе
|1
|0.07
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.36
|Вальбуэна Матьё
|4 (1)
|0.29
|Крменчик Михал
|2
|0.14
|Юрчевич Марио
|2
|0.14
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.14
|Абдураими Бешарт
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|1
|0.07
|Дариква Тендайи
|1
|0.07
|Сагаль Анхело
|1
|0.07
|Экполо Годсвилл
|1
|0.07
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|6
|0
|Ананг Бенсон
|3
|1
|Рамос Лукас
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Habib Oueslati
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|4
|0
|Кириаку Хараламбос
|2
|1
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
4
Отеллос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
8
Отеллос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Аполлон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
0
0%
5
25%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
3
25%
6
30%
76-90
Пропущено
23
13
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
6
26%
5
38%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
5
22%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0
Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1
Результаты матчей
Отеллос
Аполлон
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
410
59
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Пафос
|Жайро
|10
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Отеллос
|Eduardo Nardini
|6