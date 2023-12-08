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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 14.
Отеллос
0:3
Конец матча
Аполлон
0'
26' Желтая карточка
Eduardo Nardini
28' Желтая карточка
Юрчевич Марио
0:1
37' Гол
Вальбуэна Матьё
41' Желтая карточка
Попеску Кэлин
0:2
50' Пенальти
Вальбуэна Матьё
0:3
76' Гол
Абдураими Бешарт
79' Желтая карточка
Леувенбург Петер
87' Желтая карточка
Marijan Suto
90'+4
Отеллос
Аполлон

История личных встреч

Отеллос
Аполлон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:1
К
2:0
К
1:0
К
2:1
ПД
2:2
К
1:1
ПД
4:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.29
Eduardo Nardini 2 0.14
Христодулу Георгиос 1 0.07
Янсен Квинт 1 0.07
Н'Диайе Мамаду 1 0.07
Ibrahim Sangare II 1 0.07
Lukas Brambilla 1 0.07
Перес Хосе 1 0.07
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.36
Вальбуэна Матьё 4 (1) 0.29
Крменчик Михал 2 0.14
Юрчевич Марио 2 0.14
Перец Элиэль 2 (1) 0.14
Абдураими Бешарт 1 0.07
Костаче Ионуц 1 0.07
Дариква Тендайи 1 0.07
Сагаль Анхело 1 0.07
Экполо Годсвилл 1 0.07

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 6 0
Ананг Бенсон 3 1
Рамос Лукас 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Habib Oueslati 3 0
Antxon Jaso 3 0
Marijan Suto 2 0
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Кориню Жереми 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 4 0
Кириаку Хараламбос 2 1
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Коль Исраэль 3 0
Абдураими Бешарт 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Крменчик Михал 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Шполярич Данило 1 0

Результаты матчей

Отеллос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
4
Отеллос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
8
Отеллос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Аполлон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
0
0%
5
25%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
3
25%
6
30%
76-90

Пропущено

23
13
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
6
26%
5
38%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
5
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2
Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0
Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1

Результаты матчей

Отеллос
Аполлон

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 13 9 2 2 28 - 7 29
2.
АПОЭЛ
 13 9 2 2 24 - 7 29
3.
Арис Лимасол
 13 9 2 2 26 - 12 29
4.
Омония Никосия
 13 7 5 1 27 - 14 26
5.
Анортосис
 13 7 4 2 22 - 11 25
6.
Аполлон
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
АЕК Ларнака
 13 5 5 3 21 - 16 20
8.
Неа Саламина
 13 5 4 4 20 - 18 19
9.
АЕЛ Лимасол
 13 4 1 8 12 - 24 13
10.
Этникос Ахна
 13 3 4 6 19 - 31 13
11.
Закакиу
 13 2 5 6 19 - 32 11
12.
Отеллос
 14 2 3 9 12 - 23 9
13.
Кармиотисса
 13 1 4 8 13 - 28 7
14.
Докса Катокопия
 13 0 1 12 5 - 34 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 5 1 0 14 - 2 16
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
5.
Неа Саламина
 6 4 1 1 11 - 4 13
6.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 17 - 11 11
7.
Этникос Ахна
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
АЕЛ Лимасол
 6 3 1 2 9 - 12 10
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 16 - 8 13
4.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
5.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
6.
Омония Никосия
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 4 - 5 9
8.
Закакиу
 6 1 3 2 12 - 12 6
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 1 - 19 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 10
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Отеллос Eduardo Nardini 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Calin Popescu получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Вальбуэна Матьё бьет в цель!
    • 28'
      Юрчевич Марио получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Eduardo Nardini получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Отеллос 0:3 Аполлон онлайн

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