Тур: 15. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
1:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
53
Йылмаз
Барыш
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
32
Эрдоган
Юсуф
17
Н'Диайе
Папа
10
Беланда
Юнес
30
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Serkan Damla
История личных встреч
Галатасарай
Адана Демирспор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
2.4
0
Среднее время на гол
37
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
126
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|11 (3)
|0.73
|Заха Уилфрид
|5
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.2
|Мертенс Дрис
|2
|0.13
|Зиеш Хаким
|2
|0.13
|Бакамбу Седрик
|1
|0.07
|Оливейра Сержиу
|1
|0.07
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.07
|Санчес Давинсон
|1
|0.07
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Тете
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|7 (3)
|0.47
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.27
|Балотелли Марио
|3
|0.2
|Беланда Юнес
|3
|0.2
|Акбаба Эмре
|2
|0.13
|Нани Луиш
|1
|0.07
|Ндиайе Чериф
|1
|0.07
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.07
|Гравильон Эндрю
|1
|0.07
|Айдоган Тайфун
|1
|0.07
|Бараси Юсуф
|1
|0.07
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|3
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Боэ Саша
|3
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Йылмаз Барыш
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Айдоган Тайфун
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Адана Демирспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Галатасарай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
17
Галатасарай
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Адана Демирспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
33%
76-90
Пропущено
6
11
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
67%
3
27%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
4
33%
3
16%
61-75
2
17%
5
26%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
27
25
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
2
7%
2
8%
1-15
4
15%
6
24%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
6
22%
3
12%
61-75
4
15%
7
28%
76-90
Пропущено
9
17
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
5
56%
3
18%
46-60
3
33%
4
24%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1
Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1
Результаты матчей
Галатасарай
Адана Демирспор
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
4
2 раза 33%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
44
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
44
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
104
77
311
59
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|13
|1
|1
|29 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|37 - 10
|37
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 17
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 27
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 23
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|12 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|7 (4)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4