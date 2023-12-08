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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Галатасарай
3:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
1:0
22' Гол
Боэ Саша
2:0
29' Гол
Актюркоглу Мухаммед
37' Желтая карточка
Тете
45' Желтая карточка
Муслера Фернандо
2:1
45' Пенальти
Ньянг М'Байе
3:1
90' Пенальти
Икарди Мауро
90'+8

Ход матча

22'
Боэ Саша
(Актюркоглу Мухаммед)
1:0
29'
Актюркоглу Мухаммед
(Икарди Мауро)
2:0
37'
Тете
 
45'
Муслера Фернандо
 
45'
2:1
Ньянг М'Байе
46'
 
Акинтола Дэвид
Нани Луиш
65'
Айхан Кан
Демирбай Керем
 
65'
Заха Уилфрид
Мертенс Дрис
 
65'
 
Стамбули Бенжамен
Акбаба Эмре
74'
 
Бараси Юсуф
Ньянг М'Байе
74'
 
Мишю Эдуар
Беланда Юнес
78'
Бакамбу Седрик
Актюркоглу Мухаммед
 
79'
Оливейра Сержиу
Торрейра Лукас
 
83'
Дервисоглу Халил
Тете
 
88'
 
Токёз Дорукхан
Свенссон Юнас
90'
Икарди Мауро
3:1

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
71
Магомедалиев
Шахрудин
22
Свенссон
Юнас
4
Гюлер
Семих
66
Сиссе
Пап
Абу
32
Эрдоган
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
17
Н'Диайе
Папа
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
30
Нани
Луиш
9
Ньянг
М'Байе
Галатасарай
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Адана Демирспор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
ТМК
2:2
С
0:0
С
3:2
С
2:0
ТМК
1:0
К
4:1

Голы

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

2.4
0

Среднее время на гол

37
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
126

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 12 (4) 0.8
Заха Уилфрид 5 0.33
Актюркоглу Мухаммед 4 0.27
Мертенс Дрис 2 0.13
Зиеш Хаким 2 0.13
Бакамбу Седрик 1 0.07
Оливейра Сержиу 1 0.07
Бардакчи Абдулкерим 1 0.07
Санчес Давинсон 1 0.07
Боэ Саша 1 0.07
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Тете 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.53
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.27
Балотелли Марио 3 0.2
Беланда Юнес 3 0.2
Акбаба Эмре 2 0.13
Нани Луиш 1 0.07
Ндиайе Чериф 1 0.07
Стамбули Бенжамен 1 0.07
Гравильон Эндрю 1 0.07
Айдоган Тайфун 1 0.07
Бараси Юсуф 1 0.07
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Боэ Саша 3 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Йылмаз Барыш 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Тете 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 1 1
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Нани Луиш 1 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Адана Демирспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Галатасарай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
17
Галатасарай
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Адана Демирспор
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

18
7
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
1
14%
16-30
4
22%
3
43%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
29%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
4
57%
3
21%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
4
33%
3
16%
61-75
2
17%
5
26%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

30
26
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
2
7%
2
8%
1-15
6
20%
6
23%
16-30
6
20%
4
15%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
5
17%
7
27%
76-90

Пропущено

10
20
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
5
50%
3
15%
46-60
3
30%
4
20%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1
Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1
Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1

Результаты матчей

Галатасарай
Адана Демирспор

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
2.5
Больше Меньше
4
4
2
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
11
4
1.5
7
8
4
11
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
2.
Фенербахче
 Заявка 14 12 1 1 37 - 10 37
3.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 21 - 16 26
4.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Касымпаша
 Заявка 14 6 3 5 25 - 27 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Фенербахче Джеко Эдин 12 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Адана Демирспор Ньянг М'Байе 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Ньянг М'Байе из команды Адана Демирспор забивает с точки!
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