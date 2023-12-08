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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Бенфика
1:1
Второй тайм: 88'
Фаренсе
0'
36' Желтая карточка
Мускат Зак
0:1
51' Гол
Фалькао Клаудио
1:1
72' Гол
Силва Рафа
78' Желтая карточка
Отаменди Николас
82' Желтая карточка
Мариу Жоау

Ход матча

36'
 
Мускат Зак
51'
0:1
Фалькао Клаудио
64'
Муса Петар
Тенгстедт Каспер
 
64'
Гуэдеш Гонсалу
Невеш Жоау
 
72'
Силва Рафа
(Эурснес Фредрик)
1:1
74'
 
Элвис
Беллуми Мохамед
74'
 
Касерес Факундо
Гонсалвеш Витор
78'
Отаменди Николас
 
82'
Мариу Жоау
 
87'
 
Барбоза Рафаэл
Матиаш Марку
Прогнозы 121
Бенфика 98.3% (119)
X 0.8% (1)
Фаренсе 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
5
Родригес
Фелипе
II
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
6
Мускат
Зак
37
Силва
Гонсалу
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
80
Гонсалвеш
Витор
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
Бенфика
4-2-3-1
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Фаренсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.38
Силва Рафа 4 0.31
Муса Петар 3 0.23
Эурснес Фредрик 2 0.15
Тенгстедт Каспер 2 0.15
Мариу Жоау 2 (1) 0.15
Нерес Давид 1 0.08
Кекчю Оркун 1 0.08
Невеш Жоау 1 0.08
Бах Александр 1 0.08
Силва Антониу 1 0.08
Родригес Фелипе II 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 4 (1) 0.31
Дуарте Бруно 4 (2) 0.31
Кошта Руи 3 0.23
Беллуми Мохамед 3 0.23
Фалькао Клаудио 3 0.23
Исидоро Фабрисио 2 0.15
Элвис 1 0.08
Мускат Зак 1 0.08
Барбоза Рафаэл II 1 0.08
Матиаш Марку 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Мариу Жоау 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Муса Петар 0 1
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исидоро Фабрисио 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Пастор 3 0
Матеус де Андраде 3 0
Фалькао Клаудио 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Мускат Зак 1 1
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
1
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фаренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

11
10
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Фаренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
44%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
9%
2
9%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
18%
8
36%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
4
18%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
4
40%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2
Фаренсе
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2
Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1

Результаты матчей

Бенфика
Фаренсе

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
3
1
4
2.5
2
5
1
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
5
2
1.5
2
3
2
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
6
6
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
3.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
4.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 1:1 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
17.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 1:1 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
12.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
3.
Бенфика
 1:1 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Фаренсе
 1:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Мускат Зак получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 121
Бенфика 98.3% (119)
X 0.8% (1)
Фаренсе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Фаренсе
2.80
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8.23
34.72
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Фаренсе

Исход игры
Бенфика
98.3% (119)
Ничья
0.8% (1)
Фаренсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
17.39% (20)
Нет
82.61% (95)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
54.5% (66)
3:0 Бенфика
16.5% (20)
2:1 Бенфика
9.9% (12)
1:0 Бенфика
5% (6)
3:1 Бенфика
3.3% (4)
4:0 Бенфика
2.5% (3)
3:2 Бенфика
1.7% (2)
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Бенфика
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