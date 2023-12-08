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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Бенфика
1:1
Конец матча
Фаренсе
0'
36' Желтая карточка
Мускат Зак
0:1
51' Гол
Фалькао Клаудио
1:1
71' Гол
Силва Рафа
78' Желтая карточка
Отаменди Николас
82' Желтая карточка
Мариу Жоау
90' Желтая карточка
Пастор
90' Желтая карточка
Касерес Факундо
90'+8

Ход матча

36'
 
Мускат Зак
51'
0:1
Фалькао Клаудио
64'
Муса Петар
Тенгстедт Каспер
 
64'
Гуэдеш Гонсалу
Невеш Жоау
 
71'
Силва Рафа
(Эурснес Фредрик)
1:1
74'
 
Элвис
Беллуми Мохамед
74'
 
Касерес Факундо
Гонсалвеш Витор
78'
Отаменди Николас
 
82'
Мариу Жоау
 
87'
 
Барбоза Рафаэл
Матиаш Марку
89'
Кабрал Артур
Кекчю Оркун
 
90'
 
Пастор
90'
 
Касерес Факундо
90'
 
Кошта Руи
Дуарте Бруно
90'
 
Серука Андре
Матеус де Андраде
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Бенфика 98.3% (119)
X 0.8% (1)
Фаренсе 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
5
Родригес
Фелипе
II
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
6
Мускат
Зак
37
Силва
Гонсалу
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
80
Гонсалвеш
Витор
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
Бенфика
4-2-3-1
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Фаренсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.38
Силва Рафа 4 0.31
Муса Петар 3 0.23
Эурснес Фредрик 2 0.15
Тенгстедт Каспер 2 0.15
Мариу Жоау 2 (1) 0.15
Нерес Давид 1 0.08
Кекчю Оркун 1 0.08
Невеш Жоау 1 0.08
Бах Александр 1 0.08
Силва Антониу 1 0.08
Родригес Фелипе II 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 4 (1) 0.31
Дуарте Бруно 4 (2) 0.31
Кошта Руи 3 0.23
Беллуми Мохамед 3 0.23
Фалькао Клаудио 3 0.23
Исидоро Фабрисио 2 0.15
Элвис 1 0.08
Мускат Зак 1 0.08
Барбоза Рафаэл II 1 0.08
Матиаш Марку 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Муса Петар 0 1
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пастор 4 0
Исидоро Фабрисио 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Матеус де Андраде 3 0
Фалькао Клаудио 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Мускат Зак 1 1
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Касерес Факундо 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фаренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

11
10
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Фаренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
40%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
2
9%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
4
17%
8
35%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
4
17%
76-90

Пропущено

11
17
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
4
36%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2
Фаренсе
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2
Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1

Результаты матчей

Бенфика
Фаренсе

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
2
4
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
6
7
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
3.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
4.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
17.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
12.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Фалькао Клаудио из команды Фаренсе забивает головой!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Мускат Зак получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Бенфика 98.3% (119)
    X 0.8% (1)
    Фаренсе 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Фаренсе

    Исход игры
    Бенфика
    98.3% (119)
    Ничья
    0.8% (1)
    Фаренсе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    17.39% (20)
    Нет
    82.61% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    54.5% (66)
    3:0 Бенфика
    16.5% (20)
    2:1 Бенфика
    9.9% (12)
    1:0 Бенфика
    5% (6)
    3:1 Бенфика
    3.3% (4)
    4:0 Бенфика
    2.5% (3)
    3:2 Бенфика
    1.7% (2)
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