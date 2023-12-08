Тур: 13. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Ногейра Мигель
0'
36' Желтая карточкаМускат Зак
0:1
51' ГолФалькао Клаудио
1:1
71' ГолСилва Рафа
78' Желтая карточкаОтаменди Николас
82' Желтая карточкаМариу Жоау
90' Желтая карточкаПастор
90' Желтая карточкаКасерес Факундо
90'+8
Ход матча
36'
51'
0:1
71'
1:1
74'
78'
82'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Серука АндреЗащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бенфика
Фаренсе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.38
|Силва Рафа
|4
|0.31
|Муса Петар
|3
|0.23
|Эурснес Фредрик
|2
|0.15
|Тенгстедт Каспер
|2
|0.15
|Мариу Жоау
|2 (1)
|0.15
|Нерес Давид
|1
|0.08
|Кекчю Оркун
|1
|0.08
|Невеш Жоау
|1
|0.08
|Бах Александр
|1
|0.08
|Силва Антониу
|1
|0.08
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.31
|Дуарте Бруно
|4 (2)
|0.31
|Кошта Руи
|3
|0.23
|Беллуми Мохамед
|3
|0.23
|Фалькао Клаудио
|3
|0.23
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.15
|Элвис
|1
|0.08
|Мускат Зак
|1
|0.08
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.08
|Матиаш Марку
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пастор
|4
|0
|Исидоро Фабрисио
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Матеус де Андраде
|3
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Мускат Зак
|1
|1
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Касерес Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фаренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
11
10
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Фаренсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
40%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Забито
23
23
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
2
9%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
4
17%
8
35%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
4
17%
76-90
Пропущено
11
17
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
4
36%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2
Фаренсе
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2
Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1
Результаты матчей
Бенфика
Фаренсе
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
52
24
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
67
310
49
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 24
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Фаренсе
Исход игры
Бенфика
98.3% (119)
Ничья
0.8% (1)
Фаренсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
17.39% (20)
Нет
82.61% (95)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
54.5% (66)
3:0 Бенфика
16.5% (20)
2:1 Бенфика
9.9% (12)
1:0 Бенфика
5% (6)
3:1 Бенфика
3.3% (4)
4:0 Бенфика
2.5% (3)
3:2 Бенфика
1.7% (2)
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