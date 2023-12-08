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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Ювентус
0:0
Первый тайм: 5'
Наполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 177
Ювентус 68.4% (121)
X 19.8% (35)
Наполи 11.9% (21)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
7
Кьеза
Федерико
9
Влахович
Душан
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
3
Натан
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Ювентус
3-5-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Ювентус
Наполи

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
52.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед

41 матч

46.3%
12.2%
41.5%
19 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.6%
39%
24.4%
15 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
С
2:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
К
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СИ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СИ
4:2
К
0:2
СA
3:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
3:1
К
3:0
СA
2:3
СA
1:0
К
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

44
20

Голов в среднем за матч

1.91
1.11

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.94
0.96

Среднее время на гол

46
94

Всего голов

79
42

Голов в среднем за матч

1.93
1.02

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

46
87

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (1) 0.36
Кьеза Федерико 4 0.29
Рабио Адриен 2 0.14
Милик Аркадиуш 2 0.14
Гатти Федерико 2 0.14
Локателли Мануэль 1 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.07
Данило Луис 1 0.07
Ругани Даниэле 1 0.07
Бремер Глейсон 1 0.07
Миретти Фабио 1 0.07
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.43
Политано Маттео 5 (1) 0.36
Кварацхелия Хвича 4 0.29
Распадори Джакомо 3 0.21
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.14
Элмас Эльиф 2 0.14
Ди Лоренцо Джованни 1 0.07
Симеоне Джованни 1 0.07
Эстигор Лео 1 0.07
Гаэтано Джанлука 1 0.07
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Камбьясо Андреа 4 0
Гатти Федерико 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Костич Филип 2 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Маккенни Уэстон 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 4 0
Натан 2 1
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Руй Мариу 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Политано Маттео 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Наполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Ювентус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
8
Ювентус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Наполи
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
18%
1
4%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
8
31%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1
Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0

Результаты матчей

Ювентус
Наполи

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
6
1
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 11 2 1 33 - 7 35
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 15 10 4 1 22 - 9 34
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Наполи
 0:0 Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
5.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 2 6 21 - 16 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
12.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 0:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
13.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (2)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Забрали гости мяч под контроль, чаще играя через правый фланг атаки
  • 4'
    Боряться в центре поля команды, пока "Наполи" выглядит более организованной.
  • Угловой
    3'
    Заработали гости угловой, но подача оказалась не точной. Возможность для "Ювентуса" начать свою атаку.
  • Фол, нарушение
    1'
    Начинают активно футболисты "Наполи". Сразу зарабатывают штрафной на правом фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Наполи

Исход игры
Ювентус
68.9% (126)
Ничья
19.1% (35)
Наполи
12% (22)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (75)
Меньше
34.21% (39)
Обе команды забьют
Да
82.46% (94)
Нет
17.54% (20)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
30.6% (56)
1:1 Ничья
10.9% (20)
1:0 Ювентус
9.3% (17)
2:2 Ничья
3.3% (6)
1:2 Наполи
2.7% (5)
3:2 Ювентус
2.2% (4)
2:0 Ювентус
1.1% (2)
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