Тур: 15. Стадион: Альянц Стэдиум.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Аллегри Массимилиано
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Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ювентус
Наполи
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
52.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед
41 матч
46.3%
12.2%
41.5%
19 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.6%
39%
24.4%
15 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
20
Голов в среднем за матч
1.91
1.11
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.94
0.96
Среднее время на гол
46
94
Всего голов
79
42
Голов в среднем за матч
1.93
1.02
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
46
87
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (1)
|0.36
|Кьеза Федерико
|4
|0.29
|Рабио Адриен
|2
|0.14
|Милик Аркадиуш
|2
|0.14
|Гатти Федерико
|2
|0.14
|Локателли Мануэль
|1
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.07
|Данило Луис
|1
|0.07
|Ругани Даниэле
|1
|0.07
|Бремер Глейсон
|1
|0.07
|Миретти Фабио
|1
|0.07
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|0.43
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.36
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.29
|Распадори Джакомо
|3
|0.21
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.14
|Элмас Эльиф
|2
|0.14
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.07
|Симеоне Джованни
|1
|0.07
|Эстигор Лео
|1
|0.07
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.07
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Руй Мариу
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Наполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Ювентус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
9
8
Ювентус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Наполи
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
7
44%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Забито
22
26
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
18%
1
4%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
8
31%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1
Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0
Результаты матчей
Ювентус
Наполи
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
77
95
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 7
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|7.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 16
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|16.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|12 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Исход игры
Ювентус
65.6% (42)
Ничья
25% (16)
Наполи
9.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (37)
Меньше
37.29% (22)
Обе команды забьют
Да
81.36% (48)
Нет
18.64% (11)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
42.2% (27)
1:1 Ничья
17.2% (11)
1:0 Ювентус
14.1% (9)
2:2 Ничья
6.3% (4)
1:2 Наполи
4.7% (3)
2:0 Ювентус
3.1% (2)
3:2 Ювентус
3.1% (2)
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