  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Антальяспор
2:1
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
6' Желтая карточка
Шукуров Отабек
1:0
7' Гол
Сари Вейсел
2:0
13' Гол
Букса Адам
22' Желтая карточка
Сари Вейсел
22' Желтая карточка
Ялчын Гювен
30' Желтая карточка
Мерджан Левент
2:1
42' Гол
Ялчын Гювен
45' Красная карточка
Ракип Эрдаль
54' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
57' Желтая карточка
Бираски Давиде
67' Желтая карточка
Дадакдениз Атаберк
75' Желтая карточка
Роден Маркус
90' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
90' Желтая карточка
Букса Адам
90' Желтая карточка
Стураро Стефано
90'+8
23
Дадакдениз
Атаберк
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
17
Ешильюрт
Эрдоган
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
1
Дитуро
Матиас
4
Бираски
Давиде
18
Мерджан
Левент
26
Чеккерини
Федерико
3
Весели
Фредерик
8
Фегули
Софьян
29
Шукуров
Отабек
20
Мендеш
Райан
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
Антальяспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Фатих Карагюмрюк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
4:2
С
3:0
С
0:0
С
2:2
С
3:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 8 (1) 0.53
Джехезкель Сагив 5 0.33
Ларссон Сэм 2 0.13
Шарич Дарио 2 0.13
Вурал Гюрай 1 0.07
Ешильюрт Эрдоган 1 0.07
Ван де Стрек Сандер 1 0.07
Сари Вейсел 1 0.07
Ассомбалонга Бритт 1 0.07
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.27
Келес Джан 2 0.13
Эйссерик Валентин 2 0.13
Мендеш Райан 2 0.13
Дурсун Сердар 2 0.13
Роден Маркус 1 0.07
Стураро Стефано 1 0.07
Чеккерини Федерико 1 0.07
Сангаре Назим 1 0.07
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 1
Букса Адам 4 0
Сари Вейсел 3 0
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Джехезкель Сагив 3 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Фегули Софьян 3 0
Стураро Стефано 3 0
Мендеш Райан 3 0
Бираски Давиде 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дурсун Салих 2 0
Роден Маркус 2 0
Весели Фредерик 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Келес Джан 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Фатих Карагюмрюк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5
Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фатих Карагюмрюк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
8
Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Фатих Карагюмрюк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
5
23%
2
12%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
5
29%
29%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
14%
6
35%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1
Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3

Результаты матчей

Антальяспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
2.
Фенербахче
 Заявка 14 12 1 1 37 - 10 37
3.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 21 - 16 26
4.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 0:4 Заявка 15 6 3 6 25 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Самсунспор
 4:0 Заявка 15 4 2 9 17 - 23 14
17.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 0:4 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Самсунспор
 4:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
13.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Касымпаша
 0:4 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
18.
Самсунспор
 4:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Фенербахче Джеко Эдин 12 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      УДАЛЕНИЕ! - Ракип Эрдаль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Ялчын Гювен бьет в цель!
    • 42'
      Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     