Тур: 15. Стадион: Анталья Арена.
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаШукуров Отабек
1:0
7' ГолСари Вейсел
2:0
13' ГолБукса Адам
22' Желтая карточкаСари Вейсел
22' Желтая карточкаЯлчын Гювен
30' Желтая карточкаМерджан Левент
2:1
42' ГолЯлчын Гювен
45' Красная карточкаРакип Эрдаль
54' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
57' Желтая карточкаБираски Давиде
67' Желтая карточкаДадакдениз Атаберк
75' Желтая карточкаРоден Маркус
90' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
90' Желтая карточкаБукса Адам
90' Желтая карточкаСтураро Стефано
90'+8
Ход матча
7'
1:0
13'
2:0
22'
22'
30'
42'
2:1
45'
54'
57'
75'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 7
-
1 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Бильсель ЭгеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Tralhao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Дурсун СалихНападающий
-
Главный тренер: Алперслан Эрдем
История личных встреч
Антальяспор
Фатих Карагюмрюк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|8 (1)
|0.53
|Джехезкель Сагив
|5
|0.33
|Ларссон Сэм
|2
|0.13
|Шарич Дарио
|2
|0.13
|Вурал Гюрай
|1
|0.07
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.07
|Сари Вейсел
|1
|0.07
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.07
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.27
|Келес Джан
|2
|0.13
|Эйссерик Валентин
|2
|0.13
|Мендеш Райан
|2
|0.13
|Дурсун Сердар
|2
|0.13
|Роден Маркус
|1
|0.07
|Стураро Стефано
|1
|0.07
|Чеккерини Федерико
|1
|0.07
|Сангаре Назим
|1
|0.07
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|1
|Букса Адам
|4
|0
|Сари Вейсел
|3
|0
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|3
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Фегули Софьян
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Мендеш Райан
|3
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Фатих Карагюмрюк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Фатих Карагюмрюк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
8
Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Фатих Карагюмрюк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
5
23%
2
12%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
5
29%
29%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
14%
6
35%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1
Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3
Результаты матчей
Антальяспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
510
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|37 - 10
|37
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 16
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|0:4 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 31
|21
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|4:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|0:4 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|4:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|0:4 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|18.
|4:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|12 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Антальяспор
|Букса Адам
|8 (2)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4