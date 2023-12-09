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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Самсунспор
4:2
Конец матча
Касымпаша
0'
1:0
11' Гол
Муандилмаджи Мариус
2:0
22' Гол
Муандилмаджи Мариус
44' Желтая карточка
Нтчам Оливье
3:0
60' Гол
Кылынч Эмре
4:0
75' Гол
Нтчам Оливье
4:1
90' Гол
Озчан Ясин
4:2
90' Гол
Да Кошта Нуну
90'+6
1
Коджук
Окан
24
Тирпан
Микаэль
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
28
Генюл
Сонер
48
Антальялы
Тайлан
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
6
Гюл
Гёкхан
58
Озчан
Ясин
3
Аксу
Тунджер
35
Кара
Айтач
17
Саддики
Дрейс
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
7
Фалл
Мамаду
9
Нгой
Жульен
Самсунспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Касымпаша

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

АЛ
2:1
АЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 5 0.33
Нтчам Оливье 3 (2) 0.2
Хольсе Карло 2 0.13
Кылынч Эмре 1 0.07
Айдогду Сонер 1 0.07
Шиндлер Кингсли 1 0.07
Аит Бенассер Юссеф 1 0.07
Ван Дронгелен Рик 1 0.07
Димата Ландри 1 0.07
Кара Эркан 1 (1) 0.07
Фофана Морике 0 0
Явру Зеки 0 0
Антальялы Тайлан 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 9 (2) 0.6
Фалл Мамаду 5 0.33
Бен Уаннес Мортада 4 0.27
Да Кошта Нуну 2 0.13
Винк Клаудио 2 0.13
Гомис Ирон 1 0.07
Омеруо Кеннет 1 0.07
Нгой Жульен 1 0.07
Озчан Ясин 1 0.07
Хайрадинович Харис 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Фофана Морике 2 0
Шатка Любомир 2 0
Нтчам Оливье 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Челик Осман 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Хольсе Карло 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 3 1
Чифтпынар Садик 4 0
Кара Айтач 3 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Гомис Ирон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
6
Самсунспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

4
13
Самсунспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Касымпаша
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
44%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
2
29%
3
17%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
3
18%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Забито

17
27
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
6%
2
7%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
31
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
16%
5
16%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
4
16%
6
19%
31-45
1
4%
6
19%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
5
20%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3
Касымпаша
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0

Результаты матчей

Самсунспор
Касымпаша

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
4
4
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
8
7
2
13
2.5
6
9
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 15 13 1 1 39 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
4.
Бешикташ
 1:2 Заявка 15 8 2 5 22 - 18 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 2:1 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Бешикташ
 1:2 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 7 6 1 0 13 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 1:2 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
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    • 60'
      Антальялы Тайлан сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Кылынч Эмре бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Нтчам Оливье получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Кылынч Эмре сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Муандилмаджи Мариус бьет в цель!
    • 11'
      Генюл Сонер сделал результативную передачу.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Самсунспор 4:2 Касымпаша онлайн

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