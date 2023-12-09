Тур: 15. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
4:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолМуандилмаджи Мариус
2:0
22' ГолМуандилмаджи Мариус
44' Желтая карточкаНтчам Оливье
3:0
60' ГолКылынч Эмре
4:0
75' ГолНтчам Оливье
4:1
90' ГолОзчан Ясин
4:2
90' ГолДа Кошта Нуну
90'+6
Ход матча
11'
22'
44'
60'
3:0
71'
75'
90'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
28
Генюл
Сонер
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
26 Йылдыз МуратВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
Главный тренер: Sami Ugurlu
История личных встреч
Самсунспор
Касымпаша
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|5
|0.33
|Нтчам Оливье
|3 (2)
|0.2
|Хольсе Карло
|2
|0.13
|Кылынч Эмре
|1
|0.07
|Айдогду Сонер
|1
|0.07
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.07
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.07
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.07
|Димата Ландри
|1
|0.07
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.07
|Фофана Морике
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Антальялы Тайлан
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|9 (2)
|0.6
|Фалл Мамаду
|5
|0.33
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.27
|Да Кошта Нуну
|2
|0.13
|Винк Клаудио
|2
|0.13
|Гомис Ирон
|1
|0.07
|Омеруо Кеннет
|1
|0.07
|Нгой Жульен
|1
|0.07
|Озчан Ясин
|1
|0.07
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Тирпан Микаэль
|3
|0
|Фофана Морике
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Нтчам Оливье
|2
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Чифтпынар Садик
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
6
Самсунспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
4
13
Самсунспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Касымпаша
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
44%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
2
29%
3
17%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
3
18%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Забито
17
27
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
6%
2
7%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
25
31
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
16%
5
16%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
4
16%
6
19%
31-45
1
4%
6
19%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
5
20%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3
Касымпаша
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0
Результаты матчей
Самсунспор
Касымпаша
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
53
16
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
510
87
213
69
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 14
|26
|4.
|1:2 Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 18
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|2:1 Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|5.
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Антальяспор
|Букса Адам
|8 (2)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4