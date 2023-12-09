Тур: 15. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Айрольди Джованни
Ход матча
15'
23'
24'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Каллон ЯяНападающий
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Лацио
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.33
1.88
Среднее время на гол
38
48
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.94
1.59
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
46
56
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|4
|0.27
|Джурич Милан II
|3 (1)
|0.2
|Дуда Ондрей
|1
|0.07
|Лазович Дарко
|1
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.07
|Анри Тома
|1
|0.07
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.07
|Фараони Марко
|0
|0
|Суслов Томаш
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.27
|Альберто Луис
|3
|0.2
|Весино Матиас
|2
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.13
|Андерсон Фелипе
|1
|0.07
|Кастельянос Валентин
|1
|0.07
|Камада Даити
|1
|0.07
|Педро Родригес
|1
|0.07
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фараони Марко
|5
|0
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альберто Луис
|5
|0
|Маурицио Сарри
|3
|1
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Педро Родригес
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Лацио
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Верона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
7
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
8%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
6
29%
3
19%
61-75
2
10%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3
Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1
Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1
Результаты матчей
Верона
Лацио
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Верона
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 7
|35
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|7.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 15
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|16.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|12 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|15.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Бонавентура Джакомо
|6 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 0:1 Лацио
Исход игры
Верона
4.2% (5)
Ничья
15.3% (18)
Лацио
80.5% (95)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
62.61% (72)
Нет
37.39% (43)
Популярный счёт
1:2 Лацио
42.4% (50)
0:1 Лацио
27.1% (32)
1:1 Ничья
13.6% (16)
0:2 Лацио
8.5% (10)
2:1 Верона
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Лацио
1.7% (2)
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