  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Верона
0:1
Первый тайм: 45+'
Лацио
0'
15' Желтая карточка
Дуда Ондрей
0:1
23' Гол
Дзакканьи Маттиа
24' Желтая карточка
Марушич Адам

Ход матча

15'
Дуда Ондрей
 
23'
0:1
Дзакканьи Маттиа
(Андерсон Фелипе)
24'
 
Марушич Адам
29'
 
Хюсай Эльсейд
Марушич Адам

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 118
Верона 4.2% (5)
X 15.3% (18)
Лацио 80.5% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Лацио
4.50
Реклама, betboom.ru
5.36
Реклама, melbet.ru
1.91
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
2
Амионе
Бруно
24
Терраччано
Филиппо
33
Дуда
Ондрей
90
Фолоруншо
Майкл
26
Нгонж
Сириль
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
11
Джурич
Милан
II
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Верона
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Верона
Лацио

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
3:3
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:1
К
3:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.33
1.88

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.94
1.59

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

46
56

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 4 0.27
Джурич Милан II 3 (1) 0.2
Дуда Ондрей 1 0.07
Лазович Дарко 1 0.07
Бонаццоли Федерико 1 0.07
Анри Тома 1 0.07
Фолоруншо Майкл 1 0.07
Фараони Марко 0 0
Суслов Томаш 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.27
Альберто Луис 3 0.2
Весино Матиас 2 0.13
Дзакканьи Маттиа 2 0.13
Андерсон Фелипе 1 0.07
Кастельянос Валентин 1 0.07
Камада Даити 1 0.07
Педро Родригес 1 0.07
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фараони Марко 5 0
Дуда Ондрей 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Коппола Диего 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Суслов Томаш 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 5 0
Маурицио Сарри 3 1
Иммобиле Чиро 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Катальди Данило 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Исаксен Густав 2 0
Патрик 1 0

Результаты матчей

Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Лацио
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Верона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
7
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
8%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
6
29%
3
19%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3
Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1
Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1

Результаты матчей

Верона
Лацио

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Верона
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
2.
Интер Милан
 Заявка 14 11 2 1 33 - 7 35
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
5.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Лацио
 1:0 Заявка 15 7 2 6 16 - 15 23
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
9.
Аталанта
 Заявка 14 6 2 6 21 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
19.
Верона
 0:1 Заявка 15 2 4 9 12 - 22 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
12.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Лацио
 1:0 Заявка 8 3 0 5 8 - 11 9
8.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
13.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (2)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Дуда Ондрей задерживает мяч рукой
    • 42'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 41'
      Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 41'
      Фолоруншо Майкл не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Верона пытается что-то создать.
    • 40'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Верона 4.2% (5)
    X 15.3% (18)
    Лацио 80.5% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Лацио
    4.50
    Реклама, betboom.ru
    5.36
    Реклама, melbet.ru
    1.91
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Верона 0:1 Лацио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:1 Лацио

    Исход игры
    Верона
    4.2% (5)
    Ничья
    15.3% (18)
    Лацио
    80.5% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    62.61% (72)
    Нет
    37.39% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    42.4% (50)
    0:1 Лацио
    27.1% (32)
    1:1 Ничья
    13.6% (16)
    0:2 Лацио
    8.5% (10)
    2:1 Верона
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Лацио
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Верона
    Лацио
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     