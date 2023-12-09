Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Верона

47' Шанс! Mario Gila из команды Лацио пробил головой, но мимо

47' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

45' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Лацио

41' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Лацио

41' Фолоруншо Майкл не смог попасть в створ ударом издали

40' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

38' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Амионе Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

31' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Г О О О О Л - Дзакканьи Маттиа из команды Лацио забил фантастический гол правой пяткой!

23' Андерсон Фелипе из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Марушич Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Ох, нехорошо это выглядит. Нгонж Сириль получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Марушич Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Нгонж Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

15' Дуда Ондрей получил желтую карточку от судьи

15' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Нгонж Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Верона

12' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Верона начинает с центра поля