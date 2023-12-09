  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ист Бенгал
0:0
Первый тайм: 16'
Пенджаб
0'
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Пенджаб
1.89
Реклама, ligastavok.ru
3.77
Реклама, melbet.ru
5.16
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
22
Кумар
Нишу
5
Лалчунгнунга
19
Hijazi
Maher
17
Десай
Мандар
Рао
23
Souvik
Chakraborty
21
Креспо
Сауль
26
Эррера
Борха
29
Сингх
Наорем
10
Cleiton
Silva
11
Nanda
Kumar
16
Чхемзонг
Киран
12
Khaiminthang
Lhungdim
74
Nongmaikapam
Meitei
5
Хациисаяс
Димитриос
45
Nitesh
Darjee
2
Tekcham
Singh
23
Asish
Pradhan
4
Nikhil
Prabhu
7
Krishnananda
Khundongbam
14
Juan
Mera
99
Luka
Majcen
Ист Бенгал
Пенджаб

История личных встреч

Ист Бенгал
Пенджаб

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ИЛ
1:1
ИЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 5 (1) 0.63
Nanda Kumar 2 0.25
Сингх Наорем 2 0.25
Эррера Борха 1 0.13
Десай Мандар Рао 0 0
P V Vishnu 0 0
Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 3 0.33
Juan Mera 1 0.11
Хациисаяс Димитриос 1 0.11
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.11
Nikhil Prabhu 1 0.11
Melroy Assisi 1 0.11
Талаль Мехди 0 0
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Nongmaikapam Meitei 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 3 0
Сингх Наорем 3 0
Кхабра Харманджот 1 0
Souvik Chakraborty 1 0
Cleiton Silva 1 0
Креспо Сауль 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Эррера Борха 1 0
Кумар Нишу 1 0
Mohammad Rakip 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хациисаяс Димитриос 2 1
Melroy Assisi 1 1
Nikhil Prabhu 2 0
Luka Majcen 1 0
Juan Mera 1 0
Prasanth Karuthadathkuni 1 0
Талаль Мехди 1 0
Ravi Kumar 1 0
Amarjit Singh Kiyam 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Khaiminthang Lhungdim 1 0
Nitesh Darjee 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пенджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
6
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пенджаб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Ист Бенгал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пенджаб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
Пенджаб
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1
Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1 Гокулам - Пенджаб 1:2 Судева - Пенджаб 1:1

Результаты матчей

Ист Бенгал
Пенджаб

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Пенджаб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
Керала Бластерс
 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
АТК
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Дели Динамос
 8 4 2 2 14 - 11 14
6.
Ист Бенгал
 0:0 8 2 3 3 11 - 8 9
7.
Нортист Юнайтед
 8 2 3 3 9 - 12 9
8.
Ченнаин
 9 2 3 4 13 - 18 9
9.
Бенгалуру
 9 1 4 4 10 - 16 7
10.
Джамшедпур
 9 1 3 5 6 - 10 6
11.
Пенджаб
 0:0 9 0 5 4 8 - 16 5
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 4 4 0 0 6 - 2 12
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Ист Бенгал
 0:0 6 2 2 2 9 - 5 8
5.
АТК
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Бенгалуру
 4 1 2 1 5 - 8 5
9.
Джамшедпур
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Ченнаин
 5 1 2 2 6 - 10 5
5.
Дели Динамос
 4 1 1 2 6 - 7 4
6.
Керала Бластерс
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Пенджаб
 0:0 7 0 3 4 6 - 14 3
8.
Нортист Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 8 2
9.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
10.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
11.
Ист Бенгал
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 6
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Дели Динамос Маурисио Диего 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Пенджаб
1.89
Реклама, ligastavok.ru
3.77
Реклама, melbet.ru
5.16
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ист Бенгал 0:0 Пенджаб онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ист Бенгал
Пенджаб
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 