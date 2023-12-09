Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
22
Кумар
Нишу
19
Hijazi
Maher
21
Креспо
Сауль
26
Эррера
Борха
29
Сингх
Наорем
11
Nanda
Kumar
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
29 Сингх НаоремНападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
62 Aman CK
-
-
-
82 P V Vishnu
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Juan MeraНападающий
-
99 Luka MajcenНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
История личных встреч
Ист Бенгал
Пенджаб
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|5 (1)
|0.63
|Nanda Kumar
|2
|0.25
|Сингх Наорем
|2
|0.25
|Эррера Борха
|1
|0.13
|Десай Мандар Рао
|0
|0
|P V Vishnu
|0
|0
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|3
|0.33
|Juan Mera
|1
|0.11
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.11
|Krishananda Singh Khungdongbam
|1
|0.11
|Nikhil Prabhu
|1
|0.11
|Melroy Assisi
|1
|0.11
|Талаль Мехди
|0
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|0
|0
|Krishnananda Khundongbam
|0
|0
|Nongmaikapam Meitei
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|3
|0
|Сингх Наорем
|3
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Эррера Борха
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Mohammad Rakip
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хациисаяс Димитриос
|2
|1
|Melroy Assisi
|1
|1
|Nikhil Prabhu
|2
|0
|Luka Majcen
|1
|0
|Juan Mera
|1
|0
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Ravi Kumar
|1
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|1
|0
|Nitesh Darjee
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пенджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пенджаб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Ист Бенгал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пенджаб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
Пенджаб
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1
Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1 Гокулам - Пенджаб 1:2 Судева - Пенджаб 1:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Пенджаб
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Пенджаб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
17
16
17
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 8
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|9.
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|6 - 10
|6
|11.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|8 - 16
|5
|12.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|8.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|6
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|1 2