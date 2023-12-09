Тур: 13. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Карвалью Элдер
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаРелвас Филипе
0:1
31' ГолФонсека Тео
39' Желтая карточкаАссунсао Густаво
47' Желтая карточкаГуга
57' Желтая карточкаАлемао
1:1
61' ГолВарела Хелио
73' Красная карточкаКаррильо Рони
90' Желтая карточкаКампос Луан
90'+10
Ход матча
28'
31'
0:1
39'
46'
47'
57'
61'
67'
73'
90'
43
Алемао
27
Гуга
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
95
Фонсека
Тео
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
30 Ким Ён ХакПолузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Портимоненсе
Фамаликан
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
0.83
Среднее время на гол
126
108
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.85
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
78
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.31
|Варела Хелио
|4
|0.31
|Каррильо Рони
|3
|0.23
|Энрике Педро VI
|2
|0.15
|Денер Клементе
|1
|0.08
|Джаспер Силвестер
|0
|0
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|3 (1)
|0.23
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.15
|Моура Франсишку
|1
|0.08
|Са Гуштаву
|1
|0.08
|Шикинью
|1
|0.08
|Де Хас Юстин
|1
|0.08
|Аранда Оскар
|1
|0.08
|Фонсека Тео
|1
|0.08
|Родригеш Афонсу
|1
|0.08
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|6
|0
|Карлинос
|5
|0
|Алемао
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|1
|Гуга
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Варела Хелио
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Энрике Педро VI
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|2
|Юссуф Зейду
|4
|1
|Ассунсао Густаво
|4
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Шикинью
|2
|1
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Моура Франсишку
|3
|0
|Сантос Натан
|3
|0
|Кастро Пабло
|1
|1
|Кадис Хондер
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|0
|1
|Жуниор Луис
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Са Гуштаву
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
5
Портимоненсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
8
5
Портимоненсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Фамаликан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
15
7
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
21%
3
23%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4
Фамаликан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2
Результаты матчей
Портимоненсе
Фамаликан
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
310
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 24
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Фамаликан
Исход игры
Портимоненсе
46.1% (53)
Ничья
44.3% (51)
Фамаликан
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
19.3% (22)
Меньше
80.7% (92)
Обе команды забьют
Да
62.28% (71)
Нет
37.72% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (49)
1:0 Портимоненсе
25.2% (29)
2:1 Портимоненсе
13% (15)
2:0 Портимоненсе
6.1% (7)
0:1 Фамаликан
4.3% (5)
1:2 Фамаликан
3.5% (4)
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