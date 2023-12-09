  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Карвалью Элдер
Портимоненсе
1:1
Конец матча
Фамаликан
0'
28' Желтая карточка
Релвас Филипе
0:1
31' Гол
Фонсека Тео
39' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
47' Желтая карточка
Гуга
57' Желтая карточка
Алемао
1:1
61' Гол
Варела Хелио
73' Красная карточка
Каррильо Рони
90' Желтая карточка
Кампос Луан
90'+10

Ход матча

28'
Релвас Филипе
 
31'
0:1
Фонсека Тео
39'
 
Ассунсао Густаво
46'
Эштрела Паулу
Денер Клементе
 
46'
Нонока
Кошта Гонсалу
 
47'
Гуга
 
57'
Алемао
 
61'
Варела Хелио
(Джаспер Силвестер)
1:1
67'
 
Добре Алекс
Фонсека Тео
67'
 
Аранда Оскар
Шикинью
73'
Каррильо Рони
 
75'
 
Араухо Перейра
Сантос Натан
75'
 
Агиррегабириа Мартин
Са Гуштаву
78'
Сек Мустафа
Джаспер Силвестер
 
78'
Кампос Луан
Варела Хелио
 
85'
 
Лакукс Том
Ассунсао Густаво
86'
Зиньо
Карлинос
 
90'
Кампос Луан
 
Прогнозы 115
Портимоненсе 46.1% (53)
X 44.3% (51)
Фамаликан 9.6% (11)
Все прогнозы
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
27
Гуга
11
Карлинос
13
Денер
Клементе
18
Кошта
Гонсалу
7
Джаспер
Силвестер
19
Каррильо
Рони
77
Варела
Хелио
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
12
Ассунсао
Густаво
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
95
Фонсека
Тео
29
Кадис
Хондер
Портимоненсе
3-4-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Фамаликан

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:3
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:3

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.83

Среднее время на гол

126
108

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.85
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
78

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.31
Варела Хелио 4 0.31
Каррильо Рони 3 0.23
Энрике Педро VI 2 0.15
Денер Клементе 1 0.08
Джаспер Силвестер 0 0
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Релвас Филипе 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.23
Отавио Эдмилсон 2 0.15
Моура Франсишку 1 0.08
Са Гуштаву 1 0.08
Шикинью 1 0.08
Де Хас Юстин 1 0.08
Аранда Оскар 1 0.08
Фонсека Тео 1 0.08
Родригеш Афонсу 1 0.08
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 6 0
Карлинос 5 0
Алемао 5 0
Кошта Гонсалу 2 1
Гуга 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Релвас Филипе 3 0
Варела Хелио 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Энрике Педро VI 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 4 1
Ассунсао Густаво 4 0
Топич Мирко 4 0
Шикинью 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Моура Франсишку 3 0
Сантос Натан 3 0
Кастро Пабло 1 1
Кадис Хондер 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соуза Жоау Педру 0 1
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Са Гуштаву 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
5
Портимоненсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

8
5
Портимоненсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Фамаликан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

15
7
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
21%
3
23%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
6
25%
1
8%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4
Фамаликан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2

Результаты матчей

Портимоненсе
Фамаликан

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
3.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
4.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
17.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Ассунсао Густаво получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Фонсека Тео из команды Фамаликан правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 28'
      Релвас Филипе получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Портимоненсе 46.1% (53)
    X 44.3% (51)
    Фамаликан 9.6% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Портимоненсе 1:1 Фамаликан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Фамаликан

    Исход игры
    Портимоненсе
    46.1% (53)
    Ничья
    44.3% (51)
    Фамаликан
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.3% (22)
    Меньше
    80.7% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (49)
    1:0 Портимоненсе
    25.2% (29)
    2:1 Портимоненсе
    13% (15)
    2:0 Портимоненсе
    6.1% (7)
    0:1 Фамаликан
    4.3% (5)
    1:2 Фамаликан
    3.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     