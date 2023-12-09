Меняет свое решение судья, показывает, что красная отменяется, а будет желтая для Бингола.

Штрафной исполнен неудачно. Мяч приходится в стенку и в контратаку рвутся футболисты "Бешикташа", неточная передача испортила планы хозяев.

Еще одна замена от главного тренера хозяев. Булут уходит с поля, а появляется Зайнутдинов.

А тем временем у "Фенербахче" так и не было замен. Остается верен стартовому составу тренер гостей. Хватит ли у его подопечных сил?

Кавечи грубовато полетел в подкат и сразу же увидел перед собой "горчичник". Восьмая желтая карточка у нас в матче, не считая тренерских.

Всё-таки двойная замена от гостей. Кавечи и Джику покидают поле, а появляются Остерволде и Юндер.

В обратной атаке угловой зарабатывают футболисты "Фенербахче". Классная пошла подача в центр штрафной, Джику продлил скидкой на дальнюю, а Тадичу не хватило реакции, чтобы замкнуть дальнюю штангу.

Половина второго тайма практически пролетела у нас. Крутой футбол сегодня мы смотрим, пока что гости готовы прервать шестилетнюю серию без побед на домашнем поле "Бешикташа".

Наконец-то берут под свой контроль мяч хозяева, с фланга на фланг двигают сферу игроки "Бешикташа". С левого фланга пошла подача, но гости в обороне справляются.

Джеко входит с правого фланга в штрафную и бьет в дальний угол, Гюнок касается мяча и очевидно, что спасает свою команду. После касания мяча голкипером тянулся Шиманьски, чтобы замкнуть удар Джеко, но не смог.

Снова похожий момент и снова Джеко бьет, грудью спасает Гюнок, сколько же сейвово у голкипера хозяев, держит в игре своих партнеров.

Бингол получает прямую красную, выдали из центра поля передачу на Шиманьски и ничего лучшего не придумал Бингол, как дернуть атакующего игрока за руку.

Гюнок получает желтую карточку за споры. Жаркая у нас сегодня игра.

Не всё так просто в эпизоде с удалением. Подзывают главного судью к монитору, возможно поменяет свое решение арбитр встречи.

Владеют инициативой футболисты "Фенербахче", у хозяев пока ничего не получается во втором тайме, лишь редкие контратаки, которые не доходят до ударов.

Свистят болельщики, не нравится им, что их любимцы играют от обороны, требуют они более активных действий от своих игроков.

Шиманьски падает в штрафной площади, но судья показывает, что нужно продолжать игру, Джеко подбегает к судье и показывает, чтобы тот посмотрел повтор.

Подзывают судью к монитору, не согласились ассистенты VAR с решением судьи, да и на повторе видно, что сфолил Эрик-Бертран.

После видеопросмотра показывает судья на точку. Будет у нас пенальти!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!! ТАДИЧ! Отправляет Тадич мяч в левую девятку, а Гюнок прыгнул совершенно в другой угол! Выходят вперед гости!

Сразу же замена у хозяев. Уходит Ребич, а появляется Абубакар.

И еще один момент у гостей. Входил в штрафную площадь Кавечи, пробивал по воротам, но удар получился точно в руки голкиперу "Бешикташа". Справляется вратарь с этим выстрелом, будет угловой.

Креспо получает по ногам, наступает на него Тосун, появляется медицинская бригада на поле, всё-таки неприятный наступ шипами получился.

Зарабатывают угловой хозяева, первая вылазка на чужую половину поля во втором тайме от хозяев, сразу появляется шанс забить со стандарта.

Пошла с левого фланга низом передача от Креспо, Учан остановил мяч для соперника и Фред с одиннадцати метров пробил мимо левого угла! Не факт, что Гюнок вытащил бы этот удар!

Сразу же "Фенербахче" показывает со старта второго тайма свои намерения одержать сегодня победу. Что покажет "Бешикташ" узнаем скоро.

Нарушение в центре поля, Окслейд-Чемберлен падает, судья дает штрафной удар. Но всё это происходит далеко от ворот гостей.

Стоит отметить, что в домашних встречах "Бешикташ" не проигрывает "Фенербахче" аж с 2017 года. Успешно "черные орлы" проводят данные поединки.

Учан схватил желтую карточку за споры с арбитром, показывает футболист "Бешикташа", что хватали его за футболку, судья не согласен.

Тадич попробовал разрядить свою пушку метров с двадцати пяти, но выстрел получился холостым. Слабо и далеко мимо ворот полетел мяч.

Тосун выдает передачу на Окслейда-Чемберлена, который вертится, как юла в штрафной, сумел всё-таки довести дело до удара, но он был заблокирован, так еще мяч ушел от атакующего игрока хозяев.

Джеко получает мяч в середине поля, отдает на правый фланг на Кавечи, но полузащитник перемудрил и потерял сферу. Тут же Шиманьски вступил в отбор и новая атака привела к удару Шиманьски, выстрел из пределов штрафной был заблокирован.

Продолжают разминку запасные игроки гостей. Пока что не торопится Картал вносить изменения в игру, устраивает его происходящее на поле.

Первый тайм

— Дает свисток арбитр на перерыв. Не успели хозяева провести замену, доигрывали первый тайм в меньшинстве и чуть не пропустили. Огненный у нас матч, после первого тайма ничья - 1:1. Отдыхаем и ждём такого же второго тайма!

45' Ирван Кавечи получил передачу от Шиманьски и врывался в штрафную совершенно один, не успевали за ним игроки обороны. Кавечи решился на удар с метров двенадцати, но Гюнок выручает свою команду.

45' Мераш садится на газон и снова врачи на поле, поднимается футболист и показывает, что нужна ему замена. Это уже вторая потеря у хозяев.

45' Джеко простреливал с правого фланга и попал в руку Амарти, но у футболиста "Бешикташа" руки были прижаты и находились за спиной, всего лишь угловой будет.

45' Ребич прошел до самого углового флажка и отдал в центр передачу, где Учан переводил мяч на правый фланг, но сыграл рукой.

45' Эмоции кипят на поле. Идет судья к скамейке гостей. Показывает желтую карточку судья главному тренеру "Фенербахче".

45' Шесть минут добавляет судья к основному времени первого тайма!

44' Спокойно доигрывают команды первый тайм, показали они в этом отрезке всё что хотели, сейчас будет понятно сколько им еще придется провести времени на поле.

43' Угловой с правого фланга от гостей, подача пошла прямо в руки вратарю. Гюнок попытался начать быструю атаку дальним пасом, но передача оказалась неточной.

42' Чуть было не подставил Ливаковича его партнер, отдавал слишком слабую передачу назад, Ребич набегал на мяч, но голкипер в падении смог выбить сферу подальше от своих ворот.

41' Подходит к завершению первый тайм. Незаметно пролетает игра, столько событий включила в себя первая половина матча.

40' Шанс у Фреда, из-за пределов штрафной пробивал полузащитник "Фенербахче", снаряд полетел выше ворот, точнее нужно распоряжаться такими ударами.

39' Вместо Фернандеша выходит Салих Учан.

38' Фернандеш похоже всё сегодня. Опять садится футболист на газон и готовится замена у хозяев, не сможет игрок продолжить матч.

37' Кадыоглу исполнил с левого фланга подачу на Кавечи и тот в одно касание с лету пробивал по воротам, Гюнок был отыгран, только перекладина спасает хозяев от пропущенного мяча, классный розыгрыш от гостей!

35' Снова лежит на газоне Фернандеш, опять проблемы у него со здоровьем, это будет большая потеря для "Бешикташа", если не сможет продолжить игру футболист.

34' Слишком грубо проходит у нас игра, судья терпит и не выдает желтые карточки, как бы не упустить игру из под контроля, потому что футболисты начинают высказывать претензии арбитру.

33' А вот и первый угловой в нашей встрече. Зарабатывают его гости, подача будет исполнена с левого фланга. Слишком далеко полетел мяч, никто не смог зацепиться за снаряд.

32' Мяч переходит от одной команды к другой, нет явного лидера сейчас на поле в плане владения сферой. Идет борьба за инициативу у нас.

31' Сначала Тосун локтем попадает по голове Джику, судья не заметил этого момента, после чего Фернандешу по ногам проехались и снова появляются врачи на поле.

30' Немного притормаживают игру футболисты, всё-таки темп сверхвысокий в матче. Нельзя выдавать всю игру в таком режиме.

29' Снова Тосун получает по ногам, прилег на газон форвард, не собирается свистеть судья, по его мнению нарушения правил не было.

28' Джеко запускали по левому флангу и всего лишь один защитник контролировал нападающего, но помощник арбитра поднимает флажок, не будет продолжения атаки.

26' Падает Тосун вблизи штрафной площади, судья показывает подниматься футболисту хозяев. Болельщики конечно же не согласны с решением арбитра, громким свистом всё действо сопровождается.

25' Джеко попробовал зарядить из-за пределов штрафной, снаряд полетел выше. Гюнок всё контролировал в конкретной ситуации.

24' Что за матч у нас! Еще полчаса не сыграли команды, уже мы увидели два мяча и четыре желтые карточки, если так пойдет и дальше, то в полных составах клубы не доиграют.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН! Сильно в правый от вратаря угол бьет игрок хозяев, Ливакович угадывает направление полета мяча, но достать не может!

22' Долгие споры продолжаются, не согласны игроки "Фенербахче" с этим пенальти, судья неумолим. Будет пенальти.

21' Акайдину показывают желтую за нарушение, Джеко за споры, вдобавок Фреду и Ребичу тоже по "горчичнику" выдает судья.

20' Джику ошибается на своей половине поля, Тосун перехватил у него мяч и побежал в штрафную, где на замахе убрал Акайдина и упал, пенальти назначает главный арбитр встречи.

18' Большим числом заполнена и гостевая трибуна, но всё-таки тяжело болельщикам "Фенербахче" перекрикивать фанатов "Бешикташа".

17' Первая длительная остановка игры у нас. Лежит игрок хозяев на поле, выскакивают врачи, чтобы оказать помощь. Вроде всё в порядке с Мерашем, игра продолжается.

16' Приглашают гости "Бешикташ" на свою половину поля, немного отошли "Фенербахче" ближе к своим воротам, а хозяева ничего не могут придумать, только передачи поперек поля.

15' В контратаку убегали гости, мяч был доведен до Джеко, который метров с двадцати пяти пытался исполнить разрезающую передачу прямиком в штрафную, пока не получилось, сфера перехвачена.

14' Пытаются через правый фланг атаковать "Бешикташ", наконец-то немного позиционного футбола от хозяев. Пока не могут "черные орлы" довести мяч до штрафной соперника.

13' Продолжается у нас матч на встречных курсах, не берут передышек команды, такой футбол нам конечно же нравится. Начало дерби просто огонь!

12' Болельщики хозяев чуть поутихли, совершенно они не ожидали быстрого пропущенного мяча, надо им прийти немного в себя.

11' Классное у нас начало матча, в обе стороны создаются опасные моменты, особо не задерживаются команды в центральной зоне.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖЕКО! Кадыоглу раскачал на левом фланге игрока обороны и покатил мяч в штрафную на Тадича, где тот увидел забегание Джеко во вратарскую и классно покатил на форварда между двумя защитниками, Джеко с трех метров отправил сферу в пустые ворота!

8' А теперь Джеко имел классный шанс. Пошла подача с правого фланга от Креспо, прямо на линию вратарской, где Джеко в борьбе с защитником переправлял снаряд в дальний угол. Гюнок замер на ленточке ворот, повезло ему, что мяч прошел рядом со штангой.

7' Продолжается встреча в попытках "Фенербахче" играть первым номером, устраивает хозяев такое развитие событий, тем более неплохо уже получилось поймать соперника на контратаке.

6' Ребич продрался по левой бровке и навесил во вратарскую, где совершенно один стоял Фернандеш. Жедсон попробовал головой пробить по воротам, мяч полетел выше, вот и первый момент в матче. Не ожидал атакующий игрок хозяев, что так свободно дадут ему находиться в штрафной соперника.

5' Пока нет особого продвижения дальше центра поля, много мелких фолов на старте матча, стоит сегодня ждать изобилие желтых карточек.

4' Первым номером сегодня планируют играть футболисты гостевой команды, на своем поле "черные-орлы" сразу же идут в прессинг.

3' Пытаются взять гости мяч под свой контроль, встречают свистом эти начинания болельщики "Бешикташа". При перехвате болельщики радуются, как будто у нас забит гол.

2' Трибуны забиты битком. Хозяева вышли в бело-черной форме, а гости в темно-синем комплекте.