Тур: 15. Стадион: Тупрас.
1:2
Второй тайм: 86'
0'
0:1
10' ГолДжеко Эдин
21' Желтая карточкаАкайдин Самет
21' Желтая карточкаДжеко Эдин
23' Желтая карточкаФред Сантос
23' Желтая карточкаРебич Анте
1:1
24' ПенальтиОкслейд-Чемберлен Алекс
52' Желтая карточкаУчан Салих
1:2
63' ПенальтиТадич Душан
74' Желтая карточкаБингол Тайфур
75' Желтая карточкаГюнок Мерт
82' Желтая карточкаКавечи Ирфан
Ход матча
10'
0:1
21'
21'
23'
23'
24'
52'
63'
1:2
74'
75'
82'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
77
Мераш
Умут
20
Уйсал
Неджип
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бешикташ
Фенербахче
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
64.7%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
38 матчей
23.7%
34.2%
42.1%
9 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.4%
42.1%
39.5%
7 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
10 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.89
1.45
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
64
53
Голов в среднем за матч
1.68
1.39
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.27
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.27
|Тосун Дженк
|3
|0.2
|Колли Омар
|3
|0.2
|Рашица Милот
|2
|0.13
|Мулека Джексон
|2
|0.13
|Учан Салих
|1
|0.07
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.07
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.07
|Ребич Анте
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|13
|0.87
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.47
|Шиманьски Себастьян
|7
|0.47
|Кавечи Ирфан
|6
|0.4
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.13
|Кинг Джошуа
|1
|0.07
|Джику Александер
|1
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Гюнок Мерт
|2
|1
|Учан Салих
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Бингол Тайфур
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Бешикташ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
5
23
Бешикташ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фенербахче
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
6
23
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
25
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
5
20%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
30%
6
24%
61-75
5
50%
4
16%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Забито
20
35
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
6
17%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
6
30%
8
23%
61-75
6
30%
7
20%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
5
29%
29%
4
33%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0
Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2
Результаты матчей
Бешикташ
Фенербахче
Точный счет
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
44
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
86
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 14
|26
|4.
|1:2 Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 18
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|2:1 Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|5.
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Антальяспор
|Букса Адам
|8 (2)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Фенербахче
Исход игры
Бешикташ
21.2% (25)
Ничья
32.2% (38)
Фенербахче
46.6% (55)
Тотал 2.5
Больше
67.26% (76)
Меньше
32.74% (37)
Обе команды забьют
Да
90.27% (102)
Нет
9.73% (11)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
37.3% (44)
1:1 Ничья
22% (26)
2:1 Бешикташ
17.8% (21)
2:2 Ничья
6.8% (8)
0:1 Фенербахче
5.1% (6)
1:0 Бешикташ
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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