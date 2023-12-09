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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Бешикташ
1:2
Второй тайм: 86'
Фенербахче
0'
0:1
10' Гол
Джеко Эдин
21' Желтая карточка
Акайдин Самет
21' Желтая карточка
Джеко Эдин
23' Желтая карточка
Фред Сантос
23' Желтая карточка
Ребич Анте
1:1
24' Пенальти
Окслейд-Чемберлен Алекс
52' Желтая карточка
Учан Салих
1:2
63' Пенальти
Тадич Душан
74' Желтая карточка
Бингол Тайфур
75' Желтая карточка
Гюнок Мерт
82' Желтая карточка
Кавечи Ирфан

Ход матча

10'
0:1
Джеко Эдин
(Тадич Душан)
21'
 
Акайдин Самет
21'
 
Джеко Эдин
23'
 
Фред Сантос
23'
Ребич Анте
 
24'
Окслейд-Чемберлен Алекс
1:1
39'
Учан Салих
Фернандеш Жедсон
 
46'
Бингол Тайфур
Мераш Умут
 
52'
Учан Салих
 
63'
1:2
Тадич Душан
64'
Абубакар Венсан
Ребич Анте
 
74'
Бингол Тайфур
 
75'
Гюнок Мерт
 
81'
Зайнутдинов Бактиёр
Булут Онур
 
81'
Геззаль Рашид
Мулека Джексон
 
82'
 
Кавечи Ирфан
84'
 
Остерволде Джейден
Джику Александер
85'
 
Юндер Дженгиз
Кавечи Ирфан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 118
Бешикташ 21.2% (25)
X 32.2% (38)
Фенербахче 46.6% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Фенербахче
83.33
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6.84
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4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
30
Эрик-Бертран
Байи
12
Амарти
Даниэль
77
Мераш
Умут
20
Уйсал
Неджип
9
Тосун
Дженк
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
83
Фернандеш
Жедсон
7
Ребич
Анте
40
Мулека
Джексон
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдин
Самет
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Бешикташ
4-1-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Фенербахче

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
64.7%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

38 матчей

23.7%
34.2%
42.1%
9 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.4%
42.1%
39.5%
7 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
10 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
3:1
С
3:3
С
1:1
К
2:2
С
3:1
С
2:1
С
1:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
3:3
С
3:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:4
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
К
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.89
1.45

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

64
53

Голов в среднем за матч

1.68
1.39

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.27
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.27
Тосун Дженк 3 0.2
Колли Омар 3 0.2
Рашица Милот 2 0.13
Мулека Джексон 2 0.13
Учан Салих 1 0.07
Геззаль Рашид 1 (1) 0.07
Фернандеш Жедсон 1 0.07
Ребич Анте 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 13 0.87
Тадич Душан 7 (5) 0.47
Шиманьски Себастьян 7 0.47
Кавечи Ирфан 6 0.4
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.13
Кинг Джошуа 1 0.07
Джику Александер 1 0.07
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Гюнок Мерт 2 1
Учан Салих 3 0
Розье Валентен 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Бингол Тайфур 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Мулека Джексон 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Акайдин Самет 4 0
Креспо Мигель 3 0
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Фред Сантос 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Бешикташ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

5
23
Бешикташ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фенербахче
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

6
23

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
25
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
5
20%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
30%
6
24%
61-75
5
50%
4
16%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Забито

20
35
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
6
17%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
6
30%
8
23%
61-75
6
30%
7
20%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
5
29%
29%
4
33%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0
Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2

Результаты матчей

Бешикташ
Фенербахче

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
11
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 15 13 1 1 39 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
4.
Бешикташ
 1:2 Заявка 15 8 2 5 22 - 18 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 2:1 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Бешикташ
 1:2 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 7 6 1 0 13 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 1:2 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    84'
    Всё-таки двойная замена от гостей. Кавечи и Джику покидают поле, а появляются Остерволде и Юндер.
  • 83'
    Кавечи грубовато полетел в подкат и сразу же увидел перед собой "горчичник". Восьмая желтая карточка у нас в матче, не считая тренерских.
  • 81'
    А тем временем у "Фенербахче" так и не было замен. Остается верен стартовому составу тренер гостей. Хватит ли у его подопечных сил?
  • Замена
    80'
    Следом вторая замена, вместо Мулеки появляется Геззаль.
  • Замена
    79'
    Еще одна замена от главного тренера хозяев. Булут уходит с поля, а появляется Зайнутдинов.
  • 78'
    Штрафной исполнен неудачно. Мяч приходится в стенку и в контратаку рвутся футболисты "Бешикташа", неточная передача испортила планы хозяев.
  • Желтая карточка
    77'
    Меняет свое решение судья, показывает, что красная отменяется, а будет желтая для Бингола.
  • Видеоповтор
    76'
    Не всё так просто в эпизоде с удалением. Подзывают главного судью к монитору, возможно поменяет свое решение арбитр встречи.
  • Желтая карточка
    75'
    Гюнок получает желтую карточку за споры. Жаркая у нас сегодня игра.
  • Красная карточка
    74'
    Бингол получает прямую красную, выдали из центра поля передачу на Шиманьски и ничего лучшего не придумал Бингол, как дернуть атакующего игрока за руку.
  • Опасный момент
    73'
    Снова похожий момент и снова Джеко бьет, грудью спасает Гюнок, сколько же сейвово у голкипера хозяев, держит в игре своих партнеров.
  • Опасный момент
    72'
    Джеко входит с правого фланга в штрафную и бьет в дальний угол, Гюнок касается мяча и очевидно, что спасает свою команду. После касания мяча голкипером тянулся Шиманьски, чтобы замкнуть удар Джеко, но не смог.
  • 71'
    Наконец-то берут под свой контроль мяч хозяева, с фланга на фланг двигают сферу игроки "Бешикташа". С левого фланга пошла подача, но гости в обороне справляются.
  • 70'
    Половина второго тайма практически пролетела у нас. Крутой футбол сегодня мы смотрим, пока что гости готовы прервать шестилетнюю серию без побед на домашнем поле "Бешикташа".
  • Угловой
    69'
    В обратной атаке угловой зарабатывают футболисты "Фенербахче". Классная пошла подача в центр штрафной, Джику продлил скидкой на дальнюю, а Тадичу не хватило реакции, чтобы замкнуть дальнюю штангу.
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    • Угловой
      67'
      Зарабатывают угловой хозяева, первая вылазка на чужую половину поля во втором тайме от хозяев, сразу появляется шанс забить со стандарта.
    • 66'
      Креспо получает по ногам, наступает на него Тосун, появляется медицинская бригада на поле, всё-таки неприятный наступ шипами получился.
    • Опасный момент
      65'
      И еще один момент у гостей. Входил в штрафную площадь Кавечи, пробивал по воротам, но удар получился точно в руки голкиперу "Бешикташа". Справляется вратарь с этим выстрелом, будет угловой.
    • Замена
      64'
      Сразу же замена у хозяев. Уходит Ребич, а появляется Абубакар.
    • Пенальти
      63'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!! ТАДИЧ! Отправляет Тадич мяч в левую девятку, а Гюнок прыгнул совершенно в другой угол! Выходят вперед гости!
    • Пенальти!
      62'
      После видеопросмотра показывает судья на точку. Будет у нас пенальти!
    • Видеоповтор
      61'
      Подзывают судью к монитору, не согласились ассистенты VAR с решением судьи, да и на повторе видно, что сфолил Эрик-Бертран.
    • 60'
      Шиманьски падает в штрафной площади, но судья показывает, что нужно продолжать игру, Джеко подбегает к судье и показывает, чтобы тот посмотрел повтор.
    • 58'
      Свистят болельщики, не нравится им, что их любимцы играют от обороны, требуют они более активных действий от своих игроков.
    • 57'
      Владеют инициативой футболисты "Фенербахче", у хозяев пока ничего не получается во втором тайме, лишь редкие контратаки, которые не доходят до ударов.
    • 56'
      Продолжают разминку запасные игроки гостей. Пока что не торопится Картал вносить изменения в игру, устраивает его происходящее на поле.
    • 55'
      Джеко получает мяч в середине поля, отдает на правый фланг на Кавечи, но полузащитник перемудрил и потерял сферу. Тут же Шиманьски вступил в отбор и новая атака привела к удару Шиманьски, выстрел из пределов штрафной был заблокирован.
    • 54'
      Тосун выдает передачу на Окслейда-Чемберлена, который вертится, как юла в штрафной, сумел всё-таки довести дело до удара, но он был заблокирован, так еще мяч ушел от атакующего игрока хозяев.
    • 53'
      Тадич попробовал разрядить свою пушку метров с двадцати пяти, но выстрел получился холостым. Слабо и далеко мимо ворот полетел мяч.
    • Желтая карточка
      52'
      Учан схватил желтую карточку за споры с арбитром, показывает футболист "Бешикташа", что хватали его за футболку, судья не согласен.
    • 50'
      Стоит отметить, что в домашних встречах "Бешикташ" не проигрывает "Фенербахче" аж с 2017 года. Успешно "черные орлы" проводят данные поединки.
    • 49'
      Нарушение в центре поля, Окслейд-Чемберлен падает, судья дает штрафной удар. Но всё это происходит далеко от ворот гостей.
    • 48'
      Сразу же "Фенербахче" показывает со старта второго тайма свои намерения одержать сегодня победу. Что покажет "Бешикташ" узнаем скоро.
    • Опасный момент
      47'
      Пошла с левого фланга низом передача от Креспо, Учан остановил мяч для соперника и Фред с одиннадцати метров пробил мимо левого угла! Не факт, что Гюнок вытащил бы этот удар!
    • Замена
      46'
      Бингол появляется на поле вместо Мераша.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Дает свисток арбитр на перерыв. Не успели хозяева провести замену, доигрывали первый тайм в меньшинстве и чуть не пропустили. Огненный у нас матч, после первого тайма ничья - 1:1. Отдыхаем и ждём такого же второго тайма!
    • Опасный момент
      45'
      Ирван Кавечи получил передачу от Шиманьски и врывался в штрафную совершенно один, не успевали за ним игроки обороны. Кавечи решился на удар с метров двенадцати, но Гюнок выручает свою команду.
    • 45'
      Мераш садится на газон и снова врачи на поле, поднимается футболист и показывает, что нужна ему замена. Это уже вторая потеря у хозяев.
    • Угловой
      45'
      Джеко простреливал с правого фланга и попал в руку Амарти, но у футболиста "Бешикташа" руки были прижаты и находились за спиной, всего лишь угловой будет.
    • 45'
      Ребич прошел до самого углового флажка и отдал в центр передачу, где Учан переводил мяч на правый фланг, но сыграл рукой.
    • Желтая карточка
      45'
      Эмоции кипят на поле. Идет судья к скамейке гостей. Показывает желтую карточку судья главному тренеру "Фенербахче".
    • 45'
      Шесть минут добавляет судья к основному времени первого тайма!
    • 44'
      Спокойно доигрывают команды первый тайм, показали они в этом отрезке всё что хотели, сейчас будет понятно сколько им еще придется провести времени на поле.
    • Угловой
      43'
      Угловой с правого фланга от гостей, подача пошла прямо в руки вратарю. Гюнок попытался начать быструю атаку дальним пасом, но передача оказалась неточной.
    • 42'
      Чуть было не подставил Ливаковича его партнер, отдавал слишком слабую передачу назад, Ребич набегал на мяч, но голкипер в падении смог выбить сферу подальше от своих ворот.
    • 41'
      Подходит к завершению первый тайм. Незаметно пролетает игра, столько событий включила в себя первая половина матча.
    • 40'
      Шанс у Фреда, из-за пределов штрафной пробивал полузащитник "Фенербахче", снаряд полетел выше ворот, точнее нужно распоряжаться такими ударами.
    • Замена
      39'
      Вместо Фернандеша выходит Салих Учан.
    • 38'
      Фернандеш похоже всё сегодня. Опять садится футболист на газон и готовится замена у хозяев, не сможет игрок продолжить матч.
    • Штанга
      37'
      Кадыоглу исполнил с левого фланга подачу на Кавечи и тот в одно касание с лету пробивал по воротам, Гюнок был отыгран, только перекладина спасает хозяев от пропущенного мяча, классный розыгрыш от гостей!
    • 35'
      Снова лежит на газоне Фернандеш, опять проблемы у него со здоровьем, это будет большая потеря для "Бешикташа", если не сможет продолжить игру футболист.
    • 34'
      Слишком грубо проходит у нас игра, судья терпит и не выдает желтые карточки, как бы не упустить игру из под контроля, потому что футболисты начинают высказывать претензии арбитру.
    • Угловой
      33'
      А вот и первый угловой в нашей встрече. Зарабатывают его гости, подача будет исполнена с левого фланга. Слишком далеко полетел мяч, никто не смог зацепиться за снаряд.
    • 32'
      Мяч переходит от одной команды к другой, нет явного лидера сейчас на поле в плане владения сферой. Идет борьба за инициативу у нас.
    • 31'
      Сначала Тосун локтем попадает по голове Джику, судья не заметил этого момента, после чего Фернандешу по ногам проехались и снова появляются врачи на поле.
    • 30'
      Немного притормаживают игру футболисты, всё-таки темп сверхвысокий в матче. Нельзя выдавать всю игру в таком режиме.
    • 29'
      Снова Тосун получает по ногам, прилег на газон форвард, не собирается свистеть судья, по его мнению нарушения правил не было.
    • Офсайд
      28'
      Джеко запускали по левому флангу и всего лишь один защитник контролировал нападающего, но помощник арбитра поднимает флажок, не будет продолжения атаки.
    • 26'
      Падает Тосун вблизи штрафной площади, судья показывает подниматься футболисту хозяев. Болельщики конечно же не согласны с решением арбитра, громким свистом всё действо сопровождается.
    • 25'
      Джеко попробовал зарядить из-за пределов штрафной, снаряд полетел выше. Гюнок всё контролировал в конкретной ситуации.
    • 24'
      Что за матч у нас! Еще полчаса не сыграли команды, уже мы увидели два мяча и четыре желтые карточки, если так пойдет и дальше, то в полных составах клубы не доиграют.
    • Пенальти
      23'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН! Сильно в правый от вратаря угол бьет игрок хозяев, Ливакович угадывает направление полета мяча, но достать не может!
    • 22'
      Долгие споры продолжаются, не согласны игроки "Фенербахче" с этим пенальти, судья неумолим. Будет пенальти.
    • Желтая карточка
      21'
      Акайдину показывают желтую за нарушение, Джеко за споры, вдобавок Фреду и Ребичу тоже по "горчичнику" выдает судья.
    • Пенальти!
      20'
      Джику ошибается на своей половине поля, Тосун перехватил у него мяч и побежал в штрафную, где на замахе убрал Акайдина и упал, пенальти назначает главный арбитр встречи.
    • 18'
      Большим числом заполнена и гостевая трибуна, но всё-таки тяжело болельщикам "Фенербахче" перекрикивать фанатов "Бешикташа".
    • 17'
      Первая длительная остановка игры у нас. Лежит игрок хозяев на поле, выскакивают врачи, чтобы оказать помощь. Вроде всё в порядке с Мерашем, игра продолжается.
    • 16'
      Приглашают гости "Бешикташ" на свою половину поля, немного отошли "Фенербахче" ближе к своим воротам, а хозяева ничего не могут придумать, только передачи поперек поля.
    • 15'
      В контратаку убегали гости, мяч был доведен до Джеко, который метров с двадцати пяти пытался исполнить разрезающую передачу прямиком в штрафную, пока не получилось, сфера перехвачена.
    • 14'
      Пытаются через правый фланг атаковать "Бешикташ", наконец-то немного позиционного футбола от хозяев. Пока не могут "черные орлы" довести мяч до штрафной соперника.
    • 13'
      Продолжается у нас матч на встречных курсах, не берут передышек команды, такой футбол нам конечно же нравится. Начало дерби просто огонь!
    • 12'
      Болельщики хозяев чуть поутихли, совершенно они не ожидали быстрого пропущенного мяча, надо им прийти немного в себя.
    • 11'
      Классное у нас начало матча, в обе стороны создаются опасные моменты, особо не задерживаются команды в центральной зоне.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖЕКО! Кадыоглу раскачал на левом фланге игрока обороны и покатил мяч в штрафную на Тадича, где тот увидел забегание Джеко во вратарскую и классно покатил на форварда между двумя защитниками, Джеко с трех метров отправил сферу в пустые ворота!
    • Опасный момент
      8'
      А теперь Джеко имел классный шанс. Пошла подача с правого фланга от Креспо, прямо на линию вратарской, где Джеко в борьбе с защитником переправлял снаряд в дальний угол. Гюнок замер на ленточке ворот, повезло ему, что мяч прошел рядом со штангой.
    • 7'
      Продолжается встреча в попытках "Фенербахче" играть первым номером, устраивает хозяев такое развитие событий, тем более неплохо уже получилось поймать соперника на контратаке.
    • Опасный момент
      6'
      Ребич продрался по левой бровке и навесил во вратарскую, где совершенно один стоял Фернандеш. Жедсон попробовал головой пробить по воротам, мяч полетел выше, вот и первый момент в матче. Не ожидал атакующий игрок хозяев, что так свободно дадут ему находиться в штрафной соперника.
    • 5'
      Пока нет особого продвижения дальше центра поля, много мелких фолов на старте матча, стоит сегодня ждать изобилие желтых карточек.
    • 4'
      Первым номером сегодня планируют играть футболисты гостевой команды, на своем поле "черные-орлы" сразу же идут в прессинг.
    • 3'
      Пытаются взять гости мяч под свой контроль, встречают свистом эти начинания болельщики "Бешикташа". При перехвате болельщики радуются, как будто у нас забит гол.
    • 2'
      Трибуны забиты битком. Хозяева вышли в бело-черной форме, а гости в темно-синем комплекте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Даёт стартовый свисток главный судья встречи! Гости разыграли с центра.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Фернандеш Жедсон уходит с поля. Учан Салих выходит вместо него
    • 24'
      Г О О О О Л - Окслейд-Чемберлен Алекс из команды Бешикташ забивает с точки!
    • 23'
      Ребич Анте получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Фред Сантос получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Джеко Эдин получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Акайдин Самет получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Тадич Душан сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Джеко Эдин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Фенербахче

    Исход игры
    Бешикташ
    21.2% (25)
    Ничья
    32.2% (38)
    Фенербахче
    46.6% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    90.27% (102)
    Нет
    9.73% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    37.3% (44)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    2:1 Бешикташ
    17.8% (21)
    2:2 Ничья
    6.8% (8)
    0:1 Фенербахче
    5.1% (6)
    1:0 Бешикташ
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Бешикташ
    Фенербахче
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