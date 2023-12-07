  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Бешикташ
 
Позже
Фенербахче
Прогнозы 37
Бешикташ 35.1% (13)
X 27% (10)
Фенербахче 37.8% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Фенербахче
4.10
3.70
Реклама, betcity.ru
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Бешикташ
Фенербахче

История личных встреч

Бешикташ
Фенербахче

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
64.7%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

38 матчей

23.7%
34.2%
42.1%
9 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.4%
42.1%
39.5%
7 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
10 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
3:1
С
3:3
С
1:1
К
2:2
С
3:1
С
2:1
С
1:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
3:3
С
3:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:4
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
К
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.89
1.45

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

64
53

Голов в среднем за матч

1.68
1.39

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.29
Тосун Дженк 3 0.21
Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.21
Колли Омар 3 0.21
Рашица Милот 2 0.14
Мулека Джексон 2 0.14
Учан Салих 1 0.07
Геззаль Рашид 1 (1) 0.07
Фернандеш Жедсон 1 0.07
Ребич Анте 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 12 0.86
Шиманьски Себастьян 7 0.5
Тадич Душан 6 (4) 0.43
Кавечи Ирфан 6 0.43
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.14
Кинг Джошуа 1 0.07
Джику Александер 1 0.07
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 3 1
Ребич Анте 4 0
Гюнок Мерт 2 1
Розье Валентен 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Учан Салих 2 0
Бингол Тайфур 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Мулека Джексон 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Акайдин Самет 3 0
Креспо Мигель 3 0
Тадич Душан 2 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Джеко Эдин 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Бешикташ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

5
23
Бешикташ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фенербахче
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

6
23

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
25
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
5
20%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
30%
6
24%
61-75
5
50%
4
16%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Забито

20
35
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
2
10%
6
17%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
6
17%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
6
30%
8
23%
61-75
6
30%
7
20%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
5
29%
29%
4
33%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0
Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2

Результаты матчей

Бешикташ
Фенербахче

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
11
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 12 1 1 37 - 10 37
2.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
3.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 21 - 16 26
4.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Касымпаша
 Заявка 14 6 3 5 25 - 27 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
2.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
3.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 12 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бешикташ - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 37
    Бешикташ 35.1% (13)
    X 27% (10)
    Фенербахче 37.8% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бешикташ
    Ничья
    Фенербахче
    4.10
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бешикташ - Фенербахче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Бешикташ - Фенербахче

    Исход игры
    Бешикташ
    35.1% (13)
    Ничья
    27% (10)
    Фенербахче
    37.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (26)
    Меньше
    29.73% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    32.4% (12)
    2:1 Бешикташ
    29.7% (11)
    1:1 Ничья
    16.2% (6)
    2:2 Ничья
    8.1% (3)
    0:1 Фенербахче
    5.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бешикташ
    Фенербахче
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     