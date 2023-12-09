Тур: 15. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Ла Пенья Федерико
Ход матча
38'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аталанта
Милан
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед
30 матчей
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.87
Среднее время на гол
71
103
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.27
1.47
Среднее время на гол
71
61
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.27
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
71
77
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.33
|Лукман Адемола
|4
|0.27
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.27
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.2
|Сапата Дуван
|3
|0.2
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.07
|Пашалич Марио
|1
|0.07
|Колашинац Сеад
|1
|0.07
|Цортеа Надир
|1
|0.07
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|7 (3)
|0.47
|Пулишич Кристиан
|5
|0.33
|Леау Рафаэл
|3
|0.2
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.13
|Томори Фикайо
|2
|0.13
|Окафор Ноа
|2
|0.13
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.07
|Йович Лука
|1
|0.07
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.07
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|6
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Муса Юнус
|4
|0
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|2
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Аталанта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
7
11
Аталанта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Пропущено
11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
22
24
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
3
14%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
4
18%
9
38%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
5
23%
2
8%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1
Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2
Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2
Результаты матчей
Аталанта
Милан
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
52
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
77
86
212
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 7
|35
|3.
|0:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|7.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|16.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|12 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|14.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
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|Бонавентура Джакомо
|6 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Милан
Исход игры
Аталанта
12.4% (16)
Ничья
32.6% (42)
Милан
55% (71)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
87.07% (101)
Нет
12.93% (15)
Популярный счёт
1:2 Милан
38.8% (50)
1:1 Ничья
21.7% (28)
2:2 Ничья
8.5% (11)
0:1 Милан
6.2% (8)
2:1 Аталанта
5.4% (7)
1:0 Аталанта
3.1% (4)
1:3 Милан
2.3% (3)
0:2 Милан
1.6% (2)
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