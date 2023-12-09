Игроки "Аталанты" разыграли корнер между собой, далее последовала подача с левого фланга к дальнему углу вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Тео перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против де Рона.

Муса разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Калабрия сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Тео с левой половины поля пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Муссо всё более-менее контролировал.

Рейндерс при рывке вперёд по центру попытался отыграться с Жиру, но ответная передача от Оливье на Тиджани не прошла, Джимсити хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

Две минуты добавил Федерико Ла Пенна к основному времени первого тайма.

Очень грамотно "Аталанта" сейчас сдерживает соперника в центре поля, после перерыва Стефано Пиоли нужно будет перестраивать игру своей команды.

"Аталанта" в нужный момент всем составом опускается на свою половину поля и тем самым практически не оставляет зон сопернику для развития атаки.

Тео с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Чуквуэзе головой выполнил неудачную скидку во вратарскую, мяч полетел точно в руки Муссо.

Дзаппакоста совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Пошли у нас последние минуты первого тайма, пока что всё идёт к нулевой ничьей после первой половины матча.

Флоренци и Пулишич не поняли друг друга при розыгрыше аута на половине поля соперника и в итоге потеряли мяч.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лукман!!! Лукман получил хорошую передачу на ход по левой половине поля после быстрого вброса мяча из аута, точной передачей отметился Копмейнерс, Адемола ворвался в штрафную площадь и сместившись в центр пробил по воротам, мяч задел ногу Томори и затем полетел практически в центр ворот, а Меньян уже сделал прыжок в правый угол.

Лукман с левого фланга теперь выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Копмейнерса, Тён выполнил прострел во вратарскую, Лофтус-Чик сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Де Рон из центра поля выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади на ход Де Кетеларе, Шарль под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, де Рон грамотно сыграл по позиции и выбил мяч как можно дальше от своих ворот.

Старается "Милан" постепенно поджимать "Аталанту", но пока что создать что-то серьёзное в атаке по-прежнему не получается.

Очень много передач у игроков "Милана" поперёк в центре поля, а вот качественного продвижения вперёд нет.

Муса совершил рывок вперёд по правому флангу и затем под давлением Дзаппакоты заработал угловой для своей команды.

Тео с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Томори в касание пробил по воротам, мяч полетел чуть ли не параллельно воротам, но в итоге после рикошета от защитника "Аталанты", мяч пошёл в створ ворот, Муссо успел среагировать и поймал мяч.

Де Кетеларе перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана" и нарушил правила против Тео.

Рейндерс пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч ушёл в сторону от цели.

Всё же в очень среднем темпе работают сегодня "Аталанта" и "Милан", от такого матча конечно же монжо было ожидать чего-то более интересного.

"Аталанта" перехватила контроль над мячом, но пока что подопечные Гасперини дальше центра поля продвинуться никак не могут.

21' В таком матче конечно же очень важно внимательно играть у своих ворот, никто не хочет оказаться в роли догоняющей стороны и затем уже больше раскрываться.

20' В среднем темпе работают футболисты, "Милан" пока что не форсирует события на поле, учитывая недавние острые выпады "Аталанты".

19' Пулишич на левой половине поля получил по ногам от Дзаппакосты. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Теперь Меньян не торопится со вводом мяча в игру. Довольно долго голкипер шёл вперёд, покинув пределы штрафной, о чём-то разговаривая со своими партнёрами.

17' Меньян решил отдать сейчас на ближнего, но из-за высоко прессинга соперника получил передачу назад. "Аталанта" радует сейчас своей игрой.

16' Атаку "Милана" сейчас оборвал арбитр - всё это после дальней передачи и выхода Жиру один на один с голкипером, метровый офсайд был!

15' Дзаппакоста подобрал мяч в чужой штрафной после прострела, пробить у него не получилось.

14' Скальвини снова нарушил правила, но сделал это вовремя - не дал игроку "Милана" развить атаку по центру.

13' В центр поля переместилась игра в эти минуты, ни одна из команд не торопится вперёд. Выдохлись резвые футболисты, наелись.

12' На правом фланге сейчас гости попробовали выйти в лицевую, чтобы навесить, но там игроки "Аталанты" перекрыли всё.

10' Скальвини в центре поля нарушил правила - накладка. Тео пострадал, но в этот раз без медиков. Навесная подача, Муссо грамотно сыграл на выходе.

9' Лукман откликнулся на передачу справа на линию вратарской, сделал скидку головой на угол, куда прибежал Де Кетеларе. Шарль с угла вратарской пробил на трибуны - проще было попасть в воротам, чем не попасть. Ещё один голевой момент!

8' Лофтус-Чик справа теперь делал прострел во вратарскую, игрок "Аталанты" подпрыгнул, пропустив мяч, а перед воротами из игроков "Милана" не было никого.

7' Флоренци сделал подачу на дальний угол вратарской, где был лишь футболист "Аталанты". Впрочем, контратаку хозяева гости провести в итоге не смогли - потеря.

6' Тео Эрнандес после накладки не смог сам подняться на ноги, пришлось врачам помочь ему покинуть пределы поля. Минуты полторы ушло, пока врачи оказывали первую помощь. У нас будет угловой, кстати.

5' Через правый фланг прошла атака, Пулишич сыграл в стеночку с партнёром, сместился к лицевой и прострелил вдоль линии ворот, замкнуть не получилось, но мяч отскочил на Жиру, удар которого заблокировали. Джимсити спас команду от неминуемого гола!

4' Пока "Милан" решил просто подержать мяч на своей половине поля. Впереди "Аталанта" перекрыла все зоны, свободен лишь правый фланг немного, но туда не пошёл никто.

3' Меньян сейчас сыграл, выудив мяч во вратарской после того, как на её линии оставили одного Де Кетеларе. Шарль сам ковырнул мяч, поэтому не обострил, а момент был голевой. Опасно!

2' Дзаппакоста скинул головой на своего голкипера после того, как гости сделал дальний заброс к штрафной "Милана".

1' Первую атаку провели гости: с левого фланга последовала передача к линии штрафной, но там были лишь игроки "Аталанты".