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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Аталанта
 
Позже
Милан
Прогнозы 44
Аталанта 9.1% (4)
X 34.1% (15)
Милан 56.8% (25)
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Аталанта
Милан

История личных встреч

Аталанта
Милан

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед

30 матчей

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.87

Среднее время на гол

71
103

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.47

Среднее время на гол

71
61

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.27
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

71
77

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.36
Лукман Адемола 4 0.29
Эдерсон Хонорато 4 0.29
Копмейнерс Тëн 3 0.21
Сапата Дуван 3 0.21
Де Кетеларе Шарль 1 0.07
Пашалич Марио 1 0.07
Колашинац Сеад 1 0.07
Цортеа Надир 1 0.07
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 7 (3) 0.5
Пулишич Кристиан 5 0.36
Леау Рафаэл 3 0.21
Эрнандес Тео 2 (1) 0.14
Томори Фикайо 2 0.14
Окафор Ноа 2 0.14
Лофтус-Чик Рубен 1 0.07
Йович Лука 1 0.07
Рейндерс Тиджани 1 0.07
Калабрия Давиде 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 6 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Калабрия Давиде 1 0
Йович Лука 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5
Аталанта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

7
11
Аталанта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

22
24
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
3
14%
3
13%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
4
18%
9
38%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
5
23%
2
8%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1
Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2
Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2

Результаты матчей

Аталанта
Милан

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
2
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
8
6
2
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 11 2 1 33 - 7 35
2.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
5.
Наполи
 Заявка 14 7 3 4 26 - 17 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 2 6 21 - 16 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
12.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
13.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (2)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.

    Главный судья: Ла Пенья Федерико

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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Аталанта 9.1% (4)
    X 34.1% (15)
    Милан 56.8% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Милан
    3.05
    3.35
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    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Милан

    Исход игры
    Аталанта
    9.1% (4)
    Ничья
    34.1% (15)
    Милан
    56.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    38.6% (17)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    2:2 Ничья
    9.1% (4)
    0:1 Милан
    9.1% (4)
    1:3 Милан
    4.5% (2)
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