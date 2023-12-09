Тур: 15. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Маккили Дэнни
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
42
Марта
Арьяни
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 МетиньоПолузащитник
-
-
-
-
19 Jesse Bal
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Спарта Роттердам
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
3.22
2.25
Среднее время на гол
27
40
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.18
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
41
58
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|7 (4)
|0.5
|Бробби Брайан
|6
|0.43
|Акпом Чуба
|5
|0.36
|Хлинссон Кристиан
|4
|0.29
|Бергёйс Стивен
|2
|0.14
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.14
|Боргес Карлос
|1
|0.07
|Кудус Мохаммед
|1
|0.07
|Тейлор Кеннет
|1
|0.07
|Тахирович Бенджамин
|1
|0.07
|Хато Йоррель
|1
|0.07
|Классен Дэви
|1
|0.07
|Медич Яков
|1
|0.07
|Соса Борна
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Джошуа
|4 (1)
|0.29
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.21
|Версейрен Арно
|3
|0.21
|Вриндс Барт
|2
|0.14
|Саито Коки
|2
|0.14
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.14
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.07
|Негли Камиель
|1
|0.07
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|1
|Бакари Саид
|3
|0
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Велтхёйс Тейс
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
1
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
6
Аякс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Спарта Роттердам
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
19
11
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
6
32%
4
36%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
5
45%
76-90
Забито
30
18
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
6
20%
4
22%
46-60
6
20%
4
22%
61-75
7
23%
4
22%
76-90
Пропущено
28
19
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
11%
4
21%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
9
32%
4
21%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
4
14%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0
Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2
Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0
Результаты матчей
Аякс
Спарта Роттердам
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аякс
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
25
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
62
34
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
104
59
59
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 11
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|34 - 32
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|26 - 27
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 29
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|17 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4