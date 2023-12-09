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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Аякс
0:0
Первый тайм: 1'
Спарта Роттердам
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Спарта Роттердам
1.38
Реклама, ligastavok.ru
5.77
8.40
Все Коэффициенты
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
33
Тахирович
Бенджамин
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Версейрен
Арно
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
9
Леуритсен
Тобиас
11
Брим
Шарль-Андреас
Аякс
4-3-3
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Спарта Роттердам

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:5
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
5:2
ПЛ
6:2

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

3.22
2.25

Среднее время на гол

27
40

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.18
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

41
58

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 (4) 0.5
Бробби Брайан 6 0.43
Акпом Чуба 5 0.36
Хлинссон Кристиан 4 0.29
Бергёйс Стивен 2 0.14
Ван ден Бомен Бранко 2 0.14
Боргес Карлос 1 0.07
Кудус Мохаммед 1 0.07
Тейлор Кеннет 1 0.07
Тахирович Бенджамин 1 0.07
Хато Йоррель 1 0.07
Классен Дэви 1 0.07
Медич Яков 1 0.07
Соса Борна 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Джошуа 4 (1) 0.29
Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.21
Версейрен Арно 3 0.21
Вриндс Барт 2 0.14
Саито Коки 2 0.14
Брим Шарль-Андреас 2 0.14
Де Гузман Джонатан 1 0.07
Негли Камиель 1 0.07
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 1
Бакари Саид 3 0
Де Гузман Джонатан 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

Аякс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
1
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

9
6
Аякс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Спарта Роттердам
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

19
11
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
6
32%
4
36%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
5
45%
76-90

Забито

30
18
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
6
20%
4
22%
46-60
6
20%
4
22%
61-75
7
23%
4
22%
76-90

Пропущено

28
19
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
11%
4
21%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
9
32%
4
21%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
4
14%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0
Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2
Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0

Результаты матчей

Аякс
Спарта Роттердам

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аякс
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
2
5
3
3
2.5
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
2
1.5
3
4
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
5
9
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 3 2 32 - 11 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Аякс
 Заявка 14 6 3 5 34 - 32 21
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 6 5 26 - 27 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
8.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
9.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
10.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
11.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Аякс начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Аякс.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Спарта Роттердам
1.38
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5.77
8.40
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Где смотреть матч Аякс 0:0 Спарта Роттердам онлайн

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