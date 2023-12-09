Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

47' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Джевенсио ван дер Куст успешно блокирует удар.

42' 'Г О О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс забивает с пенальти! Он пробил правой. Nick Olij был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

41' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Аякс

39' Хлинссон Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Бергвейн Стевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Аякс

34' Негли Камиель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Аякс

28' Оооо... вот это был удар! Велтхёйс Тейс должен был забить с этой позиции.

28' Велтхёйс Тейс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Негли Камиель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

25' Судья свистит. Ренсх Девайн атаковал сзади соперника. Это Charles-Andreas Brym заработал своей команде штрафной

25' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Негли Камиель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Аякс

21' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Хато Йоррель пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

17' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

10' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с левой ноги!

8' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Аякс

6' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

5' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Аякс

2' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аякс начинает с центра поля