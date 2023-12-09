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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 54526 Главный судья: Маккили Дэнни
Аякс
2:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
8' Гол
Бробби Брайан
2:0
42' Пенальти
Бергвейн Стевен
2:1
55' Гол
Негли Камиель
68' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
90'+4

Ход матча

8'
Бробби Брайан
(Тейлор Кеннет)
1:0
42'
Бергвейн Стевен
2:0
55'
2:1
Негли Камиель
(Версейрен Арно)
65'
Банель Джейдон
Хлинссон Кристиан
 
65'
Акпом Чуба
Бробби Брайан
 
68'
 
Де Гузман Джонатан
78'
Боргес Карлос
Бергвейн Стевен
 
78'
Соса Борна
Марта Арьяни
 
79'
 
Метиньо
Де Гузман Джонатан
85'
 
Эрдхёйзен Майк
Брим Шарль-Андреас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 489 Количество передач 336
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
38
Хлинссон
Кристиан
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
10
Версейрен
Арно
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
9
Леуритсен
Тобиас
11
Брим
Шарль-Андреас
Аякс
4-3-3
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Спарта Роттердам

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:5
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
5:2
ПЛ
6:2

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

3.22
2.25

Среднее время на гол

27
40

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.18
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

41
58

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.53
Бробби Брайан 7 0.47
Акпом Чуба 5 0.33
Хлинссон Кристиан 4 0.27
Бергёйс Стивен 2 0.13
Ван ден Бомен Бранко 2 0.13
Боргес Карлос 1 0.07
Тейлор Кеннет 1 0.07
Кудус Мохаммед 1 0.07
Тахирович Бенджамин 1 0.07
Хато Йоррель 1 0.07
Классен Дэви 1 0.07
Медич Яков 1 0.07
Соса Борна 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Джошуа 4 (1) 0.27
Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.2
Версейрен Арно 3 0.2
Вриндс Барт 2 0.13
Саито Коки 2 0.13
Брим Шарль-Андреас 2 0.13
Негли Камиель 2 0.13
Де Гузман Джонатан 1 0.07
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 1
Де Гузман Джонатан 3 0
Бакари Саид 3 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
2
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Спарта Роттердам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

9
6
Аякс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Спарта Роттердам
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

19
11
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
6
32%
4
36%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
5
45%
76-90

Забито

32
19
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
4
13%
2
11%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
6
19%
5
26%
46-60
6
19%
4
21%
61-75
7
22%
4
21%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
10%
5
24%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
7
24%
1
5%
31-45
10
34%
4
19%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
4
14%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0
Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2
Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0

Результаты матчей

Аякс
Спарта Роттердам

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аякс
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
2
5
3
4
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
11
4
1.5
5
10
5
10
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 15 10 3 2 33 - 11 33
4.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 15 4 6 5 28 - 27 18
10.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
12.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
13.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 15 3 4 8 12 - 31 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 8 6 1 1 21 - 6 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
6.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
14.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 0:2 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
8.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
9.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
10.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
11.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 18 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Аякс: 56%, Спарта Роттердам: 44%.
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 54526 болельщиков
  • 94'
    Аякс контролирует мяч.
  • 93'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
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