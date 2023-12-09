Тур: 15. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 54526 Главный судья: Маккили Дэнни
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБробби Брайан
2:0
42' ПенальтиБергвейн Стевен
2:1
55' ГолНегли Камиель
68' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
90'+4
Ход матча
8'
1:0
42'
2:0
55'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
489 Количество передач 336
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
42
Марта
Арьяни
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 МетиньоПолузащитник
-
-
-
-
19 Jesse Bal
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Спарта Роттердам
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
3.22
2.25
Среднее время на гол
27
40
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.18
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
41
58
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.53
|Бробби Брайан
|7
|0.47
|Акпом Чуба
|5
|0.33
|Хлинссон Кристиан
|4
|0.27
|Бергёйс Стивен
|2
|0.13
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.13
|Боргес Карлос
|1
|0.07
|Тейлор Кеннет
|1
|0.07
|Кудус Мохаммед
|1
|0.07
|Тахирович Бенджамин
|1
|0.07
|Хато Йоррель
|1
|0.07
|Классен Дэви
|1
|0.07
|Медич Яков
|1
|0.07
|Соса Борна
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Джошуа
|4 (1)
|0.27
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.2
|Версейрен Арно
|3
|0.2
|Вриндс Барт
|2
|0.13
|Саито Коки
|2
|0.13
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.13
|Негли Камиель
|2
|0.13
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.07
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|1
|Де Гузман Джонатан
|3
|0
|Бакари Саид
|3
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Велтхёйс Тейс
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
2
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Спарта Роттердам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
6
Аякс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Спарта Роттердам
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
19
11
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
6
32%
4
36%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
5
45%
76-90
Забито
32
19
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
4
13%
2
11%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
6
19%
5
26%
46-60
6
19%
4
21%
61-75
7
22%
4
21%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
10%
5
24%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
7
24%
1
5%
31-45
10
34%
4
19%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
4
14%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0
Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2
Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0
Результаты матчей
Аякс
Спарта Роттердам
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аякс
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
25
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
62
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
114
510
510
213
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 11
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|2:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 27
|18
|10.
|0:2 Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 29
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 31
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|14.
|0:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|2:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|10.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|18 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4