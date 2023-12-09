Тур: 13. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Пиньейру Жоау
3:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
27' Желтая карточкаМангаш Рикарду
0:1
41' ГолИнасиу Гонсалу
1:1
45' ПенальтиСилва Тьягу
50' Желтая карточкаАндре Андре
2:1
73' ГолСилва Андре
2:2
77' ГолСантуш Нуну
3:2
80' ГолСилва Даниэл
89' Желтая карточкаФеррейра Зе
90' Желтая карточкаСилва Ману
90'+10
Ход матча
17'
27'
41'
45'
45'
1:1
50'
73'
2:1
77'
2:2
80'
3:2
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
21
Катаму
Жени
8
Поте
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Пинту ДиогуВратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Спортинг Л
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
4 победы 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.05
0.6
Среднее время на гол
85
150
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
2.33
1.53
Среднее время на гол
38
58
Всего голов
55
38
Голов в среднем за матч
1.62
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|5
|0.38
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|5
|0.38
|Силва Жота
|3
|0.23
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.15
|Силва Даниэл
|1
|0.08
|Гашпар Бруну
|1
|0.08
|Хэндель Томаш
|1
|0.08
|Да Луз Нелсон
|1
|0.08
|Рибейро Томас
|1
|0.08
|Силва Ману
|1
|0.08
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.08
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|9 (2)
|0.69
|Паулинью Жуан
|6
|0.46
|Поте
|3
|0.23
|Эдвардс Маркус
|2
|0.15
|Сантуш Нуну II
|1
|0.08
|Морита Хидемаса
|1
|0.08
|Юлманд Мортен
|1
|0.08
|Катаму Жени
|1
|0.08
|Диоманде Усман
|1
|0.08
|Браганса Даниэл
|1
|0.08
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.08
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Ману
|3
|0
|Феррейра Зе
|3
|0
|Андре Андре
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|5
|1
|Коатес Себастьян
|5
|0
|Диоманде Усман
|3
|1
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Юлманд Мортен
|4
|0
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|Поте
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Нету Луиш
|2
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Спортинг Л
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
4
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Спортинг Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
16
Витория Гимарайнш
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Спортинг Л
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
19%
4
36%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
3
43%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
23
27
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
4
17%
4
15%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
26%
6
22%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
4
25%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1
Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Спортинг Л
Точный счет
1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
103
49
58
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 24
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 3:2 Спортинг Л
Исход игры
Витория Гимарайнш
2.5% (3)
Ничья
10.1% (12)
Спортинг Л
87.4% (104)
Тотал 2.5
Больше
66.38% (77)
Меньше
33.62% (39)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
58% (69)
0:1 Спортинг Л
11.8% (14)
0:2 Спортинг Л
10.9% (13)
1:1 Ничья
8.4% (10)
2:1 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
2:3 Спортинг Л
1.7% (2)
1:3 Спортинг Л
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!