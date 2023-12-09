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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Витория Гимарайнш
3:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
17' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
27' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
0:1
41' Гол
Инасиу Гонсалу
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1:1
45' Пенальти
Силва Тьягу
50' Желтая карточка
Андре Андре
2:1
73' Гол
Силва Андре
2:2
77' Гол
Сантуш Нуну
3:2
80' Гол
Силва Даниэл
89' Желтая карточка
Феррейра Зе
90' Желтая карточка
Силва Ману
90'+10

Ход матча

17'
 
Эсгаю Рикарду
27'
Мангаш Рикарду
 
41'
0:1
Инасиу Гонсалу
(Морита Хидемаса)
45'
 
45'
Силва Тьягу
1:1
46'
 
Сантуш Нуну
Эсгаю Рикарду
50'
Андре Андре
 
61'
 
Тринкан Франсишку
Эдвардс Маркус
61'
 
Паулинью Жуан
Юлманд Мортен
73'
Силва Андре
2:1
77'
2:2
Сантуш Нуну
(Поте)
79'
Силва Даниэл
Силва Тьягу
 
79'
Да Луз Нелсон
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
79'
Буцке Адриан
Силва Жота
 
80'
Силва Даниэл
3:2
85'
Феррейра Зе
Силва Андре
 
89'
Феррейра Зе
 
90'
Силва Ману
 
90'
Силва Ману
Хэндель Томаш
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Витория Гимарайнш 2.5% (3)
X 10.1% (12)
Спортинг Л 87.4% (104)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
4
Рибейро
Томас
24
Боревкович
Тони
44
Фернандеш
Жорже
2
Мигель
Магальяеш
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
10
Силва
Тьягу
19
Мангаш
Рикарду
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
1
Адан
Антонио
47
Эсгаю
Рикарду
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
5
Морита
Хидемаса
42
Юлманд
Мортен
21
Катаму
Жени
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Витория Гимарайнш
3-5-2
Спортинг Л
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
4 победы 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ТМК
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМС
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.05
0.6

Среднее время на гол

85
150

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

2.33
1.53

Среднее время на гол

38
58

Всего голов

55
38

Голов в среднем за матч

1.62
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 5 0.38
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.38
Силва Жота 3 0.23
Силва Тьягу 2 (1) 0.15
Силва Даниэл 1 0.08
Гашпар Бруну 1 0.08
Хэндель Томаш 1 0.08
Да Луз Нелсон 1 0.08
Рибейро Томас 1 0.08
Силва Ману 1 0.08
Сафира Алиссон 1 (1) 0.08
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 9 (2) 0.69
Паулинью Жуан 6 0.46
Поте 3 0.23
Эдвардс Маркус 2 0.15
Сантуш Нуну II 1 0.08
Морита Хидемаса 1 0.08
Юлманд Мортен 1 0.08
Катаму Жени 1 0.08
Диоманде Усман 1 0.08
Браганса Даниэл 1 0.08
Инасиу Гонсалу 1 0.08
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Ману 3 0
Феррейра Зе 3 0
Андре Андре 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Рибейро Томас 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Вильянуэва Микель 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 5 1
Коатес Себастьян 5 0
Диоманде Усман 3 1
Эдвардс Маркус 4 0
Юлманд Мортен 4 0
Эсгаю Рикарду 3 0
Поте 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Нету Луиш 2 0
Сантуш Нуну II 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Аморим Рубен 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Спортинг Л
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
4
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Спортинг Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
16
Витория Гимарайнш
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Спортинг Л
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
19%
4
36%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
3
43%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

23
27
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
4
17%
4
15%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
26%
6
22%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
4
25%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1
Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

Точный счет

1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
1
3
4
2.5
4
3
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
10
3
4
9
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
3.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
4.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
17.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Тактическая замена. Хэндель Томаш уходит с поля и его заменяет Силва Ману
  • 94'
    Силва Ману грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 89'
    Судье надоело, что Феррейра Зе тянет время и он наказал его горчичником
  • 85'
    Тактическая замена. Силва Андре III уходит с поля и его заменяет Феррейра Зе
  • 80'
    Г О О О О Л - Даниэль Силва забивает ударом с левой ноги!
  • 79'
    Тактическая замена. Силва Жота уходит с поля и его заменяет Буцке Адриан
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Эсгаю Рикарду уходит с поля и его заменяет Сантуш Нуну II
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      'Г О О О О О Л - Силва Тьягу из команды Витория Гимарайнш забивает с пенальти! Он пробил правой. Антонио Адан был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 47'
      Г О О О О О Л! Спортинг Л забивает!
    • 41'
      Морита Хидемаса сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Инасиу Гонсалу забивает с правой ноги!
    • 27'
      Мангаш Рикарду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 17'
      Эсгаю Рикарду тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Витория Гимарайнш 2.5% (3)
    X 10.1% (12)
    Спортинг Л 87.4% (104)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 3:2 Спортинг Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 3:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    2.5% (3)
    Ничья
    10.1% (12)
    Спортинг Л
    87.4% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.38% (77)
    Меньше
    33.62% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (86)
    Нет
    25.86% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    58% (69)
    0:1 Спортинг Л
    11.8% (14)
    0:2 Спортинг Л
    10.9% (13)
    1:1 Ничья
    8.4% (10)
    2:1 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
    2:3 Спортинг Л
    1.7% (2)
    1:3 Спортинг Л
    1.7% (2)
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