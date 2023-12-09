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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 41'
Удинезе
0'
14' Желтая карточка
Феррейра Жоау
36' Желтая карточка
Индзаги Симоне
1:0
37' Пенальти
Чалханоглу Хакан

Ход матча

14'
 
Феррейра Жоау
36'
Индзаги Симоне
 
37'
Чалханоглу Хакан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 131
Интер Милан 96.9% (127)
X 0.8% (1)
Удинезе 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
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1
Зоммер
Янн
31
Биссек
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
1
Сильвестри
Марко
13
Феррейра
Жоау
27
Кабаселе
Кристиан
18
Перес
Неуэн
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
Интер Милан
3-5-2
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Интер Милан
Удинезе

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

62.5%
12.5%
25%
20 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.3%
59.4%
9.3%
10 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.65

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

0.94
1.2

Среднее время на гол

95
75

Всего голов

45
46

Голов в среднем за матч

1.41
1.44

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

64
62

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 13 (1) 0.87
Чалханоглу Хакан 7 (6) 0.47
Тюрам Маркус 5 0.33
Димарко Федерико 2 0.13
Мхитарян Генрих 2 0.13
Дюмфрис Дензел 2 0.13
Барелла Николо 1 0.07
Ачерби Франческо 1 0.07
Фраттези Давиде 1 0.07
Куадрадо Хуан 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.27
Самарджич Лазар 2 0.13
Товен Флорьян 2 (1) 0.13
Кабаселе Кристиан 1 0.07
Перейра Роберто 1 (1) 0.07
Уолас Соуза 1 0.07
Саксесс Исаак 0 0
Пайеро Мартин 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 5 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Товен Флорьян 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Перейра Роберто 2 0
Саксесс Исаак 2 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Интер Милан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

16
6
Интер Милан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

19
10

Голы по времени матча

Забито

17
5
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
2
12%
2
40%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

33
11
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
3
27%
16-30
6
18%
1
9%
31-45
6
18%
3
27%
46-60
5
15%
3
27%
61-75
9
27%
1
9%
76-90

Пропущено

7
22
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2
Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1
Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1

Результаты матчей

Интер Милан
Удинезе

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
2
12
5
9
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 15 12 2 1 34 - 7 38
2.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
3.
Милан
 Заявка 15 9 2 4 26 - 18 29
4.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
5.
Наполи
 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Аталанта
 Заявка 15 7 2 6 24 - 18 23
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
9.
Лацио
 Заявка 15 6 3 6 16 - 16 21
10.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 0:1 Заявка 15 1 9 5 12 - 22 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 1:0 Заявка 8 6 1 1 18 - 5 19
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
10.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
12.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
19.
Удинезе
 0:1 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Удинезе
 0:1 Заявка 8 1 4 3 5 - 10 7
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (2)
Милан Жиру Оливье 8 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (1)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 1 5
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Биссек с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади на Димарко, Перес грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 40'
    После перерыва "Удинезе" придётся пытаться добавлять в атаке, но пока что миланский клуб будет пытаться забить и второй подряд гол. 
  • 39'
    "Интер" всё же воплотил своё преимущество в забитый гол, как минимум на один мяч миланский клуб конечно же в первом тайме наиграл. 
  • Пенальти
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Чалханоглу!!! Чалханоглу с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Сильвестри гадал и прыгнул в правый угол. 
  • Желтая карточка
    37'
    Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Пенальти!
    36'
    Марко Ди Белло быстро пересмотрел повтор момента и справедливо указал на "точку". В динамике главный арбитр матча нарушение правил не увидел, но затем изменил своё решение. 
  • Видеоповтор
    35'
    Марко Ди Белло послушал судей из комнаты VAR и пошёл пересматривать повтор момента. 
  • Судья
    34'
    Димарко разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес в борьбе с Пересом оказался на газоне, но Марко Ди Белло показал, что пенальти ставить не собирается. 
  • Угловой
    33'
    Ещё один угловой заработал "Интер". Чалханоглу выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Удинезе" выбили мяч на левый угол штрафной площади, Мхитарян подкараулил отскок и пробил по воротам, мяч в створ не пошёл. 
  • Угловой
    32'
    Чалханоглу разыграл корнер с Димарко и затем Хакан с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 31'
    Димарко зацепился за мяч на левом углу штрафной площади после заброса из центра поля, далее Федерико выполнил подачу в центр штрафной, Кабаселе грамотно сыграл головой и выбил мяч на угловой. 
  • 30'
    Биссек перехватил мяч у Пайеро на правом фланге, но затем Янн-Аурель решил сам обострить ситуацию у штрафной площади "Удинезе", что привело к потере мяча. 
  • 29'
    Мартинес сместился на левый фланг и выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и выбили мяч на правую половину поля. 
  • 28'
    Чалханоглу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кабаселе грамотно подставил голову и выбил мяч на левый фланг. 
  • 27'
    Димарко с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
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    • Фол, нарушение
      26'
      Димарко при попытке вернуть мяч за счёт высокого прессинга на половине поля огрел по ногам активного Эбоселе. 
    • 25'
      Димарко получил передачу на ход по левой половине поля от Дармиана, но оторваться от Эбоселе и создать момент в атаке Федерико не смог.
    • Опасный момент
      24'
      Чалханоглу отыгрался с Бареллой и затем пробил в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 23'
      Перес со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, но никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Перейры в борьбе за верховой мяч. 
    • 21'
      Бастони совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тюрам головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 20'
      Дармиан с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Тюрам под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 19'
      И вот сейчас уже "Удинезе" начинает постепенно перестраиваться на игру от обороны, всё же в открытый футбол весь тайм играть слишком энергозатратно. 
    • 18'
      В очень бодром темпе проходят первые минуты матча в Милане, обе команды, а особенно "Интер", стараются найти свой гол, а не отсиживаться в обороне. 
    • 17'
      Эбоселе совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел во вратарскую, Зоммер грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • 16'
      Барелла убежал в штрафную площадь по правой половине поля и затем выполнил прострел к линии вратарской мимо Сильвестри, однако, Перес грамотно сыграл в обороне и смог помочь Марко перехватить мяч. 
    • Опасный момент
      15'
      Самарджич совершил рывок к штрафной площади по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Перейра в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 14'
      Чалханоглу со стандарта выполнил далеко не самый лучший заброс, игроки "Удинезе" без особого труда перехватили мяч. 
    • Желтая карточка
      13'
      Фланговый защитник "Удинезе" Жоау Феррейра на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Бастони и получил жёлтую карточку за грубую игру. 
    • Опасный момент
      12'
      Биссек от лицевой линии поля с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Димарко в касание пробил под левый угол ворот, Сильвестри в прыжке вытянул непростой мяч, а затем своего голкипера подстраховал Кабаселе. 
    • 11'
      Димарко из аута вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, игроки "Удинезе" сыграли внимательно и выбили мяч в центр поля. 
    • Штанга
      10'
      Димарко с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Мартинес головой пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу. 
    • 9'
      Мартинес попытался пробить по воротам с правой половины поля от линии штрафной площади, но Кабаселе грамотно накрыл Лаутаро. 
    • 8'
      Бессек с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Димарко в касание сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 7'
      Бастони с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Угловой
      6'
      Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Биссек головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, правила были нарушены против Сильвестри со стороны Бастони, Алессандро не позволил Марко сыграть на выходе должным образом. 
    • 5'
      Димарко совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Кабаселе не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Пайеро. Игроки "Удинезе" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 3'
      Тюрам с линии штрафной площади с правой половины поля в касание пробил по воротам, мяч полетел после отскока от газона слабо и точно в руки Сильвестри. 
    • 2'
      Сразу же из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Интера", Зоммер спокойно сыграл на выходе и как раз смог немного размяться. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Удинезе" в Милане будет очень трудно рассчитывать на очки, но конечно же "маленьких зебр" нельзя недооценивать, они всегда могут навязать хорошую борьбу. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Удинезе

    Исход игры
    Интер Милан
    97% (130)
    Ничья
    0.7% (1)
    Удинезе
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.02% (46)
    Меньше
    61.98% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    28.93% (35)
    Нет
    71.07% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    47.8% (64)
    2:1 Интер Милан
    18.7% (25)
    3:0 Интер Милан
    9% (12)
    1:0 Интер Милан
    6.7% (9)
    3:1 Интер Милан
    5.2% (7)
    4:1 Интер Милан
    1.5% (2)
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