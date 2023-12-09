Марко Ди Белло быстро пересмотрел повтор момента и справедливо указал на "точку". В динамике главный арбитр матча нарушение правил не увидел, но затем изменил своё решение.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Чалханоглу!!! Чалханоглу с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Сильвестри гадал и прыгнул в правый угол.

"Интер" всё же воплотил своё преимущество в забитый гол, как минимум на один мяч миланский клуб конечно же в первом тайме наиграл.

После перерыва "Удинезе" придётся пытаться добавлять в атаке, но пока что миланский клуб будет пытаться забить и второй подряд гол.

Биссек с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади на Димарко, Перес грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Димарко с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Чалханоглу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кабаселе грамотно подставил голову и выбил мяч на левый фланг.

Мартинес сместился на левый фланг и выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади, защитники "Удинезе" сыграли внимательно и выбили мяч на правую половину поля.

Биссек перехватил мяч у Пайеро на правом фланге, но затем Янн-Аурель решил сам обострить ситуацию у штрафной площади "Удинезе", что привело к потере мяча.

Димарко зацепился за мяч на левом углу штрафной площади после заброса из центра поля, далее Федерико выполнил подачу в центр штрафной, Кабаселе грамотно сыграл головой и выбил мяч на угловой.

Чалханоглу разыграл корнер с Димарко и затем Хакан с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Ещё один угловой заработал "Интер". Чалханоглу выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Удинезе" выбили мяч на левый угол штрафной площади, Мхитарян подкараулил отскок и пробил по воротам, мяч в створ не пошёл.

Димарко разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес в борьбе с Пересом оказался на газоне, но Марко Ди Белло показал, что пенальти ставить не собирается.

Эбоселе совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел во вратарскую, Зоммер грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

В очень бодром темпе проходят первые минуты матча в Милане, обе команды, а особенно "Интер", стараются найти свой гол, а не отсиживаться в обороне.

И вот сейчас уже "Удинезе" начинает постепенно перестраиваться на игру от обороны, всё же в открытый футбол весь тайм играть слишком энергозатратно.

Дармиан с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Тюрам под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Бастони совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тюрам головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Перейры в борьбе за верховой мяч.

Перес со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, но никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Чалханоглу отыгрался с Бареллой и затем пробил в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Димарко получил передачу на ход по левой половине поля от Дармиана, но оторваться от Эбоселе и создать момент в атаке Федерико не смог.

Димарко при попытке вернуть мяч за счёт высокого прессинга на половине поля огрел по ногам активного Эбоселе.

16' Барелла убежал в штрафную площадь по правой половине поля и затем выполнил прострел к линии вратарской мимо Сильвестри, однако, Перес грамотно сыграл в обороне и смог помочь Марко перехватить мяч.

15' Самарджич совершил рывок к штрафной площади по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Перейра в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

14' Чалханоглу со стандарта выполнил далеко не самый лучший заброс, игроки "Удинезе" без особого труда перехватили мяч.

13' Фланговый защитник "Удинезе" Жоау Феррейра на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Бастони и получил жёлтую карточку за грубую игру.

12' Биссек от лицевой линии поля с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Димарко в касание пробил под левый угол ворот, Сильвестри в прыжке вытянул непростой мяч, а затем своего голкипера подстраховал Кабаселе.

11' Димарко из аута вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, игроки "Удинезе" сыграли внимательно и выбили мяч в центр поля.

10' Димарко с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Мартинес головой пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу.

9' Мартинес попытался пробить по воротам с правой половины поля от линии штрафной площади, но Кабаселе грамотно накрыл Лаутаро.

8' Бессек с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Димарко в касание сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

7' Бастони с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

6' Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Биссек головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, правила были нарушены против Сильвестри со стороны Бастони, Алессандро не позволил Марко сыграть на выходе должным образом.

5' Димарко совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Кабаселе не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

4' Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Пайеро. Игроки "Удинезе" достаточно быстро разыграли стандарт.

3' Тюрам с линии штрафной площади с правой половины поля в касание пробил по воротам, мяч полетел после отскока от газона слабо и точно в руки Сильвестри.

2' Сразу же из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Интера", Зоммер спокойно сыграл на выходе и как раз смог немного размяться.