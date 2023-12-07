Тур: 15. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Ди Бельо Марко
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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История личных встреч
Интер Милан
Удинезе
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
62.5%
12.5%
25%
20 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.3%
59.4%
9.3%
10 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.93
1.65
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
0.94
1.2
Среднее время на гол
95
75
Всего голов
45
46
Голов в среднем за матч
1.41
1.44
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
64
62
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|13 (1)
|0.93
|Чалханоглу Хакан
|6 (5)
|0.43
|Тюрам Маркус
|5
|0.36
|Димарко Федерико
|2
|0.14
|Мхитарян Генрих
|2
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.14
|Барелла Николо
|1
|0.07
|Ачерби Франческо
|1
|0.07
|Фраттези Давиде
|1
|0.07
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|4
|0.29
|Самарджич Лазар
|2
|0.14
|Товен Флорьян
|2 (1)
|0.14
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.07
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.07
|Уолас Соуза
|1
|0.07
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Пайеро Мартин
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Феррейра Жоау
|4
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Перес Неуэн
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Перейра Роберто
|2
|0
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Интер Милан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
16
6
Интер Милан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
19
10
Голы по времени матча
Забито
17
5
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
2
12%
2
40%
61-75
4
24%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
33
11
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
3
27%
16-30
6
18%
1
9%
31-45
6
18%
3
27%
46-60
5
15%
3
27%
61-75
9
27%
1
9%
76-90
Пропущено
7
22
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2
Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1
Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1
Результаты матчей
Интер Милан
Удинезе
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
212
59
113
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 7
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 15
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 16
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|7.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 11
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 16
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|15
|16.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|12 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|13 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (3)
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|6 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|6
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Удинезе
Исход игры
Интер Милан
100% (41)
Ничья
0% (0)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
34.15% (14)
Нет
65.85% (27)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
48.8% (20)
2:1 Интер Милан
29.3% (12)
3:0 Интер Милан
12.2% (5)
3:1 Интер Милан
4.9% (2)
1:0 Интер Милан
4.9% (2)
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