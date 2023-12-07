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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Интер Милан
 
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Удинезе
Прогнозы 41
Интер Милан 100% (41)
X 0% (0)
Удинезе 0% (0)
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Интер Милан
Удинезе

История личных встреч

Интер Милан
Удинезе

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

62.5%
12.5%
25%
20 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.3%
59.4%
9.3%
10 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.65

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

0.94
1.2

Среднее время на гол

95
75

Всего голов

45
46

Голов в среднем за матч

1.41
1.44

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

64
62

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 13 (1) 0.93
Чалханоглу Хакан 6 (5) 0.43
Тюрам Маркус 5 0.36
Димарко Федерико 2 0.14
Мхитарян Генрих 2 0.14
Дюмфрис Дензел 2 0.14
Барелла Николо 1 0.07
Ачерби Франческо 1 0.07
Фраттези Давиде 1 0.07
Куадрадо Хуан 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.29
Самарджич Лазар 2 0.14
Товен Флорьян 2 (1) 0.14
Кабаселе Кристиан 1 0.07
Перейра Роберто 1 (1) 0.07
Уолас Соуза 1 0.07
Саксесс Исаак 0 0
Пайеро Мартин 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Индзаги Симоне 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 5 0
Феррейра Жоау 4 0
Товен Флорьян 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Перейра Роберто 2 0
Саксесс Исаак 2 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Интер Милан
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

16
6
Интер Милан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

19
10

Голы по времени матча

Забито

17
5
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
40%
46-60
2
12%
2
40%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

33
11
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
3
27%
16-30
6
18%
1
9%
31-45
6
18%
3
27%
46-60
5
15%
3
27%
61-75
9
27%
1
9%
76-90

Пропущено

7
22
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2
Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1
Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1

Результаты матчей

Интер Милан
Удинезе

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
2
12
5
9
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 11 2 1 33 - 7 35
2.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 2 3 24 - 15 29
4.
Рома
 Заявка 14 7 3 4 27 - 16 24
5.
Наполи
 Заявка 14 7 3 4 26 - 17 24
6.
Фиорентина
 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
7.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 16 - 11 22
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 2 6 21 - 16 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 5 3 6 20 - 24 18
12.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
13.
Лечче
 Заявка 14 3 7 4 16 - 19 16
14.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
15.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 21 - 26 15
16.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 12 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Верона
 Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
19.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 5 8 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 7 5 0 2 11 - 4 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Фиорентина
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
12.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
13.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
14.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
15.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 7 0 5 2 7 - 12 5
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
12.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
13.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14.
Болонья
 Заявка 7 0 6 1 6 - 7 6
15.
Верона
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
17.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20.
Салернитана
 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (2)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (3)
Фиорентина Бонавентура Джакомо 6 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аталанта Де Рон Мартен 6
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Лечче Рамадани Юльбер 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

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    • Прогнозы 41
    Интер Милан 100% (41)
    X 0% (0)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Удинезе
    1.30
    Реклама, betcity.ru
    6.21
    12.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Удинезе

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    34.15% (14)
    Нет
    65.85% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    48.8% (20)
    2:1 Интер Милан
    29.3% (12)
    3:0 Интер Милан
    12.2% (5)
    3:1 Интер Милан
    4.9% (2)
    1:0 Интер Милан
    4.9% (2)
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